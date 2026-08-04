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Происшествия Склад Wildberries в Самарской области сгорел дотла — весь товар уничтожен

Склад Wildberries в Самарской области сгорел дотла — весь товар уничтожен

Комплекс горел больше суток

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Из 180&nbsp;тыс.&nbsp;кв.&nbsp;м 160&nbsp;тыс. сгорело на территории склада (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИз 180&nbsp;тыс.&nbsp;кв.&nbsp;м 160&nbsp;тыс. сгорело на территории склада (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело на территории склада (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Склад Wildberries в Самарской области сгорел дотла. Это случилось после атаки на помещение 2 августа. Подробности о случившемся рассказал врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

«Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — сказал Гурков.

После атаки в пресс-службе маркетплейса подтвердили возгорание на логистическом объекте в регионе. Там отметили, что во время налета и пожара никто не пострадал.

Огонь спасатели тушили почти двое суток. Из-за этого Wildberries пришлось перестраивать все логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов продолжились на других объектах компании.

У местного жителя на этом складе выгорело 100% товара. Предприниматель рассказал, что вывезти все до пожара оттуда было невозможно ни технически, ни физически. Подробнее об этой истории он рассказал нашим коллегам из 63.RU.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Wildberries Пожар Склад Беспилотник ВСУ Товар Заказ
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Комментарии
12
Гость
18 часов
ВБ закончился принялись за мвидео.
Смирняга

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Жалко людей, кто потерял товар. А ВБ ничего, справится. Вон уже начали в Казахстане арендовать помещения
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