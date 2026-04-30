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Страна и мир Сколько дней будем отдыхать в 2027 году: список выходных и праздничных дат

Сколько дней будем отдыхать в 2027 году: список выходных и праздничных дат

Календарь на 2027 год опубликовал Минтруд

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Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНовогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. В начале следующего года россияне будут отдыхать 11 дней.

«Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. По возможности праздничные и выходные дни объединяются. В 2027 году благодаря такому переносу 5 раз будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября. А новогодние праздники в следующем году продлятся 11 дней», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По Трудовому кодексу, если выходной выпадает на нерабочий праздничный день, его переносят на ближайший рабочий, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками: они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году.

В 2027 году власти предлагают перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. С учетом переноса в 2027 году люди будут отдыхать в следующие дни:

  • с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

  • с 21 по 23 февраля (в честь Дня защитника Отечества);

  • с 6 по 8 марта (в честь Международного женского дня);

  • с 1 по 3 мая (в честь Праздника Весны и Труда);

  • с 8 по 10 мая (в честь Дня Победы);

  • с 12 по 14 июня (в честь Дня России);

  • с 4 по 7 ноября (в честь Дня народного единства);

  • 31 декабря 2027 года (в честь Нового года).

Как будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваКак будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Как будем отдыхать в 2027 году

Источник:

Городские медиа / Евгения Бикунова

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выходной Праздник Календарь Минтруд
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Комментарии
2
Гость
30 апреля, 14:31
опять рабочая суббота ((((((((((((
Гость
30 апреля, 14:27
а есть уверенность что мы доживём до следующего года? очень сомнительно
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Гость
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