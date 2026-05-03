В России расширили список специалистов, которые смогут не идти в армию — объясняем, кто в него попал

Перечень профессий для альтернативной службы существенно расширили Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Министерство труда России обновило перечень профессий и должностей для альтернативной гражданской службы (АГС). В списке появились 92 новые позиции, теперь в нем 363 пункта.

Среди новых профессий — высококвалифицированные медики: травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог. Также в списке числятся газосварщик, токарь, такелажник, электрик. Есть и представители узких профессиональных направлений: костюмер, настройщик пианино и роялей, зоолог, синоптик. На альтернативную службу теперь также могут заявиться водолаз и лесной пожарный.

Как пишет ТАСС, изменения внесли в приказ Минтруда от 20 января 2025 г. № 12н. Ранее список профессий и должностей для альтернативной гражданской службы состоял из 271 пункта.

В законе об альтернативной гражданской службе указано, что выбрать ее можно, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека или если военнообязанный относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.