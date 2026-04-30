Должников будут искать по ночам и выходным — что еще хотят разрешить приставам

Приставы могут получить больше полномочий Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Счетная палата предлагает дать приставам больше прав: возможность работать по взысканию алиментов в выходные и ночью. При этом уклонистов, которые нередко избегают исправительного труда, хотят привлекать к принудительным работам в специальных центрах.

«Счетная палата предложила правительству усилить работу приставов. В частности, разрешить им взыскивать долги в нерабочие дни и ночью — с 22:00 до 06:00. Еще одна мера — дать Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) доступ к системе „Паутина“, которая отслеживает перемещение автомобилей», — пишут «Известия».

Также планируется изменить и наказание за уклонение от уплаты алиментов. Сейчас законодательство предусматривает несколько видов ответственности: штрафы, пени, а также административные и уголовные санкции. Однако на практике большинство уголовных дел (более 80%) заканчивается назначением исправительных работ, которых нарушители нередко избегают, уточняет издание.

Аудиторы предлагают чаще применять принудительные работы, когда неплательщик селится в спеццентре, трудится там и отдает зарплату на долг. В ФССП идею поддержали.

Согласно действующим законам, приставы могут арестовать имущество неплательщика алиментов, даже если его долг составляет всего 3 тысячи рублей. Это одна из мер принудительного взыскания, которую применяют для погашения задолженности. Подробнее о том, у кого забирают имущество, мы рассказали здесь.