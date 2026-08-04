Куда мог таинственно пропасть самолет над Иркутской областью? Три версии исчезновения

Борт накануне днем вылетел на задание по изучению обстановки с лесными пожарами (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Иркутской области в Бодайбинском районе продолжаются поиски легкомоторного самолета Cessna 182, который бесследно пропал и перестал выходить на связь с 3 августа во время выполнения лесоавиационных работ. Следственный комитет России назвал три версии исчезновения борта.

«Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До этого СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также проверку проводит транспортная прокуратура.

Известно, что на борту было два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Cessna 182 должен был вернуться в поселок Мама. Оттуда накануне днем он вылетел на задание. Трекер показывает, что экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток.

Последние координаты воздушного судна фиксировались в 13:58 местного времени. После этого связь с бортом оборвалась.

Самолет ищут оперативные службы. По информации губернатора Иркутской области, для поисковой операции подключили самолет из Якутии, а также два вертолета.

В настоящее время никаких следов воздушного судна не обнаружено. Поиски осложняют большая площадь обследуемой территории, отсутствие населенных пунктов и густой туман, сообщил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.