НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Происшествия «Теперь проверяем все случаи исчезновения»: в убийстве брата и сестры в Таиланде появились новые жуткие подробности

«Теперь проверяем все случаи исчезновения»: в убийстве брата и сестры в Таиланде появились новые жуткие подробности

Они пропали во время прогулки

670
Россиян убили и закопали в лесу (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРоссиян убили и закопали в лесу (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россиян убили и закопали в лесу (архивное фото)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Двое обвиняемых в убийстве россиян в Таиланде могут оказаться серийными преступниками. Такое предположение высказали в полицейском участке Хуай‑Яй (пригород Паттайи), где расследуют убийство брата и сестры из России.

По данным следствия, в том же лесу, где обнаружили тела подростков из России и трех граждан Таиланда, могут находиться останки еще как минимум двух человек. За этими убийствами, предположительно, стоит целая группа людей. Двоих из них уже задержали. В полиции думают, что у преступников было еще три сообщника.

«Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе», — рассказали РИА Новости в участке.

По его собственным признаниям на допросах, он выстрелил в 17-летнего Даниила (имя изменено) и забил до смерти его сестру, 22-летнюю Диану. Тела погибших россиян и трех тайцев (мужчины, женщины и девочки) направили в Институт судебно‑медицинской экспертизы в Бангкоке. Результаты экспертизы будут переданы следствию.

Диана и Даниил пропали 27 июля. Рано утром они уехали из дома на мотоцикле. Вскоре матери, которая в тот момент находилась в Бангкоке, пришло от дочери СМС со словом Urgent! («Срочно!»), после чего связь с молодыми людьми прервалась.

В минувшую субботу тела извлекли из могилы. Подозреваемые признались, что убили молодых людей, чтобы завладеть их мотоциклом. Транспортное средство нашли закопанным в 200 метрах от автотрассы в районе Хуай‑Яй на юге Паттайи.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Таиланд Расследование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 часов
Куда и зачем их понесло в 4 утра по кромешной темноте? С этого надо начинать.
Гость
18 часов
Где новая информация? Переписываете по кругу!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем