НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Страна и мир Обзор Вы не поверите своим глазам: астронавт сделал невероятные кадры Млечного Пути

Вы не поверите своим глазам: астронавт сделал невероятные кадры Млечного Пути

Тяжело представить, что это реальность, которая скрыта от нас

453
Дональд Петтит сделал множество снимков с МКС, но в этот раз он превзошел сам себя | Источник: astro_Pettit / XДональд Петтит сделал множество снимков с МКС, но в этот раз он превзошел сам себя | Источник: astro_Pettit / X

Дональд Петтит сделал множество снимков с МКС, но в этот раз он превзошел сам себя

Источник:

astro_Pettit / X

Не успели мы отойти от снимков обратной стороны Луны, которые впервые сделали во время космической миссии в апреле, как появился новый сюрприз. На этот раз отличился Млечный Путь. Старейший действующий астронавт Дональд Петтит опубликовал кадр, который никто не мог сделать до него, — показываем, что он на нем запечатлел.

Астронавт сделал кадр галактики с Международной космической станции. И он получился максимально детализированным, насколько это возможно с современным оборудованием. На снимке видно часть Млечного Пути с миллионом звезд. Некоторые из них светят ярче, другие тусклее, но вместе они выглядят как гигантское облако с россыпью драгоценных камней, которое зависло над Землей.

А сколько удивительных звезд еще скрыто от человеческих глаз | Источник: astro_Pettit / XА сколько удивительных звезд еще скрыто от человеческих глаз | Источник: astro_Pettit / X

А сколько удивительных звезд еще скрыто от человеческих глаз

Источник:

astro_Pettit / X

Сфотографировать Млечный Путь с МКС было нереально из-за постоянного движения космической станции. Она несется по орбите со скоростью около 28 000 километров в час, из-за чего — какую бы выдержку ни ставили астронавты — на снимках звёзды превращались в размытые полоски света.

Чтобы обмануть законы физики, Дональд использовал самодельный механический прибор из алюминия. По правилам НАСА во время миссий действуют ограничения на электрические приборы, поэтому ему пришлось постараться, чтобы инструмент был допущен и не подвел его в самую неподходящую минуту. В итоге он создал сидерический привод, который вращает камеру в такт движению станции, компенсируя ее бег по орбите.

Снимок Млечного Пути из иллюминатора | Источник: nasa.govСнимок Млечного Пути из иллюминатора | Источник: nasa.gov

Снимок Млечного Пути из иллюминатора

Источник:

nasa.gov

— Наконец-то у меня есть все 1,2 миллиона исходных файлов изображений с моей последней миссии на МКС! Вот образец одной из моих любимых фотографий Млечного Пути, сделанной из модуля «Купол» с помощью Nikon Z9, объектива Arri Zeiss 15mm T1.8 и специального сидерического привода, который компенсировал движение звезд относительно нашей орбиты, — написал в посте астронавт.

После завершения экспедиции прибор передадут в земные музеи. Миллион фотографий, сделанных Дональдом, еще предстоит рассортировать. Возможно, они удивят землян новыми невероятными видами космоса.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Космос Астронавт Фото
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 часов
Все знают, что Земля на трёх Китах!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем