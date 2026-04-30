Ждать новых ударов по Ирану? Трамп рассказал о военных планах: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Трамп «переименовал» Ормузский пролив Источник: Evan Vucci / AP Photo

Временное перемирие между Ираном и США длится уже более трех недель, однако стороны так и не договорились о мирном плане. Несмотря на «пробуксовки» в диалоге между Вашингтоном и Тегераном, американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует возобновлять удары по Исламской Республике. Глава Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что готов продолжать диалог с администрацией Белого дома, если США откажутся от провокаций. Что еще за сутки произошло вокруг ситуации на Ближнем Востоке, читайте в этом материале.

Отказ от бомбардировок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в возобновлении ударов по Ирану. Такую позицию он озвучил, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не знаю, нужно ли это нам. Возможно, нам это потребуется. Иран жаждет заключения сделки», — сказал Трамп, передает Axios.

После общения с журналистами президент США сделал каверзный пост в соцсети Truth Social. Он «переименовал» Ормузский пролив в «Пролив Трампа».

При этом в Иране заявили, что после завершения конфликта с США больше не допустят их военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.

«Мы не приемлем присутствия США в регионе после войны. Все американские военные базы должны быть удалены с Ближнего Востока», — заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

При этом, по словам дипломата, Тегеран надеется на восстановление нормальных отношений с арабскими соседями по Персидскому заливу.

«Думаю, что карта Ближнего Востока изменится, но не так, как хочет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы укрепим экономические отношения с соседями по региону и тем самым достигнем солидарности и процветания», — подчеркнул Фердоуси Пур.

Он также полагает, что в будущем Иран и арабские страны Персидского залива создадут комитет для обмена военным опытом.

В США раскрыли сумму, которые они потратили на войну с Ираном

Затраты США на военную операцию против Ирана могут достичь 40–50 млрд долларов — почти вдвое больше озвученной Пентагоном суммы, сообщает CNN.

По данным телекомпании, разница в оценке связана с тем, что расчет Пентагона не учитывает затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества после ответных ударов Тегерана.

Накануне исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что на текущий момент расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 млрд долларов, причем большая часть этой суммы пошла на боеприпасы.

Президент Ирана заявил о нестабильности в мире из-за морской блокады

Морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Любая попытка вести морскую блокаду и ограничения нарушает международное право, представляет собой угрозу интересам стран народов региона, а также миру и мировой стабильности и обречена на провал», — сказал Пезешкиан по случаю дня Персидского залива в Иране, передает пресс-служба главы государства.

Президент Ирана добавил, что регион Персидского залива не является местом для навязывания односторонней воли, а представляет собой часть системы международного взаимодействия.

Позже, в ходе разговора президента Ирана Масуда Пезешкиана с премьер-министром Японии Санаэ Такаити он заявил, что Тегеран готов продолжать диалог с Вашингтоном, если США откажутся от провокаций.

«Президент указал на твердую решимость правительства, народа и мощных Вооруженных сил Ирана защищать законные и неотъемлемые права Исламской Республики и подчеркнул готовность продолжать дипломатический процесс для достижения справедливого соглашения, обеспечивающего соблюдение прав Ирана и установление мира и спокойствия в регионе. Он отметил, что реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США», — говорится в сообщении пресс-службы президента.