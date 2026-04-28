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Страна и мир Соловьев извинился перед Боней и объяснился за свои слова

Соловьев извинился перед Боней и объяснился за свои слова

Они встретились лицом к лицу, чтобы разрешить конфликт

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Владимир Соловьев не считает себя женоненавистником | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВладимир Соловьев не считает себя женоненавистником | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Владимир Соловьев не считает себя женоненавистником

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за то, что оскорбил ее публично во время своей программы. Они встретились, чтобы обсудить конфликт в прямом эфире. 

«Я должен извиниться. Конечно, мне надо было строже относиться к словам, которые я произношу в прямом эфире», — сказал Соловьев.

Он несколько раз сделал Боне комплимент по поводу ее внешнего вида. Соловьев отметил, что не является женоненавистником. Телеведущий подчеркнул, что его реакция была не на обращение, а на то, что его заметили на таком уровне.

Конфликт между Боней и Соловьевым разгорелся после того, как девушка опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она затронула блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области, наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе. 

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ее ролик заметили и по многим темам уже ведется работа. Узнав об этом, Боня расплакалась и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Владимир Соловьев очень эмоционально прокомментировал поступок Бони. Он назвал ее слова недостоверными и пригрозил обратиться в Следственный комитет и Минюст.

О том, что блогер получила предложение поучаствовать с Соловьевым в программе в прямом эфире, стало известно 23 апреля. Боня дала свое согласие. Она заявила, что надеется получить от телеведущего извинения. Но не лично для нее, а для всех российских женщин, которых, по ее мнению, он оскорбил.

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Комментарии
14
Гость
28 апреля, 13:09
Гражданин с благогоаением относится ко всем госслужащим. С уважением и почтением. Любой нормальный гражданин. Странно, что это нужно разъяснять.
Гость
28 апреля, 11:20
13 млн подписчиков,это не хухры мухры
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Гость
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