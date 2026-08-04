«Я крутая»: певица Жасмин лихо похудела — как она выглядит теперь

Жасмин говорит «нет» ограничениям в еде. Но как она тогда похудела? Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Жасмин сбросила 15 килограммов без голодания и экстремальных диет. Артистка призналась, что к решительным действиям ее подтолкнуло плохое самочувствие: из-за дефицита железа и упавшего до нуля ферритина у нее совсем не оставалось сил, а вес замер на отметке в 78 кг. Изменив образ жизни, певица смогла с легкостью надеть свои архивные платья 20-летней давности.

Главную ставку Жасинм сделала на работу с нутрициологом, разгон метаболизма и круговые силовые тренировки.

— Мой вес составлял с сентября месяца 78,6. Я постройнела на 15 кг. Я крутая, — гордится собой певица. — Но я еще иду к своей мечте.

Вместо жестких монодиет вроде кефира или гречки, которые раньше давали лишь временный эффект, Жасмин обратилась к профессиональному нутрициологу. Основной целью стало восстановление дефицитов в организме и разгон обмена веществ.

Певица не вводила жестких пищевых запретов, но полностью исключила из рациона любые виды масел, что помогло существенно снизить общую калорийность блюд.

Чтобы не испытывать мучительного чувства голода в течение дня и на гастролях, артистка использует протеиновые батончики без добавления сахара. Находясь на гастролях или встречах, Жасмин продолжает консультироваться со своим врачом по поводу выбора позиций из меню.

Кроме того, 3–4 дня в неделю Жасмин уделяет спорту, тренируясь под контролем личного наставника даже в выходные.

Ее фитнес-рутина строится по следующей схеме.

Интенсивные круговые тренировки. Сессия состоит из 3 больших кругов.

Объем нагрузки. Каждый круг включает в себя 10 упражнений на все группы мышечного корсета.

Количество повторений. Каждое упражнение выполняется ровно по 15 раз.

По словам тренера певицы, такой подход — классический «золотой стандарт» для женщин, поскольку он эффективно запускает жиросжигание, держит мышцы в тонусе и формирует рельеф, исключая риск перекачаться.

Жасмин показала, чего ей стоит борьба с лишним весом Источник: jasmin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Артистка признавалась, что склонность к полноте сопровождала ее всю взрослую жизнь. Процесс похудения превращался для нее в замкнутый круг из изнурительных ограничений и последующих срывов.

Самый сильный скачок веса произошел после рождения дочери в 2012 году. Из-за гормональной перестройки организма во время и после беременности певица сильно поправилась. Первое время Жасмин пыталась худеть самостоятельно: сидела на строгой белковой диете, питалась только гречкой и кефиром. Однако вес быстро замирал на одной отметке, результаты пропадали, а ограничения приводили к стрессу для организма и пищевым срывам.

Так Жасмин выглядела в 2024 году. Мы, конечно, ничего лишнего не видим! Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Из-за хаотичного питания и постоянных диет организм певицы истощился. Жасмин жаловалась на постоянную сильную слабость, а медицинские анализы выявили у нее критически низкий уровень железа и практически нулевой ферритин. Организм просто отказывался отдавать жир в состоянии такого сильного дефицита ресурсов.

Из-за многолетних голодовок обмен веществ артистки сильно замедлился. Ей не помогали даже усиленные занятия спортом. Организму требовался полный перезапуск и разгон метаболизма, который в итоге удалось осуществить только под контролем нутрициолога.