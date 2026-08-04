Склад Wildberries в Самарской области сгорел дотла — весь товар уничтожен

Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело на территории склада (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Склад Wildberries в Самарской области сгорел дотла. Это случилось после атаки на помещение 2 августа. Подробности о случившемся рассказал врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

«Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены», — сказал Гурков.

После атаки в пресс-службе маркетплейса подтвердили возгорание на логистическом объекте в регионе. Там отметили, что во время налета и пожара никто не пострадал.

Огонь спасатели тушили почти двое суток. Из-за этого Wildberries пришлось перестраивать все логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов продолжились на других объектах компании.