Сколько дней будем отдыхать в 2027 году: список выходных и праздничных дат

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. В начале следующего года россияне будут отдыхать 11 дней.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По Трудовому кодексу, если выходной выпадает на нерабочий праздничный день, его переносят на ближайший рабочий, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками: они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году.

В 2027 году власти предлагают перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. С учетом переноса в 2027 году люди будут отдыхать в следующие дни:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля (в честь Дня защитника Отечества);

с 6 по 8 марта (в честь Международного женского дня);

с 1 по 3 мая (в честь Праздника Весны и Труда);

с 8 по 10 мая (в честь Дня Победы);

с 12 по 14 июня (в честь Дня России);

с 4 по 7 ноября (в честь Дня народного единства);

31 декабря 2027 года (в честь Нового года).