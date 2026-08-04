НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Происшествия Куда мог таинственно пропасть самолет над Иркутской областью? Три версии исчезновения

Куда мог таинственно пропасть самолет над Иркутской областью? Три версии исчезновения

Воздушное судно с людьми на борту ищут уже сутки

237
Борт накануне днем вылетел на задание по изучению обстановки с лесными пожарами (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUБорт накануне днем вылетел на задание по изучению обстановки с лесными пожарами (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Борт накануне днем вылетел на задание по изучению обстановки с лесными пожарами (фото носит иллюстративный характер)

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Иркутской области в Бодайбинском районе продолжаются поиски легкомоторного самолета Cessna 182, который бесследно пропал и перестал выходить на связь с 3 августа во время выполнения лесоавиационных работ. Следственный комитет России назвал три версии исчезновения борта.

«Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До этого СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Также проверку проводит транспортная прокуратура.

Известно, что на борту было два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Cessna 182 должен был вернуться в поселок Мама. Оттуда накануне днем он вылетел на задание. Трекер показывает, что экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток.

Последние координаты воздушного судна фиксировались в 13:58 местного времени. После этого связь с бортом оборвалась.

Самолет ищут оперативные службы. По информации губернатора Иркутской области, для поисковой операции подключили самолет из Якутии, а также два вертолета.

В настоящее время никаких следов воздушного судна не обнаружено. Поиски осложняют большая площадь обследуемой территории, отсутствие населенных пунктов и густой туман, сообщил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Обновлено 15:31 (мск): Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании «Гоставиа», пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Следственный комитет Уголовное дело Самолет Поиск Иркутская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
17 часов
Инопланетяне? Вспомнилось, как искали дней 10 пассажирский Ту-154 в тех же почти краях.
Гость
19 часов
Шпионы.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Рекомендуем