«Теперь проверяем все случаи исчезновения»: в убийстве брата и сестры в Таиланде появились новые жуткие подробности

Россиян убили и закопали в лесу (архивное фото) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Двое обвиняемых в убийстве россиян в Таиланде могут оказаться серийными преступниками. Такое предположение высказали в полицейском участке Хуай‑Яй (пригород Паттайи), где расследуют убийство брата и сестры из России.

По данным следствия, в том же лесу, где обнаружили тела подростков из России и трех граждан Таиланда, могут находиться останки еще как минимум двух человек. За этими убийствами, предположительно, стоит целая группа людей. Двоих из них уже задержали. В полиции думают, что у преступников было еще три сообщника.

«Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе», — рассказали РИА Новости в участке.

По его собственным признаниям на допросах, он выстрелил в 17-летнего Даниила (имя изменено) и забил до смерти его сестру, 22-летнюю Диану. Тела погибших россиян и трех тайцев (мужчины, женщины и девочки) направили в Институт судебно‑медицинской экспертизы в Бангкоке. Результаты экспертизы будут переданы следствию.

Диана и Даниил пропали 27 июля. Рано утром они уехали из дома на мотоцикле. Вскоре матери, которая в тот момент находилась в Бангкоке, пришло от дочери СМС со словом Urgent! («Срочно!»), после чего связь с молодыми людьми прервалась.