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Маленькую девочку на 7 лет замуровали в доме — шокирующие подробности

Никто из окружающих не догадывался о судьбе ребенка

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Девочка провела взаперти большую часть своей жизни | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДевочка провела взаперти большую часть своей жизни | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Девочка провела взаперти большую часть своей жизни

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Пять лет тюрьмы получила жительница Германии за то, что на протяжении долгого времени держала свою дочь взаперти. Девочке сейчас 11 лет, с трех до десяти она была закрыта в доме бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее не отпускали ни в школу, ни к врачу — она не учила буквы, не играла с другими детьми и даже не знала, что такое улица.

Мать изолировала ребенка, чтобы не давать отцу с ней видеться. Она нарочно придумала историю: будто бы она уехала с дочерью в Италию. А бабушка с дедушкой затворницы говорили соседям, что девочка в другой стране, либо молчали, когда кто-то спрашивал о ней.

В сентябре 2022 года ребенка нашли правоохранители. К тому времени у девочки были серьезные проблемы. Из-за долгой изоляции она не могла нормально говорить, ходить и понимать простые вещи.

«Семья девочки была частью местного сообщества», — сказал житель Аттендорна телекомпании ARD, добавив, что «невероятно, что никто этого не заметил».

По данным ARD, мать пыталась покончить жизнь самоубийством в начале судебного процесса. Сами заседания не раз откладывали — дело было сложным, его разбирали несколько лет. В итоге наказание понесла не только мать ребенка. Бабушка получила два года тюрьмы условно, дедушка — тоже условный срок. Их признали соучастниками.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
6 мая, 13:26
была частью местного сообщества... С каких пор слово секта стали так красиво называть???
Гость
6 мая, 09:20
А я смотрю гуманизм к преступникам у судей это дело международное.
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Гость
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