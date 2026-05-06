США завершили операцию «Эпическая ярость» против Ирана, грядет следующая: главное о войне на Ближнем Востоке

США стремятся организовать свободный доступ гражданских судов через Ормузский пролив Источник: Амирхосейн Хоргои / Associated Press

Конфликт США и Ирана продолжается. В последние недели агрессия начала стихать. В то же время слышны угрозы с обеих противоборствующих сторон, что усиливает неопределенность и риск обострения ситуации. Операция США «Эпическая ярость», если верить американской стороне, завершилась, но военные действия могут возобновиться в любой момент. Подробнее об обстановке на Ближнем Востоке за сутки читайте в нашем материале.

Операцию против Ирана завершили

Военная операция «Эпическая ярость» против Ирана официально закончена. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге в Белом доме. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении этого этапа военных действий.

«Теперь мы приступили к операции „Проект Свобода“», — указал Рубио. Ее стратегия направлена на беспрепятственный трафик гражданских судов через Ормузский пролив.

Госсекретарь подчеркнул, что США и Иран продолжают изучать возможность дипломатического урегулирования. В то же время он предупредил, что при отсутствии прогресса в переговорах санкции и другие ограничительные меры будут усиливаться. По его оценке, долгосрочное давление, включая экономические, финансовые и дипломатические инструменты, постепенно ослабит позиции иранского режима, ограничив его возможности для агрессии и ядерного развития.

Трамп не исключает возобновления активных боевых действий

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью подкасту The Hugh Hewitt Show, что урегулирование конфликта с Ираном займет 2–3 недели, но при этом не исключил возможность возобновления военных действий, если переговоры не увенчаются успехом.

По информации портала Axios, источники в американском и израильском руководстве утверждают, что Трамп может уже на этой неделе дать приказ о возобновлении операций против Ирана. При этом сам американский лидер утверждает, что Тегеран теперь «уважает США больше, чем когда-либо», хотя раньше не воспринимал Вашингтон всерьез. Политик отметил, что Иран должен «размахивать белым флагом капитуляции».

Иранские беспилотники нанесли удары по территории ОАЭ

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что системы противовоздушной обороны страны перехватывают ракеты и беспилотники, запущенные с территории Ирана. В сообщении, опубликованном в X, отмечается, что звуки работы ПВО 5 мая были слышны в различных районах страны.

Объединенные Арабские Эмираты не допустят посягательств на свою безопасность и сохраняют за собой законное право ответить на любые атаки со стороны Ирана, сообщили в МИД страны. ОАЭ возложили на Тегеран полную ответственность за последствия ракетных и дроновых ударов и потребовали немедленного прекращения боевых действий.

Тем временем Тегеран обвинения в нанесении ракетных ударов по территории ОАЭ отверг. Исламская республика при этом предупредила Абу-Даби о последствиях размещения на своей территории американских военных баз.

Иран ввел новые правила для прохода через Ормузский пролив

Иран ввел новые правила для судов, проходящих через Ормузский пролив. Теперь каждое судно должно получить электронное разрешение от властей. Для выдачи таких документов создается новый государственный орган (IRIB). Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики.

Вашингтон, в свою очередь, продолжает сопровождение коммерческих судов через пролив, чтобы обеспечить свободный доступ к международным водным путям. Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что мир не может позволить Ирану блокировать этот стратегически важный коридор.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сообщил, что с момента введения перемирия Иран совершил более десяти атак на американские силы, но все они оставались ниже порога для начала масштабного военного противостояния, сообщает CBS News. А иранское агентство Tasnim утверждает, что США атаковали в проливе несколько грузовых судов, из-за чего погибли пять человек.

Последствия противостояния будут ощущаться долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции, которую он проводит совместно с Израилем. Он также подчеркнул, что «закончил восемь войн».