«Я упертая»: 70-летняя пенсионерка похудела со 100 до 59 кило, прыгает с парашютом и может протащить машину

Бывшая медсестра детской больницы, 70-летняя пермячка Галина Симонова в свои годы выглядит прекрасно. Это спортивная и подтянутая женщина. А еще 5 лет назад Галина весила более 100 килограммов. Признаётся, что забросила себя, когда ухаживала за родными: сначала онкологией болела ее мама, несколько лет назад ее супруг перенес инфаркт и несколько клинических смертей. Галина выходила мужа, не оставляя его ни на минуту.
Позже по просьбе дочери пенсионерка попробовала сходить в спортзал в соседнем доме, чтобы «размять ноющую спину», и… буквально преобразилась. Галина похудела до 59 килограммов, победила на краевых соревнованиях по пауэрлифтингу, может протащить легковую машину и на 70-летие прыгнула с парашютом. 59.RU поговорил с ней о том, что помогло ей так преобразиться.
Поддержка для мужа после инфаркта и клинической смерти
Галина работала медсестрой в детской больнице. В это время она ухаживала за мамой, у которой был рак. Позже она ушла из больницы, стала операционистом в транспортном управлении. Когда вышла на пенсию, успела поработать ведущим специалистом в страховой компании. Старшему сыну Галины уже 52, дочери — 42, второму сыну — 40.
В 2019 году муж Галины Александр перенес инфаркт, у мужчины случилось несколько клинических смертей. Врачи спасли его, но Александр перестал ходить, не работала правая рука. Александр был водителем, после случившегося работу пришлось оставить.
«Конечно, сейчас у мужа с памятью не очень. Что-то он помнит периодически, что-то забывает, — делится Галина. — Я в церковь ходила, молилась всё время, в общем… мы продолжаем жить. Сначала муж был лежачий, мне приходилось одной переворачивать его, менять памперсы, кормить. Я часами делала массажи на его руку и ногу, чтобы он хотя бы немножечко мог их поднимать, чтобы хотя бы пальцы немного работали, а не просто висело всё, как тряпка».
Упорство Галины дало результаты. Александр смог пересесть в инвалидную коляску. Супруги очень поддерживают друг друга.
«Тут зал под боком»
Со временем Галина стала чувствовать боли в спине, потому что ей приходилось часто переворачивать мужа, чтобы ухаживать за ним.
«Спина как будто отключалась, — признаётся Галина. — У меня руки стали болеть, суставы. Я думаю:
Галина решила пойти на тренировку. Признаётся, что боялась «перешагнуть через себя в таком возрасте». Первые мысли были о том, что в зал «ходит только молодежь».
«Я даже не полноты своей боялась, а больше стеснялась возраста. Мол, подумают,
На тот момент Галина весила 100 килограммов. Своего веса она особо не стеснялась, изредка пыталась садиться на диеты и бегать, но это было нерегулярно, не хватало силы воли. В зале тренер Владислав Чертков (ранее мы писали о нем статью: он тоже смог серьезно похудеть и открыл собственный фитнес-клуб. — Прим. ред.) приучил Галину к самодисциплине.
В первые полгода вес уходил очень быстро. 12–15 килограммов ушли за полгода тренировок, а потом вес «встал».
«Мне Влад говорит:
Скинула 41 кило и взяла титул мастер спорта
В 2023 году Галина похудела до 59 килограммов. Говорит, что дисциплину в питании соблюдать было непросто, но именно от силы воли и зависит результат.
«Я раньше так любила сгущенку, мне так хотелось втихушку банку стрескать где-нибудь под одеялом, чтоб никто не видел. Но это же я сама себя обману, — говорит Галина. — Можно найти альтернативу — это мед, ягоды, сахарозаменитель. Можно финики или чернослив. Все слабости — это же в голове сидит».
Галина признаётся, что со временем захотела «попробовать что-то новое» и тренер предложил принять участие в краевом турнире по пауэрлифтингу. Там неожиданно для себя она заняла призовое место и стала мастером спорта международного класса, выполнив все нормативы.
«Мне было важно доказать самой себе, что я еще не совсем рохля, — говорит Галина. — Тренер мне предложил перед турниром:
В рамках этого соревнования Галине присудили титул мастера спорта международного класса по становой тяге, она установила рекорд в поднятии штанги весом 55 килограммов.
«Я там почувствовала такую поддержку! Там зрители и участники очень трепетно относятся к людям такого возраста, — вспоминает Галина. — Очень трогательно болеют, хотя люди совершенно незнакомые. Сейчас я пробую делать жим лежа, то есть на скамейке поднимать штангу, но там вес надо взять меньше — 35 килограммов для женщин. Мне казалось, что лежа отжимать легко. Оказалось, что это сложнее».
70 лет встретила под куполом парашюта
Сейчас Галина весит 69 килограммов, и ей комфортно в этом весе. Женщине нравится замечать те изменения, которые произошли в ее внешности.
«У меня сила появилась, сейчас у меня очень красивая спина и плечи, которых никогда не бывало, — говорит собеседница. — Не скажу, что прямо как у молодой, но рука красивая, а рельеф вообще другой. Плюс нормальное питание, плюс добавили кардио. Мы с дочерью ходим в бассейн. Я начала немножко бегать по стадиону, весной бегаю по набережной. У меня давление нормализовалось, одышка ушла. Я раньше могла только половину круга пробежать, потом восстанавливала дыхание. Сейчас я все 6 кругов могу на одном дыхании пробежать».
Недавно Галине подарили велосипед, она с удовольствием катается по городу. А в прошлом году команда фитнес-клуба подарила Галине на 70-летие прыжок с парашютом с высоты 2,5 километра.
«Тоже столько эмоций, столько поздравлений. Я выбрала одиночный прыжок, — рассказывает Галина. — Мне не захотелось чуть на коленях у молодого инструктора сидеть и просто любоваться видом неба».
В мае этого года «просто для себя» Галина захотела попробовать сдвинуть легковую машину на лямках и протащить ее несколько метров. «У меня это получилось!» — не скрывает радости собеседница.
«Единомышленники — это главное»
Галина считает, что похудение — это терпение, труд, усилие над собой, а еще дисциплина, питание и регулярные тренировки. Именно тогда и будет желаемый результат.
«И надо быть готовым, что всё будет болеть, — делится женщина. — Самое главное — это желание тренироваться и жить. Я сколько раз пыталась своих одногодок сманить к нам в зал, пока безуспешно».
В фитнес-клуб, который посещает Галина, ходят еще две женщины пенсионного возраста. Раньше обе занимались йогой.
«Растяжка у них хорошая. В 62 года одна великолепно тянется, она как балерина ноги поднимает», — в восхищении Галина.
В фитнес-клубе сложилось свое комьюнити. Прошлый Новый год посетители отмечали прямо в спортзале. Тренер Владислав Чертков устроил для всех небольшое дефиле. Галина была в приталенном черном платье и на каблуках. Ей аплодировали, а сама Галина расплакалась от счастья.
«Единомышленники — это самое главное, такая поддержка заряжает надолго», — говорит Галина, улыбаясь.