«Мечтала об этом со школы»: блогер рассказала, как с семьей переехала в США

Рассказ Екатерины о новой жизни в США Источник: Городские медиа

У Екатерины Роговой была школьная мечта — переехать в США. Пока одноклассницы смотрели девчачьи блоги, она изучала видео о жизни за границей. Позже вышла замуж и родила дочь. Казалось бы, о мечте можно забыть, но спустя годы она сбылась. Сейчас семья наслаждается живописными видами, гуляет вдоль океана и путешествует по Калифорнии. Югорчанка рассказала 86.RU, как им удалось осуществить задуманное.

«Мы участвовали в лотерее грин-карты осенью 2023 года. Это было совершенно бесплатно. Надо только оставить заявку на официальном сайте, заполнив свои личные данные. Одним из основных требований является наличие образования не ниже среднего общего», — отметила Екатерина.

Весной 2024 года ей ответили, что она выиграла грин-карту. Однако это не означало, что ее можно сразу получить. Семья полетела на собеседование в Польшу, а после небольшого интервью супруги наконец получили заветную визу и через 3,5 месяца улетели в Лос-Анджелес.