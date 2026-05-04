Более 100 тысяч бутылок с опасной водой обнаружили в магазинах: подробности

Система маркировки «Честный знак» остановила продажу потенциально опасной партии минеральной воды Baikal pearl. Речь идет о 112 тысячах бутылок в стекле объемом 0,53 л. Вода была произведена 22 августа 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Заместитель генерального директора ЦРПТ (это компания, которая управляет системой «Честный знак») Реваз Юсупов пояснил, что продажа воды на данный момент приостановлена.
«Потребители не смогут ее купить до завершения проверок ведомства», — сказал Юсупов в беседе с РБК.
Сейчас Роспотребнадзору предстоит выяснить, соответствует ли вода всем нормам безопасности.
«Честный знак» — национальная система маркировки товаров в России. На упаковку наносят специальный цифровой код, в котором зашифрована информация о продукте. Для ряда товаров такая маркировка обязательна.
Другой опасный случай произошел с баночками детcкого питания марки Hipp. На подозрительное пюре с морковью и картофелем обратил внимание клиент: на емкости виднелись следы вскрытия. В лаборатории проверили содержимое и нашли в продукте крысиный яд. Предполагается, что мужчина пошел на преступление, чтобы получить выкуп от производителя.