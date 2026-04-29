«Аэрофлот» открыл продажи билетов в Арабские Эмираты: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Самолеты понемногу возобновляют отмененные маршруты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Обсуждение завершения боевых действий между Ираном и США встало на паузу. Пока второй раунд переговоров не состоялся, посредники пытаются склонить стороны к миру. Однако Вашингтон остался недовольным предложениями Тегерана и готовит собственный план. Пока временное перемирие действует, страны начинают восстанавливать авиасообщение. Подробнее о всем, что произошло вокруг конфликта на Ближнем Востоке, читайте в нашем материале.

США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

Телекомпания CNN сообщает, что первым этапом потенциального мирного соглашения между Ираном и США может стать возвращение сторон к статус‑кво — отношениям до начала конфликта.

Хотя второй раунд переговоров пока не состоялся, позиции сторон, по данным издания, «не так далеко, как могло бы показаться». Источники CNN утверждают, что сейчас идет активная закулисная дипломатическая работа. Ее цель — поэтапное урегулирование конфликта. На первом этапе стороны могут договориться о восстановлении свободного прохода через Ормузский пролив и возврате к позициям, которые были до обострения ситуации. Обсуждение иранской ядерной программы запланировано на более поздние этапы переговоров.

По информации телеканала, посредники оказывают давление на обе стороны, чтобы добиться соглашения. Следующие несколько дней могут оказаться очень важными для переговорного процесса.

Переговоров не будет?

Президент США Дональд Трамп скептически относится к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров, сообщает The Wall Street Journal.

Американский лидер не отверг идею полностью, но выдвинул претензии к властям Ирана. По его словам, Тегеран не готов выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.

Согласно публикации издания, США намерены продолжить диалог с Ираном. В ближайшие дни Вашингтон планирует представить свой ответ и контрпредложения по плану, предложенному исламской республикой.

Иран передаст США обновленный мирный план

В ближайшее время Тегеран может направить Вашингтону через пакистанских посредников новый, пересмотренный вариант предложений по урегулированию конфликта. Как сообщает СNN, посредники в Пакистане ожидают получить эти обновленные пункты от Ирана в течение нескольких дней.

Источник, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что глава иранского МИД Аббас Аракчи планирует обсудить данный вопрос с руководством страны. Однако процесс может затянуться из-за затруднений в связи с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, местонахождение которого держится в секрете.

До этого президент США Дональд Трамп дал понять, что отвергает прежние иранские предложения, переданные в минувшие выходные. По сведениям ряда СМИ, Тегеран настаивает на том, чтобы в первую очередь договориться о прекращении боевых действий и лишь затем переходить к более сложным темам, включая ядерную программу Ирана.

Трамп утверждает, что Иран находится в «состоянии коллапса»

Трамп сообщил, что Иран уведомил Соединенные Штаты о пребывании в «состоянии коллапса».

«Иран только что нас проинформировал о том, что находится в „состоянии коллапса“. Они хотят, чтобы мы открыли Ормузский пролив как можно скорее, пока они разбираются с ситуацией в своем руководстве. Считаю, что им удастся этого добиться», — заявил президент США в соцсети Truth Social.

При этом Трамп не уточнил, планирует ли Вашингтон снять блокаду морских портов Ирана.

«Аэрофлот» открыл продажи билетов в ОАЭ

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что продажи билетов на рейсы в ОАЭ открыты с 1 июня.

«У нас продажи открыты с 1 июня. Решение о возобновлении полетов в ОАЭ будет принято позже», — пояснил Александровский в разговоре с ТАСС.

В последние месяцы ситуация с авиасообщением на Ближнем Востоке неоднократно менялась из‑за обострения конфликта в регионе. В конце февраля ряд стран закрыл свое воздушное пространство. Затем, с 16 апреля по 15 мая, Росавиация разрешила полеты в Израиль, но только в ограниченное время — с 07:00 до 01:00 по московскому времени. Позднее ведомство отменило рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана.