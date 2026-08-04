Вы не поверите своим глазам: астронавт сделал невероятные кадры Млечного Пути

Дональд Петтит сделал множество снимков с МКС, но в этот раз он превзошел сам себя Источник: astro_Pettit / X

Не успели мы отойти от снимков обратной стороны Луны, которые впервые сделали во время космической миссии в апреле, как появился новый сюрприз. На этот раз отличился Млечный Путь. Старейший действующий астронавт Дональд Петтит опубликовал кадр, который никто не мог сделать до него, — показываем, что он на нем запечатлел.

Астронавт сделал кадр галактики с Международной космической станции. И он получился максимально детализированным, насколько это возможно с современным оборудованием. На снимке видно часть Млечного Пути с миллионом звезд. Некоторые из них светят ярче, другие тусклее, но вместе они выглядят как гигантское облако с россыпью драгоценных камней, которое зависло над Землей.

А сколько удивительных звезд еще скрыто от человеческих глаз Источник: astro_Pettit / X

Сфотографировать Млечный Путь с МКС было нереально из-за постоянного движения космической станции. Она несется по орбите со скоростью около 28 000 километров в час, из-за чего — какую бы выдержку ни ставили астронавты — на снимках звёзды превращались в размытые полоски света.

Чтобы обмануть законы физики, Дональд использовал самодельный механический прибор из алюминия. По правилам НАСА во время миссий действуют ограничения на электрические приборы, поэтому ему пришлось постараться, чтобы инструмент был допущен и не подвел его в самую неподходящую минуту. В итоге он создал сидерический привод, который вращает камеру в такт движению станции, компенсируя ее бег по орбите.

Снимок Млечного Пути из иллюминатора Источник: nasa.gov

— Наконец-то у меня есть все 1,2 миллиона исходных файлов изображений с моей последней миссии на МКС! Вот образец одной из моих любимых фотографий Млечного Пути, сделанной из модуля «Купол» с помощью Nikon Z9, объектива Arri Zeiss 15mm T1.8 и специального сидерического привода, который компенсировал движение звезд относительно нашей орбиты, — написал в посте астронавт.