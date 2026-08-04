НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Развлечения Подробности «Я крутая»: певица Жасмин лихо похудела — как она выглядит теперь

«Я крутая»: певица Жасмин лихо похудела — как она выглядит теперь

И как ей удалось добиться таких результатов

484
Жасмин говорит «нет» ограничениям в еде. Но как она тогда похудела? | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЖасмин говорит «нет» ограничениям в еде. Но как она тогда похудела? | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Жасмин говорит «нет» ограничениям в еде. Но как она тогда похудела?

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Жасмин сбросила 15 килограммов без голодания и экстремальных диет. Артистка призналась, что к решительным действиям ее подтолкнуло плохое самочувствие: из-за дефицита железа и упавшего до нуля ферритина у нее совсем не оставалось сил, а вес замер на отметке в 78 кг. Изменив образ жизни, певица смогла с легкостью надеть свои архивные платья 20-летней давности.

Главную ставку Жасинм сделала на работу с нутрициологом, разгон метаболизма и круговые силовые тренировки.

— Мой вес составлял с сентября месяца 78,6. Я постройнела на 15 кг. Я крутая, — гордится собой певица. — Но я еще иду к своей мечте.

Вместо жестких монодиет вроде кефира или гречки, которые раньше давали лишь временный эффект, Жасмин обратилась к профессиональному нутрициологу. Основной целью стало восстановление дефицитов в организме и разгон обмена веществ.

Певица не вводила жестких пищевых запретов, но полностью исключила из рациона любые виды масел, что помогло существенно снизить общую калорийность блюд.

Чтобы не испытывать мучительного чувства голода в течение дня и на гастролях, артистка использует протеиновые батончики без добавления сахара. Находясь на гастролях или встречах, Жасмин продолжает консультироваться со своим врачом по поводу выбора позиций из меню.

Кроме того, 3–4 дня в неделю Жасмин уделяет спорту, тренируясь под контролем личного наставника даже в выходные.

Ее фитнес-рутина строится по следующей схеме.

  • Интенсивные круговые тренировки. Сессия состоит из 3 больших кругов.

  • Объем нагрузки. Каждый круг включает в себя 10 упражнений на все группы мышечного корсета.

  • Количество повторений. Каждое упражнение выполняется ровно по 15 раз.

По словам тренера певицы, такой подход — классический «золотой стандарт» для женщин, поскольку он эффективно запускает жиросжигание, держит мышцы в тонусе и формирует рельеф, исключая риск перекачаться.

Жасмин показала, чего ей стоит борьба с лишним весом

Источник:

jasmin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артистка признавалась, что склонность к полноте сопровождала ее всю взрослую жизнь. Процесс похудения превращался для нее в замкнутый круг из изнурительных ограничений и последующих срывов.

Самый сильный скачок веса произошел после рождения дочери в 2012 году. Из-за гормональной перестройки организма во время и после беременности певица сильно поправилась. Первое время Жасмин пыталась худеть самостоятельно: сидела на строгой белковой диете, питалась только гречкой и кефиром. Однако вес быстро замирал на одной отметке, результаты пропадали, а ограничения приводили к стрессу для организма и пищевым срывам.

Так Жасмин выглядела в 2024 году. Мы, конечно, ничего лишнего не видим! | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUТак Жасмин выглядела в 2024 году. Мы, конечно, ничего лишнего не видим! | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Так Жасмин выглядела в 2024 году. Мы, конечно, ничего лишнего не видим!

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Из-за хаотичного питания и постоянных диет организм певицы истощился. Жасмин жаловалась на постоянную сильную слабость, а медицинские анализы выявили у нее критически низкий уровень железа и практически нулевой ферритин. Организм просто отказывался отдавать жир в состоянии такого сильного дефицита ресурсов.

Из-за многолетних голодовок обмен веществ артистки сильно замедлился. Ей не помогали даже усиленные занятия спортом. Организму требовался полный перезапуск и разгон метаболизма, который в итоге удалось осуществить только под контролем нутрициолога.

Лишь отказавшись от концепции «борьбы с весом» и переключившись на восстановление здоровья, Жасмин смогла победить лишние килограммы.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Певица Жасмин Лишний вес Похудение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
13 часов
Если иногда сглатывать семенную жидкость любимого человека, то это сможет заменить белковую диету. Там очень много полезного в составе.
Гость
14 часов
Семаглутид- наше всё… не надо нам про диеты втирать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем