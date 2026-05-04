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Страна и мир Более 100 тысяч бутылок с опасной водой обнаружили в магазинах: подробности

Более 100 тысяч бутылок с опасной водой обнаружили в магазинах: подробности

Продажу продукции приостановили

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Вода опасна для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВода опасна для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вода опасна для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Система маркировки «Честный знак» остановила продажу потенциально опасной партии минеральной воды Baikal pearl. Речь идет о 112 тысячах бутылок в стекле объемом 0,53 л. Вода была произведена 22 августа 2025 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заместитель генерального директора ЦРПТ (это компания, которая управляет системой «Честный знак») Реваз Юсупов пояснил, что продажа воды на данный момент приостановлена.

«Потребители не смогут ее купить до завершения проверок ведомства», — сказал Юсупов в беседе с РБК.

Сейчас Роспотребнадзору предстоит выяснить, соответствует ли вода всем нормам безопасности.

«Честный знак» — национальная система маркировки товаров в России. На упаковку наносят специальный цифровой код, в котором зашифрована информация о продукте. Для ряда товаров такая маркировка обязательна.

Другой опасный случай произошел с баночками детcкого питания марки Hipp. На подозрительное пюре с морковью и картофелем обратил внимание клиент: на емкости виднелись следы вскрытия. В лаборатории проверили содержимое и нашли в продукте крысиный яд. Предполагается, что мужчина пошел на преступление, чтобы получить выкуп от производителя.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вода Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
4 мая, 06:09
Честный Знак и Реваз Юсупов стоят на страже а в плохие 90-е при русском президенте Ельцине мы просто покупали и пили воду не оплачивая голограммы и скрытые налоги
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Гость
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