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Страна и мир Туры больше не горят? Где и за сколько россияне могут отдохнуть этим летом

Туры больше не горят? Где и за сколько россияне могут отдохнуть этим летом

Узнали, что с ценами и безопасностью на популярных курортах

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Отдых приходится планировать с учетом многих условий | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОтдых приходится планировать с учетом многих условий | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Отдых приходится планировать с учетом многих условий

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

До лета чуть больше месяца, но многие до сих пор не решили, где провести свой отпуск. Ситуация в мире изменилась. Одни направления теперь недоступны, другие слишком дорогие, а некоторые и вовсе опасны. Редакция 51.RU решила выяснить, сколько стоят популярные курорты, где можно безопасно отдохнуть и что выбирают туристы.

Топ направлений

Летом отпускники чаще всего летают в Турцию, рассказала нам Анна Олейникова, руководитель сети турагентств в Мурманске. По ее словам, там лучшее сочетание цены, качества, а также разнообразие отелей, комфортный климат и недолгий перелет.

— Сравнивали, что отдых в отелях «Всё включено» выходит дешевле, чем в том же Сочи, — объяснила Анна.

В этом году туристы отправились в Турцию уже в начале апреля: цены ниже, погода хорошая, а вместо моря можно купаться в бассейне с подогревом.

— Летом выбирают не только анталийское побережье, но и эгейское: там более мягкий климат, нет сильного пекла, — добавила собеседница.

В Турции лучшее сочетание цены и качества | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUВ Турции лучшее сочетание цены и качества | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции лучшее сочетание цены и качества

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Те, кого не пугает палящее солнце, покупают туры в Египет: иногда летом из-за жары отели там дешевле, чем аналогичные в Турции. На Средиземном море будет чуть прохладнее, чем на Красном.

Большой спрос на Азию: Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия (Бали). Мальдивы летом не такие дорогие — это тоже привлекает туристов.

Кроме того, интерес вызывают Абхазия, Белоруссия и страны СНГ (например, Узбекистан), в России — Сочи, Дагестан, Калининград, Кавказские Минеральные Воды.

О безопасности

Конфликт на Ближнем Востоке напугал туристов. Однако в Турции сейчас всё спокойно.

— Определенные опасения насчет Турции у туристов были сразу после информации о ближневосточном конфликте. Спрос на туры снизился на какое-то время. Сейчас всё стабильно, нет даже намека на какие-то конфликты, — сообщила Анна.

Что с Азией?

Существует стереотип, что лето — не лучшее время для Азии из-за сезона дождей. Но не всё так однозначно. К примеру, тайский Самуи или вьетнамский Нячанг порадуют погодой, а тайский Пхукет или вьетнамский Фукуок — на любителя.

— Всегда можно выбрать сезонное направление. Но они будут дороже. Поэтому многие туристы летят летом и на Пхукет. Из-за хороших цен люди готовы к дождям и всегда остаются довольны, — пояснила наша собеседница.

Отправляйтесь в путешествие при любой возможности! | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUОтправляйтесь в путешествие при любой возможности! | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Отправляйтесь в путешествие при любой возможности!

Источник:

Надежда Касьянова / E1.RU

Туры больше не горят

Горящие туры позволяли сэкономить на отдыхе, но больше такой возможности нет. Как сообщила нам Анна, предложение туроператоров сейчас соответствует спросу:

— Уже несколько лет мы сравниваем стоимость туров, купленных на лето зимой и за пару недель до вылета. По раннему бронированию всегда дешевле. Еще и отели к сезону распродаются полностью, и можно не попасть туда, куда хочешь.

Улететь за три копейки за пару дней до вылета, как раньше, не получится!

Анна Олейникова

руководитель сети турагентств в Мурманске

Горящие туры — это путевки, которые предлагаются со значительной скидкой. Их покупают незадолго до даты вылета или заезда в отель.

О ценах

С каждым годом отпуск становится дороже, но кардинального роста цен в турагентстве не заметили:

— Всегда можно подобрать вариант исходя из бюджета туриста. Часто стоимость отдыха зависит от варианта перелета. Рейсы с пересадкой в третьей стране обычно раза в два дешевле прямых, они пользуются спросом и удешевляют стоимость отдыха.

Неделя на двоих в отеле 4–5 звезд в июне будет стоить от 120–140 тысяч в Турции, от 125–145 — в Египте, привела пример Анна. Вылет из Москвы.

Девять ночей в Китае (с завтраками) обойдутся минимум в 150 тысяч, если рейс с пересадкой. В 190 — если прямой.

За вьетнамский Нячанг, где летом сезон, придется отдать от 210 тысяч, а за Фантьет с дождями — от 170.

Отправляйтесь в путешествие при любой возможности! Не стоит ждать идеального времени, оно может и не наступить.

Анна Олейникова

руководитель сети турагентств в Мурманске
Вьетнам | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВьетнам | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вьетнам

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

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Комментарии
2
Гость
30 апреля, 23:15
Пермь и Туапсе прекрасно горят
Гость
30 апреля, 19:21
Мариуполь Туапсе Махачкала итд - выбор огромный
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Гость
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