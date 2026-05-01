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Страна и мир «Какое будущее? Сегодня-завтра помрет»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — о катастрофе и ее последствиях

«Какое будущее? Сегодня-завтра помрет»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС — о катастрофе и ее последствиях

Игорь Брехов проходил службу возле Припяти. Его история — в видео

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Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказал, какой на самом деле была катастрофа

Источник:

MSK1.RU

40 лет назад в Чернобыле на АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. В результате взрыва реактора в четвертом энергоблоке облучение получили порядка 8,4 миллиона человек, а вокруг станции образовалась многокилометровая зона отчуждения.

Чтобы обезопасить население и защитить мир от загрязнения, в Чернобыль призвали около 600 тысяч человек, среди них был и житель столицы Игорь Брехов.

Когда произошла авария, он проходил срочную службу в военном городке всего в 10 километрах от АЭС. Его с сослуживцами направили грузить песок, которым глушили взорвавшийся и фонящий реактор.

Спустя считаные недели состояние Брехова стало ухудшаться, а в медицинской книжке появился страшный диагноз. Со всех сторон звучало: «Какое будущее? Сегодня-завтра помрет». Несмотря на это, Игорю удалось выжить.

Какой аварию на Чернобыльской АЭС увидели ликвидаторы и как сложилась их жизнь, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Чернобыльская АЭС Авария Ликвидаторы взрывов
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Комментарии
2
Гость
1 мая, 19:55
Интересно было бы почитать про главного "героя" этой катастрофы - Анатолия Дятлова. Он "уникальный" человек -взорвал реактор, который, как считалось, взорвать невозможно и устроил всем ядерный апокалипсис. Вот что значит человек поработал в тот день.
Гость
1 мая, 17:41
каждые два дня постить его будете?
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Гость
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