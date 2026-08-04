«Это тот человек, которого послал Господь». Как ищут любовь на православных сайтах знакомств: истории

Как работают православные сайты знакомств — в этом материале Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня приложения и сайты знакомств стали одним из привычных способов найти человека для общения или серьезных отношений. Пользуются ими и верующие люди. Для тех, кому важно, чтобы будущий партнер разделял взгляды на семью, брак и религию, существуют православные сервисы знакомств.

Как устроены такие площадки, кто ими пользуется и действительно ли там можно встретить близкого человека — в материале MSK1.RU.

Как работает православный сервис знакомств

Сегодня в интернете работают десятки сайтов знакомств для христиан. Многие из них объединяют тысячи пользователей. Одним из первых православных сервисов стала «Азбука Верности», которая появилась в 2011 году.

Сейчас на платформе зарегистрированы более 11 тысяч мужчин и почти 9 тысяч женщин. Больше всего пользователей — из Москвы. На втором месте по числу участников находится Санкт-Петербург, затем — Новосибирск и другие крупные города России. В небольших населенных пунктах аудитория подобных сервисов заметно меньше.

Однако попасть на такую площадку не так просто, как на обычный сайт знакомств. Если в большинстве приложений пользователи рассказывают в основном о возрасте, внешности и интересах, то в «Азбуке Верности» большое внимание уделяют религиозной жизни человека.

Вопросы, которые попадаются в анкете при регистрации на сайте Источник: «Азбука Верности»

При регистрации пользователю нужно указать свое отношение к семейной жизни — в частности, подтвердить, что он не поддерживает интимные отношения до брака. Кроме этого, необходимо выбрать степень своей религиозности: «православное христианство (воцерковляюсь)» или «православное христианство (член Церкви)», а также ответить, как часто человек участвует в Евхаристии — одном из главных христианских таинств, во время которого верующие причащаются.

Отдельный раздел посвящен духовной жизни пользователей. Просят рассказать, есть ли у них духовник, читают ли они Священное Писание, посещают ли богослужения, в какой храм ходят, а также указать любимую притчу и имена почитаемых святых. На платформе оценивается знание основ христианства. Если результат тестирования оказывается ниже 50%, анкета не появляется в общем доступе.

Как поделился с MSK1.RU руководитель проекта «Азбука Верности», средний возраст пользователей — около 30 лет.

Многие пользователи приходят к нам после светских сервисов знакомств, потому что им становится сложно находить людей с похожими взглядами. На обычных площадках приходится объяснять базовые вещи: отношение к семье, браку, вере. Мы поняли, что просто запретов на неприличное общение недостаточно, поэтому изменили концепцию и сделали сервис для православных христиан или тех, кто только идет к вере. Кирилл руководитель сайта для знакомств «Азбука Верности»

«Часто писали мужчины лет на 15 старше»

27-летняя Дариника рассказала о своем опыте пользования православными приложениями для знакомств Источник: Дариника

Для 27-летней Дариники православный дейтинг был возможностью встретить человека, который разделяет ее взгляды на веру, семью и отношения.

«Собственно, импульс к регистрации на сайте был спонтанным. В реальной жизни в храмах очень мало молодых людей, а вне храма редко разделяют мои взгляды и интересы. Отношения вне брака для меня недопустимы», — рассказала MSK1.RU Дариника.

При этом найти пару через платформу ей не удалось. По словам девушки, проблема была не столько в самом сервисе, сколько в ее характере: она считает себя закрытым человеком и не всегда решалась начинать общение. Кроме того, большинство сообщений приходили от мужчин значительно старше ее.

Я хотела встретить человека плюс-минус своего возраста, а на сайте часто писали мужчины лет на 15 старше. Мне было некомфортно им отказывать. Дариника пользовательница православного сайта знакомств

Позже сервис обновился, анкеты пришлось создавать заново, и возвращаться к поиску Дариника уже не стала.

К вере девушка пришла не сразу. По ее словам, в детстве она росла рядом с православной традицией, но осознанный интерес появился уже позже.

«Лет до 15 я совершенно не была заинтересована в походах в церковь. Мама дала мне мягкое, любящее светское воспитание, не настаивала и не перегибала», — вспоминает Дариника.

Позже она начала самостоятельно искать ответы на духовные вопросы: читала православную литературу, посещала церковный хор, проходила катехизацию, ездила в монастыри. Сейчас девушка говорит, что не ищет отношения только ради создания семьи или детей.

Меня не интересует брак ради брака. Хотелось бы встретить именно родственную душу — «своего» человека, с которым была бы духовная, интеллектуальная и эмоциональная близость. Дариника пользовательница православного сайта знакомств

«Вероятность встретить девушку в храме выше»

Для Эдгара православный дейтинг — также один из способов познакомиться с человеком, который разделяет его взгляды на семью и отношения.

«Очевидно, что вероятность встретить девушку со схожими взглядами, ориентированную на семью и традиционные ценности, выше в храме или в православных сообществах», — считает он.

При этом онлайн-знакомства, по мнению Эдгара, позволяют сэкономить время. Он отмечает, что еще до начала общения можно узнать интересы человека и понять, стоит ли продолжать знакомство.

«Можно заранее посмотреть профиль девушки и принять решение, знакомиться с ней или нет. Это экономит время и эмоциональный ресурс», — рассказал собеседник.

Пока встретить свою будущую супругу через православный дейтинг ему не удалось. По мнению Эдгара, сегодня многим людям важнее яркие эмоции, чем совпадение жизненных ценностей.

Для многих современные отношения строятся на влюбленности и легкомыслии, а не на желании учиться по-настоящему любить — в православном смысле этого слова. Эдгар пользователь православного сайта знакомств

«Внутри будто прозвучало: „Иди “»

Алена познакомилась со своим мужем благодаря православному дейтингу Источник: Алёна Хмоленко

Однако истории пользователей заканчиваются по-разному. Пока одни продолжают поиски, другие благодаря православным знакомствам уже создали семьи.

Отношения Алены и Ильи Хмоленко начались с цепочки случайностей. Как рассказала MSK1.RU девушка, после знакомства с руководителем петербургского дейтинг-приложения «Институт семьи» она неожиданно получила приглашение на вечер знакомств. Именно там Алена познакомилась со своим будущим мужем.

«Первая мысль была: „Зачем туда идти? Неужели я не могу познакомиться в обычной жизни?“ Но внутри будто прозвучало: „Иди“. И я согласилась», — вспоминает Алена.

На вечере она познакомилась с Ильей. Сначала молодой человек помог ей снять пальто, позже они разговорились за чашкой кофе, а затем оказалось, что их объединяет медицина: Илья работает в больнице, а Алена преподает в колледже, студенты которого проходят там практику.

После встречи Илья пригласил девушку на свидание, а затем проводил до метро. Так началось их общение. Позже они познакомились с семьями друг друга, а в Пасхальную ночь, после Божественной литургии, Илья сделал Алене предложение.

«С каждым днем я узнаю его всё больше и понимаю, что это тот человек, о котором мечтала, и даже больше — тот, которого послал Господь. И его стоило ждать», — говорит Алена.