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Страна и мир Должников будут искать по ночам и выходным — что еще хотят разрешить приставам

Должников будут искать по ночам и выходным — что еще хотят разрешить приставам

Законы собираются ужесточить, чтобы взыскивать больше алиментов

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Приставы могут получить больше полномочий | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПриставы могут получить больше полномочий | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Приставы могут получить больше полномочий

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Счетная палата предлагает дать приставам больше прав: возможность работать по взысканию алиментов в выходные и ночью. При этом уклонистов, которые нередко избегают исправительного труда, хотят привлекать к принудительным работам в специальных центрах.

«Счетная палата предложила правительству усилить работу приставов. В частности, разрешить им взыскивать долги в нерабочие дни и ночью — с 22:00 до 06:00. Еще одна мера — дать Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) доступ к системе „Паутина“, которая отслеживает перемещение автомобилей», — пишут «Известия».

Также планируется изменить и наказание за уклонение от уплаты алиментов. Сейчас законодательство предусматривает несколько видов ответственности: штрафы, пени, а также административные и уголовные санкции. Однако на практике большинство уголовных дел (более 80%) заканчивается назначением исправительных работ, которых нарушители нередко избегают, уточняет издание.

Аудиторы предлагают чаще применять принудительные работы, когда неплательщик селится в спеццентре, трудится там и отдает зарплату на долг. В ФССП идею поддержали.

Согласно действующим законам, приставы могут арестовать имущество неплательщика алиментов, даже если его долг составляет всего 3 тысячи рублей. Это одна из мер принудительного взыскания, которую применяют для погашения задолженности. Подробнее о том, у кого забирают имущество, мы рассказали здесь.

Наша коллега Александра Исмайлова поделилась личной историей: она пыталась добиться выплаты алиментов через службу судебных приставов. Почитайте ее рассказ.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Алименты Задолженность Взыскание алиментов Судебный пристав
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Комментарии
17
Гость
30 апреля, 14:38
Вот счетная палата и пусть ходит по ночам, глядишь, уму-разуму их научат
Гость
30 апреля, 14:36
А с лестницы не хотят полетать?
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Гость
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