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Страна и мир Спецоперация на Украине Зеленский согласился на перемирие, но не на 9 Мая: когда начнется «режим тишины»

Зеленский согласился на перемирие, но не на 9 Мая: когда начнется «режим тишины»

Россия прекратит огонь в другое время

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Зеленский захотел начать перемирие раньше | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗеленский захотел начать перемирие раньше | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Зеленский захотел начать перемирие раньше

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вслед за Минобороны РФ Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины». Однако даты перемирия отличаются — украинская сторона прекращает огонь в ночь с 5 на 6 мая.

«Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За имеющееся до этого момента время реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Россия объявила перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8–9 мая. В случае несоблюдения войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Беседа длилась полтора часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, прошла откровенно и в дружеской атмосфере. Путин подчеркнул, что для урегулирования конфликта Владимир Зеленский должен положительно откликнуться на предложения Москвы.

Трамп поддержал идею прекращения огня на День Победы. Американский президент выразил надежду, что решение по украинскому кризису будет найдено в ближайшее время.

«У нас состоялся очень хороший разговор. Я думаю, что он хотел бы урегулирования, вот что я могу сказать. И это хорошо», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Перемирие Владимир Зеленский Минобороны
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Комментарии
5
Гость
5 мая, 18:45
Он ничего не решает.
Гость
5 мая, 08:24
Видимо ещё один орешник готов для запуска
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Гость
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