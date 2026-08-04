«Три года я жила с монстром!» Бывшая девушка Гуфа раскрыла правду об изменах и издевательствах над ней

Гуф и Разият были вместе три года Источник: 3Kitana69 / Telegram

Девушка Гуфа (Алексея Долматова) Разият Салахова надеялась, что рэпер одумается и встанет на путь исправления. Однако музыкант никак не изменил свое поведение и, как оказалось, снова был неверен в этих отношениях. Пара рассталась, об этом рассказала сама Разият в своих соцсетях и обвинила рэпера в изменах, унижении и абьюзе.

По словам девушки, рэпер изменил ей — и не раз. При этом он публично унижал Салахову.

«С каким конченым человеком я встречалась, я просто в шоке. У меня даже слов больше нет. Иди ты в одно место, и твои проститутки пусть идут туда же», — написала она в своем Telegram-канале.

Салахова поделилась с подписчиками, что узнала много нового о своем избраннике, когда решила с ним разойтись. Девушка отметила, что Гуф «показал свое истинное лицо».

Долматов и Салахова были в отношениях три года. Она заявила, что рэпер забрал у нее лучшие годы.

«Я даже не могу себе представить эту ситуацию, насколько можно быть таким монстром, чтобы делать такие вещи. Он пересылал мои сообщения, где я ему пишу о том, что как я его люблю, как я страдаю и так далее. И просто над этим угорал, пока изменял мне с другими… Три года с монстром», — возмутилась действиями рэпера брюнетка.

Слухи про размолвку пары появились еще несколько дней назад. Поводом стала фотография Разият, на которой она позировала в полный рост, стоя на камне в лесу. В кадре девушка предстала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь, демонстрируя фигуру в коричневом бикини.

Публикацию Салахова подписала: «Смотри, кого потерял». Это заставило поклонников начать обсуждение под новым постом девушки. Одна из фанаток высказала недовольство и поинтересовалась: «Сколько можно уже?» На что Салахова ответила, что с рэпером они больше не сойдутся.

Во время отношений с Разият музыкант даже делал ей предложение. Это случилось 22 ноября 2024 года во время одного из своих концертов, который прошел в Москве. Однако свадьба так и не состоялась.

Поклонники же предполагают, что Гуф снова может осознать свою ошибку и со временем станет возвращать Разият. В этом уверена и его бывшая жена — блогер и телеведущая Айза Анохина. Факт расставания с девушкой ее очень расстроил, ведь с Салаховой они стали настоящими подругами.

«Он пока этого не осознаёт. И я знаю, что он снова и снова будет ее возвращать. Но я надеюсь, что он просто отпустит эту чистую душой девочку. Рая, я люблю тебя! Сэм любит тебя! Элвис любит тебя! И ты знаешь, что как бы сильно мы все ни любили нашего Ба (а ты знаешь, что у нас деструктивная, неблагополучная семья), но тут мы за тебя», — написала звезда в своем Telegram-канале.