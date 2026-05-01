«Какое будущее? Сегодня-завтра помрет»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — о катастрофе и ее последствиях

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказал, какой на самом деле была катастрофа Источник: MSK1.RU

40 лет назад в Чернобыле на АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. В результате взрыва реактора в четвертом энергоблоке облучение получили порядка 8,4 миллиона человек, а вокруг станции образовалась многокилометровая зона отчуждения.

Чтобы обезопасить население и защитить мир от загрязнения, в Чернобыль призвали около 600 тысяч человек, среди них был и житель столицы Игорь Брехов.

Когда произошла авария, он проходил срочную службу в военном городке всего в 10 километрах от АЭС. Его с сослуживцами направили грузить песок, которым глушили взорвавшийся и фонящий реактор.

Спустя считаные недели состояние Брехова стало ухудшаться, а в медицинской книжке появился страшный диагноз. Со всех сторон звучало: «Какое будущее? Сегодня-завтра помрет». Несмотря на это, Игорю удалось выжить.