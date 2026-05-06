Маленькую девочку на 7 лет замуровали в доме — шокирующие подробности

Девочка провела взаперти большую часть своей жизни Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Пять лет тюрьмы получила жительница Германии за то, что на протяжении долгого времени держала свою дочь взаперти. Девочке сейчас 11 лет, с трех до десяти она была закрыта в доме бабушки и дедушки в городе Аттендорн. Ее не отпускали ни в школу, ни к врачу — она не учила буквы, не играла с другими детьми и даже не знала, что такое улица.

Мать изолировала ребенка, чтобы не давать отцу с ней видеться. Она нарочно придумала историю: будто бы она уехала с дочерью в Италию. А бабушка с дедушкой затворницы говорили соседям, что девочка в другой стране, либо молчали, когда кто-то спрашивал о ней.

В сентябре 2022 года ребенка нашли правоохранители. К тому времени у девочки были серьезные проблемы. Из-за долгой изоляции она не могла нормально говорить, ходить и понимать простые вещи.

«Семья девочки была частью местного сообщества», — сказал житель Аттендорна телекомпании ARD, добавив, что «невероятно, что никто этого не заметил».