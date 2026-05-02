«Напоминает Москву начала 2000-х»: турист из Ярославля съездил в Стамбул и разочаровался. Его отзыв

Босфор по-прежнему прекрасен, но не про всё в Стамбуле можно сказать то же самое Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Стамбул сохраняет популярность у российских туристов как транспортный хаб и место для отдыха, о чем красноречиво говорит статистика бронирований. Город с тысячелетней историей меняется с пугающей скоростью. Когда прилетаешь сюда раз в год как турист, перемены бросаются сразу: город разрастается новыми стройплощадками, приращивает ветки метро и автомагистрали, открывает новые заведения. Но далеко не все эти изменения идут Стамбулу на пользу и украшают его.

Почему вечный город сегодня может оттолкнуть? Турист из Ярославля Михаил Контуев поделился личным опытом с MSK1.RU.

Стамбул — самый крупный город в Турции, который находится сразу на двух континентах. Он растянулся вдоль пролива Босфор в Европу и Азию более чем на 100 километров. Стамбул считается главным экономическим и культурным центром страны, это крупный транспортный хаб. Еще мегаполис знаменит древней архитектурой, огромными мечетями и привлекает миллионы туристов со всего мира.

Квест «Возьми тележку»

Если впечатление о городе начинается с воздушных ворот, то Стамбул дискредитировал себя новым аэропортом. Он огромный, неудобный и совершенно не пассажироориентированный. Казалось бы, простая задача: возьми тележку возле багажной ленты, погрузи туда сумки и кати их к выходу. Но нет! Тележки — платные. И это полбеды, заплатить за удобство не жалко. Проблема только найти обменник, где можно упросить выдать тебе злополучную монетку номиналом 2 евро. Аппарат принимает карты, но, увы, не российские.

В это время за вашими действиями будут наблюдать носильщики с большими позолоченными тележками и предлагать в разы больший ценник — 15 долларов (свыше 1100 рублей). Но как только ты грузишь сумки, вдруг выясняется, что это цена за каждую единицу багажа. При этом цена в 200 с небольшим лир (примерно 350 рублей), указанная в службе портье, оказывается вдруг устаревшей и неактуальной.

Бешеные-бешеные цены

Цены в Турции давно улетели в космос — и это касается буквально всего: еды в кафе, продуктов в супермаркетах, бензина и проезда в общественном транспорте. Особенно это ощущается в стамбульском метро, где за пересадку с ветки на ветку приходится платить весьма ощутимые суммы даже при наличии местной транспортной карты.

Спиртное и сигареты здесь всегда были дорогими, но сейчас поездка в Стамбул для курящих или любителей пропустить пару кружек пенного в баре становится серьезным ударом по кошельку. Например, за вечер в не самом дорогом пабе в районе Таксим можно оставить около 7500 лир (около 12,5 тысячи рублей) — и это при том, что больше времени уходит на общение, чем на напитки. Банка пива Efes в обычном супермаркете стоит около 105 лир (около 175 рублей), тогда как в Москве ее можно купить примерно за 90 рублей.

Зато за небюджетную пахлаву (около 1500 рублей) в туристическом районе можно расплатиться через СБП Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Не меньше удивляют и цены на билеты в музеи — они действительно запредельные. В список обязательных для посещения достопримечательностей входят Султанский дворец Топкапы — 54 евро (около 4800 рублей), Айя-София — 25 евро (чуть больше 2200 рублей), и это касается только доступной туристам ее части.

Цистерна Базилика — 38 евро (3260 рублей), дворец Долмабахче — 39 евро (3350 рублей), Девичья башня — 35 евро (чуть больше 3000 рублей), а подъем на Галатскую башню обойдется в 30 евро (2900 рублей). Если умножить эти суммы на двоих, осмотр достопримечательностей легко превращается в по-настоящему дорогое удовольствие, и даже Museum Pass не спасает ситуацию.

И еще тут есть свой «Фикс-прайс». Интересно, знают ли об этом владельцы сети в России? Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Сервис сильно хромает

Кафешки с милыми и улыбчивыми турецкими официантами, кажется, остались где-то в допандемийном прошлом. Сейчас во многих местах обслуживание оставляет желать лучшего: многие работники с равнодушными или хмурыми лицами, и лишь зазывалы по-прежнему тоскливо повторяют свое «Buyurun, buyurun» («заходите, заходите»).

А еще в одном из кафе с красивым видом на Босфор выяснилось, что клиент может быть всегда неправ. Считали меню через куар-код, сделали заказ, очень долго ждали и любовались красивым видом. Приносят совершенно не то блюдо, а официант возражает: «Нет, вы заказывали именно то, что мы принесли». И пытается убедить, что фетучини — это салатные листья, которые лежат в тарелке. В ответ на это показываем скриншот их электронного меню и слышим гениальное: «А это вообще не наше кафе».

Неприятно удивила смотровая площадка небоскреба «Сапфир»: мы смогли увидеть лишь небольшую часть террасы, а оплату с нас взяли в полном объеме. Если девушка-охранник на входе на ломаном английском еще попыталась объяснить, что торговый центр внутри не работает, то в билетной кассе никто заранее не предупредил, что большая часть панорамной площадки закрыта на ремонт.

Одна четвертая смотровой площадки оказалась доступной — но за полную стоимость Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Отдельная история — таксисты, которые, к сожалению, давно стали своеобразной визитной карточкой Стамбула. Историями про то, как они разводят доверчивых или просто уставших туристов, полнится интернет. Кстати, спросить дорогу у местных стало теперь не всегда просто, даже несмотря на интернет, и в эти моменты атмосфера в Стамбуле порой напоминает Москву начала 2000-х.

При этом полиции на улицах стало очень много: в Таксиме они попадаются на каждом углу, сам памятник в центре площади обнесли заборами-кордонами. А еще из-за визита полиции могут неожиданно прервать выступление в ночном клубе. С другой стороны, если говорить о безопасности, то порой она выглядит довольно формальной: даже если рамки на входе в торговый центр сработают, люди могут свободно проходить дальше, и никто не обращает на это внимания.

Гостиницы в центре Стамбула — еще одна больная тема. Цены на проживание высокие, а условия нередко оставляют желать лучшего: можно столкнуться с проблемами с водой, тесными номерами и видом на глухую стену. При этом фотографии на сайтах выглядят гораздо привлекательнее, чем реальность.

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Для тех, кто уже готов возразить, что не надо брать самое дешевое, сразу скажу: отель не был бюджетным, а стоимость проживания начиналась от 60 евро за ночь. Пожалуй, единственное, что остается стабильным, — это расположение: сами здания гостиниц, к счастью, пока никуда не переезжают.

Бесконечные толпы местных и туристов

Перенаселенность — пожалуй, самая большая проблема современного Стамбула. Официально здесь проживает почти 16 миллионов, но, по неофициальным оценкам, — до 25 миллионов человек. К этому ежемесячно добавляется еще примерно 1,5–2 миллиона туристов со всего мира. Об этом говорят данные турецкого управления культуры и туризма.

Небоскребы в центре Стамбула Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

В Стамбуле очень, очень много людей, особенно по выходным. И если про Москву говорят, что она «нерезиновая», то Стамбул растянулся на сотни километров, словно огромный спрут, поглощая всё зеленое новой застройкой и превращаясь в каменные джунгли. Как грибы после дождя здесь растут новые ЖК, небоскребы возносятся ввысь в сейсмоопасной зоне, и остается лишь надеяться, что к их возведению относятся столь же ответственно, как, например, в Японии.

Крупных парков в Стамбуле — единицы, их можно пересчитать по пальцам и на европейской, и на азиатской стороне. Есть, конечно, еще так называемые районные парки, но чаще всего они представляют собой скромные участки зелени с несколькими лавками и деревьями. Цветы в них высаживают за защитной сеткой, иначе их быстро срывают, в том числе дети, а взрослые не всегда обращают на это внимание; газоны нередко вытаптывают ради неудачных селфи. К тому же в городе ощутимо много мусора — разбросанные отходы, сигаретные окурки, урн не хватает.

Пробки 24/7

Эта боль хорошо знакома всем жителям мегаполисов, в том числе и москвичам, которые часами стоят в дорожных заторах. Но в Стамбуле расстояния куда больше, чем в Москве, а бензин — значительно дороже и подбирается к отметке 65 лир (почти 110 рублей) за литр 95-го. К тому же правила дорожного движения в Стамбуле соблюдают далеко не все и не всегда, даже несмотря на внушительные штрафы.

Парковка перед муниципальным рестораном стала платной даже для тех, кто приехал поесть Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

В городе непросто найти бесплатную парковку, а муниципальные или частные стоят космически дорого. Так что вождение в Стамбуле — тот еще квест, причем дорогой. Помимо парковок приходится раскошеливаться на проезд по мостам и платным трассам внутри самого города. Правда, местных автомобилистов это, похоже, не особо пугает, и Стамбул нередко затянут смогом, который хорошо виден с Босфора.

Хотели бы вы побывать в Стамбуле? Да, обожаю этот город и вижу в нем только прекрасное Никогда там не был, но с удовольствием бы туда слетал Нет, делать там нечего: дорого, грязно и некомфортно У меня есть особое мнение, напишу его в комментариях

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