Долги начнут массово списывать: какие суммы простят

Проверить списания россияне смогут в личном кабинете налогоплательщика Источник: Александр Подопригора / 161.RU

С 1 мая 2026 года в России начали автоматически отменять мелкие, давно забытые долги — не только по федеральным, но и по региональным и местным налогам. Это касается сумм до 500 рублей на одного человека и до 10 тысяч рублей по отдельным требованиям.

Долги, которые годами числились в базах ФНС, больше не будут мешать выезду за границу, получению кредита или налоговым вычетам. Новые правила позволяют налоговой убирать из баз данных «символические» задолженности, которые давно никто не пытается взыскать, но они формально остаются в системе. Об этом агентству «Прайм» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Под амнистию попадают долги, которые были образованы до 1 ноября 2025 года и не фигурируют в исполнительном производстве. Речь идет о случаях, когда взыскать деньги уже невозможно: например, если у должника нет имущества, истек срок давности, человек умер и не имеет наследников. Если вынесено решение суда или приставы начали по нему работу, списание не применяется.

Новшество в том, что теперь такая мера касается не только федеральных налогов, но и регионального и местного уровня: земельного, транспортного, налога на имущество. Но только если в субъектах есть свои законы, разрешающие подобное списание.