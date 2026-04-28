Соловьев извинился перед Боней и объяснился за свои слова

Владимир Соловьев не считает себя женоненавистником Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за то, что оскорбил ее публично во время своей программы. Они встретились, чтобы обсудить конфликт в прямом эфире.

«Я должен извиниться. Конечно, мне надо было строже относиться к словам, которые я произношу в прямом эфире», — сказал Соловьев.

Он несколько раз сделал Боне комплимент по поводу ее внешнего вида. Соловьев отметил, что не является женоненавистником. Телеведущий подчеркнул, что его реакция была не на обращение, а на то, что его заметили на таком уровне.

Конфликт между Боней и Соловьевым разгорелся после того, как девушка опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она затронула блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области, наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ее ролик заметили и по многим темам уже ведется работа. Узнав об этом, Боня расплакалась и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Владимир Соловьев очень эмоционально прокомментировал поступок Бони. Он назвал ее слова недостоверными и пригрозил обратиться в Следственный комитет и Минюст.