НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,41
EUR 94,06
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Изувечил пассажира «Яавтобуса»
Этап Карабулинской развязки
Где поймать настоящее лето
Пожар на НПЗ — подробности
Умер 19-летний хоккеист
Атака БПЛА — коротко
Афиша на выходные
Страна и мир «Мечтала об этом со школы»: блогер рассказала, как с семьей переехала в США

«Мечтала об этом со школы»: блогер рассказала, как с семьей переехала в США

Екатерина Рогова вместе с мужем и дочерью поселилась в Калифорнии. Как складывается их жизнь за океаном — в видео

2 980

Рассказ Екатерины о новой жизни в США

Источник:

Городские медиа

У Екатерины Роговой была школьная мечта — переехать в США. Пока одноклассницы смотрели девчачьи блоги, она изучала видео о жизни за границей. Позже вышла замуж и родила дочь. Казалось бы, о мечте можно забыть, но спустя годы она сбылась. Сейчас семья наслаждается живописными видами, гуляет вдоль океана и путешествует по Калифорнии. Югорчанка рассказала 86.RU, как им удалось осуществить задуманное.

«Мы участвовали в лотерее грин-карты осенью 2023 года. Это было совершенно бесплатно. Надо только оставить заявку на официальном сайте, заполнив свои личные данные. Одним из основных требований является наличие образования не ниже среднего общего», — отметила Екатерина.

Весной 2024 года ей ответили, что она выиграла грин-карту. Однако это не означало, что ее можно сразу получить. Семья полетела на собеседование в Польшу, а после небольшого интервью супруги наконец получили заветную визу и через 3,5 месяца улетели в Лос-Анджелес.

Девушка дала совет тем, кто хочет переехать за океан: важно рассчитывать только на себя и иметь накопления, которых хватит на полгода. Первый месяц после переезда семья жила на сбережения. Сейчас Екатерина учится в колледже и получает пособие, а ее муж устроился суши-мастером.

ПО ТЕМЕ
Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
США Калифорния Переезд Эмиграция Нефтеюганск
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
2 мая, 08:04
Такие замечательные примеры остальной молодежи наука. Не стоит держаться за свой Zадрищенск. Жизнь и молодость одна!
Гость
2 мая, 07:41
Страшно жить в России, вот и бегут люди...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем