В России расширили список специалистов, которые смогут не идти в армию — объясняем, кто в него попал

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Перечень профессий для альтернативной службы существенно расширили | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПеречень профессий для альтернативной службы существенно расширили | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Перечень профессий для альтернативной службы существенно расширили

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Министерство труда России обновило перечень профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС). В списке появились 92 новые позиции, теперь в нем 363 пункта.

Среди новых профессий — высококвалифицированные медики: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог. Также в списке числятся газосварщик, токарь, такелажник, электрик. Есть и представители узких профессиональных направлений: костюмер, настройщик пианино и роялей, зоолог, синоптик. На альтернативную службу теперь также могут заявиться водолаз и лесной пожарный.

Как пишет ТАСС, изменения внесли в приказ Минтруда от 20 января 2025 г. № 12н. Ранее список профессий и должностей для альтернативной гражданской службы состоял из 271 пункта.

В законе об альтернативной гражданской службе указано, что выбрать ее можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека или если военнообязанный относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.

Альтернативно служащего могут отправить на работу в другой город или оставить в своем, в первом случае ему должны предоставить общежитие. При выборе места учитывают образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение. В марте 2023 года Минтруд обновил список профессий для альтернативной службы, в него вошли, например, сторож, тракторист, артист балета, пекарь и другие. В этом материале мы рассказали о нововведениях в 2026 году: кого не возьмут в армию, а кого отправят на СВО.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Армия Альтернативная гражданская служба Специальности
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Комментарии
1
Гость
3 мая, 05:29
Минуточку! Попрошу дополнить имеющиеся списки! Видимо в суматохе, совсем забыли про детей Депутатов!😂😂😂
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Гость
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