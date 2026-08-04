«Я упертая»: 70-летняя пенсионерка похудела со 100 до 59 кило, прыгает с парашютом и может протащить машину

Слева — Галина 5 лет назад. Ее вес был 100 килограммов. Справа — Галина сейчас. Она занимается спортом и похудела Источник: личный архив Галины Симоновой

Бывшая медсестра детской больницы, 70-летняя пермячка Галина Симонова в свои годы выглядит прекрасно. Это спортивная и подтянутая женщина. А еще 5 лет назад Галина весила более 100 килограммов. Признаётся, что забросила себя, когда ухаживала за родными: сначала онкологией болела ее мама, несколько лет назад ее супруг перенес инфаркт и несколько клинических смертей. Галина выходила мужа, не оставляя его ни на минуту.

Позже по просьбе дочери пенсионерка попробовала сходить в спортзал в соседнем доме, чтобы «размять ноющую спину», и… буквально преобразилась. Галина похудела до 59 килограммов, победила на краевых соревнованиях по пауэрлифтингу, может протащить легковую машину и на 70-летие прыгнула с парашютом. 59.RU поговорил с ней о том, что помогло ей так преобразиться.

Источник: Городские медиа

Поддержка для мужа после инфаркта и клинической смерти

Галина работала медсестрой в детской больнице. В это время она ухаживала за мамой, у которой был рак. Позже она ушла из больницы, стала операционистом в транспортном управлении. Когда вышла на пенсию, успела поработать ведущим специалистом в страховой компании. Старшему сыну Галины уже 52, дочери — 42, второму сыну — 40.

В 2019 году муж Галины Александр перенес инфаркт, у мужчины случилось несколько клинических смертей . Врачи спасли его, но Александр перестал ходить, не работала правая рука. Александр был водителем, после случившегося работу пришлось оставить.

«Конечно, сейчас у мужа с памятью не очень. Что-то он помнит периодически, что-то забывает, — делится Галина. — Я в церковь ходила, молилась всё время, в общем… мы продолжаем жить. Сначала муж был лежачий, мне приходилось одной переворачивать его, менять памперсы, кормить. Я часами делала массажи на его руку и ногу, чтобы он хотя бы немножечко мог их поднимать, чтобы хотя бы пальцы немного работали, а не просто висело всё, как тряпка».

Упорство Галины дало результаты. Александр смог пересесть в инвалидную коляску. Супруги очень поддерживают друг друга.

«Тут зал под боком»

Со временем Галина стала чувствовать боли в спине, потому что ей приходилось часто переворачивать мужа, чтобы ухаживать за ним.

«Спина как будто отключалась, — признаётся Галина. — У меня руки стали болеть, суставы. Я думаю: " Ну еще только этого не хватало " . И дочь мне говорит: " Мам, ты вот на себя не похожа. Тут открывают тренажерный зал, прямо у нас под боком, походи туда " ».

Галина решила пойти на тренировку. Признаётся, что боялась «перешагнуть через себя в таком возрасте» . Первые мысли были о том, что в зал «ходит только молодежь».

В 65 лет Галина весила 100 килограммов Источник: личный архив Галины Симоновой

«Я даже не полноты своей боялась, а больше стеснялась возраста. Мол, подумают, " бабулька пришла ", — делится собеседница. — Тренер Влад меня подбадривал. А мне казалось, что он подумал: " Ну эта бабушка раза три еще сходит и бросит " . А я такая упертая, если уж я начала, так я доведу дело до конца. Вот и начала потихонечку. Тяжело было, честно. Всё болело безумно. Несколько раз я травмировалась, потому что с азартом взялась за всё. Как в молодости начала прыгать — у меня рука потянулась, потом я ногу подвернула. Ну, в общем, дочь мне сказала: " Ну ты же не для кого-то стараешься, ты же для себя и для своего здоровья это делаешь " ».

Тренер Галины сфотографировал ее до начала тренировок Источник: vlad.chertkov / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) Тут Галина в 2021 году Источник: личный архив Галины Симоновой

На тот момент Галина весила 100 килограммов. Своего веса она особо не стеснялась, изредка пыталась садиться на диеты и бегать, но это было нерегулярно, не хватало силы воли. В зале тренер Владислав Чертков (ранее мы писали о нем статью: он тоже смог серьезно похудеть и открыл собственный фитнес-клуб. — Прим. ред.) приучил Галину к самодисциплине.

В первые полгода вес уходил очень быстро. 12–15 килограммов ушли за полгода тренировок, а потом вес «встал».

Галина полюбила активный образ жизни Источник: личный архив Галины Симоновой

«Мне Влад говорит: " Так, Галина, давайте-ка мы с вами сейчас пересмотрим питание " , потому что я ела всё, что не приколочено, — вспоминает Галина. — Я стала отчитываться по калорийности, стала отслеживать, что можно, что нельзя, но резких запретов у меня не было. Дали мне калорийность на мой возраст — это 2000 калорий. То есть за них я не должна была выходить».

Скинула 41 кило и взяла титул мастер спорта

В 2023 году Галина похудела до 59 килограммов. Говорит, что дисциплину в питании соблюдать было непросто, но именно от силы воли и зависит результат.

Галина на тренировке в зале Источник: личный архив Галины Симоновой Результат превзошел все ожидания Источник: личный архив Галины Симоновой

«Я раньше так любила сгущенку, мне так хотелось втихушку банку стрескать где-нибудь под одеялом, чтоб никто не видел. Но это же я сама себя обману , — говорит Галина. — Можно найти альтернативу — это мед, ягоды, сахарозаменитель. Можно финики или чернослив. Все слабости — это же в голове сидит».

Галина признаётся, что со временем захотела «попробовать что-то новое» и тренер предложил принять участие в краевом турнире по пауэрлифтингу. Там неожиданно для себя она заняла призовое место и стала мастером спорта международного класса, выполнив все нормативы.

«Мне было важно доказать самой себе, что я еще не совсем рохля, — говорит Галина. — Тренер мне предложил перед турниром: " Ну раз 20 попробуйте поднять хотя бы вес, а там как пойдет " . А я 20 раз сделала и думаю: у меня еще силы есть. Ну, в общем, я подняла эту штангу 44 раза и сделала рекорд по Пермскому краю в своей весовой категории».

В рамках этого соревнования Галине присудили титул мастера спорта международного класса по становой тяге, она установила рекорд в поднятии штанги весом 55 килограммов.

Источник: личный архив Галины Симоновой

« Я там почувствовала такую поддержку ! Там зрители и участники очень трепетно относятся к людям такого возраста, — вспоминает Галина. — Очень трогательно болеют, хотя люди совершенно незнакомые. Сейчас я пробую делать жим лежа, то есть на скамейке поднимать штангу, но там вес надо взять меньше — 35 килограммов для женщин. Мне казалось, что лежа отжимать легко. Оказалось, что это сложнее».

70 лет встретила под куполом парашюта

Сейчас Галина весит 69 килограммов, и ей комфортно в этом весе. Женщине нравится замечать те изменения, которые произошли в ее внешности.

Галина на пробежке Источник: личный архив Галины Симоновой

«У меня сила появилась, сейчас у меня очень красивая спина и плечи, которых никогда не бывало, — говорит собеседница. — Не скажу, что прямо как у молодой, но рука красивая, а рельеф вообще другой. Плюс нормальное питание, плюс добавили кардио. Мы с дочерью ходим в бассейн. Я начала немножко бегать по стадиону, весной бегаю по набережной. У меня давление нормализовалось, одышка ушла. Я раньше могла только половину круга пробежать, потом восстанавливала дыхание. Сейчас я все 6 кругов могу на одном дыхании пробежать».

Недавно Галине подарили велосипед, она с удовольствием катается по городу. А в прошлом году команда фитнес-клуба подарила Галине на 70-летие прыжок с парашютом с высоты 2,5 километра.

В 70 лет Галина прыгнула с парашютом Источник: СкайЦентр Пермь, прыжки с парашютом в Перми / vk

«Тоже столько эмоций, столько поздравлений. Я выбрала одиночный прыжок, — рассказывает Галина. — Мне не захотелось чуть на коленях у молодого инструктора сидеть и просто любоваться видом неба».

Галина на аэродроме Источник: личный архив Галины Симоновой Источник: личный архив Галины Симоновой

В мае этого года «просто для себя» Галина захотела попробовать сдвинуть легковую машину на лямках и протащить ее несколько метров. «У меня это получилось!» — не скрывает радости собеседница.

Галина смогла протащить легковую машину Источник: личный архив Галины Симоновой

«Единомышленники — это главное»

Галина считает, что похудение — это терпение, труд, усилие над собой, а еще дисциплина, питание и регулярные тренировки. Именно тогда и будет желаемый результат.

Тренер снял об успехах Галины ролик Источник: vlad.chertkov / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ)

«И надо быть готовым, что всё будет болеть, — делится женщина. — Самое главное — это желание тренироваться и жить. Я сколько раз пыталась своих одногодок сманить к нам в зал, пока безуспешно».

В фитнес-клуб, который посещает Галина, ходят еще две женщины пенсионного возраста. Раньше обе занимались йогой.

«Растяжка у них хорошая. В 62 года одна великолепно тянется, она как балерина ноги поднимает», — в восхищении Галина.

В фитнес-клубе сложилось свое комьюнити. Прошлый Новый год посетители отмечали прямо в спортзале. Тренер Владислав Чертков устроил для всех небольшое дефиле. Галина была в приталенном черном платье и на каблуках. Ей аплодировали, а сама Галина расплакалась от счастья.

Прекрасный образ! Источник: личный архив Галины Симоновой