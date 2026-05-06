В США один за другим исчезают ученые, связанные с НЛО, — кому понадобилось их убирать

Конспирологи считают, что исчезновение ученых не случайно, а скептики уверены: это всего лишь череда совпадений Источник: кадр из фильма «Марсианин» (18+), реж. Ридли Скотт, 20th Century Fox, 2015 год

В последнее время в мире только и разговоров, что об НЛО и об исчезновении американских ученых, его изучавших. Шутка ли — за последние три года пропали без вести или были убиты полтора десятка исследователей космоса. Особенно активно об этом заговорили после исчезновения Уильяма Нила Маккасланда. Бывший глава исследовательской лаборатории ВВС, руководивший аэрокосмическими исследованиями, бесследно пропал, а в полутора километрах от его дома нашли только толстовку Маккасланда.

Масла в огонь подлили и заявления американского президента Дональда Трампа, пообещавшего опубликовать документы, связанные с НЛО. Но в то же время в США уничтожили крупнейший архив тех самых документов.

«Истина где-то рядом»

США являются мировым лидером по числу сообщений об НЛО. При этом Пентагон официально признает наличие необъяснимых объектов, замеченных военными, но не подтверждает их внеземное происхождение. Исследования ведутся после предполагаемого крушения НЛО 4 июля 1947 года около города Розуэлл — знаменитого Розуэлльского инцидента.

Тогда в тихой ночи, ничем особенно не отличавшейся от миллиона других тихих ночей, фермер Уильям Брейзел услышал, как это принято говорить, хлопок, а вслед за ним увидел яркую вспышку. Мужчина не придал этому особого значения — ну гроза и гроза — и пошел на пастбище за своими овцами. Животных Брейзел не нашел, зато увидел какие-то обломки, не похожие ни на что ранее им виденное, и еще кучу странных артефактов вроде немнущейся фольги, сверхпрочных эластичных брусков и всего такого.

Брейзел собрал странные детали и отнес их к шерифу, а тот доложил о находке военным. Они в свою очередь вскоре опубликовали заявление, в котором рассказали, что около ранчо Брейзела нашли и изъяли летающий диск. Пресса тут же превратила это в сенсацию, а когда разговоры об НЛО стали слишком громкими, военные сдали назад: мол, успокойтесь, граждане американцы, никакой это не диск, а самый обычный метеозонд, коих тысячи, а вот, кстати, и обломки от него, самые рядовые детали, потрогайте сами и убедитесь.

Вся эта история могла спокойно себе пылиться на полках, если бы 30 лет спустя о ней не заговорил майор Джесси А. Марсел — начальник разведотдела 509-го авиаполка. Он утверждал, что военные в 1947 году водили всех за нос, уверяя, что рядом с ранчо рухнул обычный метеозонд — видал он эти зонды, и они уж точно не похожи на то, что обнаружили около ранчо Брейзела.

Тут же заголосили и «свидетели» катастрофы, молчавшие до этого три десятилетия. Они наперебой рассказывали, что видели ту самую тарелку, что показывают в фантастических фильмах, а некоторые клялись, что видели в лесу самых настоящих пришельцев. В результате истина, как это водится, оказалась где-то рядом. Что, впрочем, не помешало Розуэллу стать мировой столицей НЛО, а самому Розуэлльскому инциденту — фундаментом современной уфологии, породившим множество теорий заговора о контактах с инопланетянами.

Кроме того, Пентагон создал специальные подразделения для изучения НЛО, признавая, что некоторые объекты демонстрируют непонятные маневры. Вот только до недавнего времени ученые, занимающиеся космическими вопросами, друг за другом не умирали и не пропадали.

Дело о пропавшем генерале

На исчезновения и загадочные смерти людей, связанных с исследованиями НЛО, конспирологи обратили внимание этой весной. После того как таинственно пропал бывший глава Исследовательской лаборатории ВВС и сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламос Уильям Нил Маккасланд. Он руководил аэрокосмическими исследованиями в лаборатории, которые уфологи связывают с обломками крушения космического корабля в Розуэлле.

27 февраля Маккасланд вышел из дома и как сквозь землю провалился. Это могла быть такая же история исчезновения, как и многие другие, если бы не некоторые детали, такие как оставленные дома очки и телефон.

— Тот факт, что он оставил телефон и просто ушел. Я сам ветеран, и это говорит мне о двух вещах: он знал, что что-то не так, и ушел, но забыл телефон, или, возможно, еще хуже… Кто-то его схватил из-за того, что он знает, — отметил один из людей, обеспокоенных судьбой Маккасланда.

— Я живу в паре кварталов от генерала. Только что стоял у себя на заднем дворе и пытался понять, куда он мог деться. От нашего района легко пойти в поход, но это небольшая гора, и там не так уж много мест, которые нельзя обыскать, — рассказал сосед Маккасланда. — Конечно, это гора, и он мог упасть или оказаться в каком-нибудь труднодоступном месте, но мне в это слабо верится. Это пустыня, тут довольно очевидно, куда идти. Оттуда, где он жил, можно либо подняться в гору, либо спуститься с нее обратно в город.

— Он на пенсии, в объявлении о его пропаже упоминаются неуточненные «проблемы со здоровьем», и для него была объявлена «Серебряная тревога», которая обычно используется для пропавших без вести людей с деменцией, — обратил внимание еще один сопереживающий.

Супруга генерала Сьюзан Маккасланд поспешила заверить: никакой деменции у ее мужа не было.

— В первоначальном сообщении службы экстренной помощи упоминались медицинские состояния, которые некоторые приняли за болезнь Альцгеймера. Нил находится в группе риска, но не из-за деменции. Он не был дезориентирован и не испытывал спутанности сознания, — отметила женщина у себя в соцсетях.

Она также рассказала, что никаких тревожных телефонных звонков близким родственникам не поступало и что когда ее муж служил в ВВС, у него был доступ к секретным программам и информации. Вот только он уволился почти 13 лет назад, и с тех пор у него были лишь самые обычные допуски к секретным данным.

— Кажется маловероятным, что его похитили, чтобы выведать устаревшие секреты, — заявила Сьюзан. — Нил некоторое время был связан с сообществом исследователей НЛО через Тома ДеЛонга, бывшего фронтмена Blink-182 и основателя организации To The Stars. Вскоре после ухода из ВВС Нил некоторое время работал с Томом в качестве консультанта по военным, техническим и научным вопросам, чтобы придать правдоподобие его художественной книге. Но эта связь не является основанием для похищения Нила. Нил не обладает никакими особыми знаниями о телах инопланетян и обломках с места крушения в Розуэлле. Хотя на данный момент, когда от него нет никаких следов, возможно, лучшей гипотезой является то, что инопланетяне телепортировали его на материнский корабль. Однако сообщений о наблюдениях материнского корабля над горами Сандия не поступало.

Несмотря на такую речь жены пропавшего генерала, конспирологов было не остановить — они вспомнили другие случаи пропажи и гибели людей, связанных с исследованиями НЛО. За последние четыре года таких эпизодов набралось полтора десятка. Кто умер при неизвестных обстоятельствах, кого убили, кто пропал без вести.

Скептики считают, что это всего лишь череда совпадений, но некоторые детали с этой версией не бьются. Например, история 34-летней исследовательницы Эми Эскридж, чье тело нашли в июне 2022 года. Хотя все улики указывали на убийство, полицейские признали, что она ушла из жизни добровольно. А за месяц до трагедии Эми написала своей подруге: «Если ты увидишь сообщения о том, что я покончила с собой, это неправда».

Дональд Трамп и «интересные документы»

Есть в этой истории еще одно белое пятно. Как только Дональд Трамп распорядился опубликовать все материалы о внеземной жизни, как неизвестные тут же взломали главный сервер онлайн-архива и удалили данные.

Теперь Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что американские власти опубликуют столько документов на тему НЛО, «сколько смогут».

— Я думаю, кое-какие из них будут очень интересными, — отметил американский президент.

Случиться это должно, по его словам, до конца этой недели.

Также Трамп пообещал, что информацию о череде смертей связанных с НЛО ученых тоже обнародуют.

Тем временем некоторые эксперты считают, что вся эта шумиха вокруг НЛО нужна для отвода глаз от более насущных проблем.

— Когда Трамп сказал, что надо рассекретить все архивы, все зашевелились почему-то. Исчезло четыре миллиона файлов про НЛО, начали исчезать люди. Что происходит? Трудно сказать. Но я думаю, что это связано с политикой. И чтобы отвлечь людей, на первое место выходит вот такая лжеинформация, на мой взгляд, — отметил журналист Александр Мягченков в эфире программы «Малахов» (16+).

А историк спецслужб Андрей Ведяев напомнил, как несколько месяцев назад все мусолили скандальные файлы Эпштейна.

— А это крушение западной цивилизации, всех ее ценностей. Нужно отвлечь внимание, — считает Ведяев. — Поэтому спецслужбам была дана команда разработать такую операцию, прикрытие, отвлечение на ложную цель.

В свою очередь политолог Геннадий Медецкий проводит параллель с катастрофой шаттла «Челленджер» в январе 1986 года. Тогда на глазах у миллионов зрителей, наблюдавших за запуском в прямом эфире, космический челнок разрушился на 73-й секунде полета. Тогда погибли все 7 человек, находившиеся на борту. Но Медецкий уверяет: они живы.