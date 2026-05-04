Зеленский согласился на перемирие, но не на 9 Мая: когда начнется «режим тишины»

Зеленский захотел начать перемирие раньше Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вслед за Минобороны РФ Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины». Однако даты перемирия отличаются — украинская сторона прекращает огонь в ночь с 5 на 6 мая.

«Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За имеющееся до этого момента время реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Россия объявила перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится 8–9 мая. В случае несоблюдения войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Беседа длилась полтора часа и, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, прошла откровенно и в дружеской атмосфере. Путин подчеркнул, что для урегулирования конфликта Владимир Зеленский должен положительно откликнуться на предложения Москвы.

Трамп поддержал идею прекращения огня на День Победы. Американский президент выразил надежду, что решение по украинскому кризису будет найдено в ближайшее время.