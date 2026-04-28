Чем вам не Дубай? Стоит ли ехать на каникулы в Узбекистан и что там посмотреть — личный опыт и фото

Рассказываем, на что посмотреть в Узбекистане Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Если на заграницу нет денег, а путешествия по России наскучили, есть отличный вариант — Узбекистан. В этой стране визуальная экзотика и манящий климат сочетаются с максимальным удобством. По крайней мере, для российского туриста. Здесь много солнца, не отпугивают цены, абсолютное понимание русского языка, колоритная история и живописная природа.

Всего за несколько дней корреспондент MSK1.RU успела осмотреть целых три города Шелкового пути — Бухару, Самарканд и Ташкент. В этой колонке публикуем ее впечатления и советы. Главный из которых: «Не сомневайтесь! В Узбекистан точно надо ехать».

Бухара — арабская сказка

Первый город, куда мы направились, — Бухара. Многие пропускают его во время путешествия по Узбекистану — и очень зря. Забегая вперед, этот город понравился нам больше всего.

Если вы едете из большого шумного мегаполиса вроде Москвы, то в Бухаре на контрасте покажется, что вы попали в древний восточный город.

Здесь спокойно: почти нет приставал на улицах, мало толп, да и в целом меньше туристов, чем в Самарканде или Ташкенте. При этом достопримечательности невероятные!

На изучение Бухары хватит даже одного дня Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Что посетить в Бухаре

Цитадель Арк. Мы начали с нее и взяли экскурсовода на кассе при входе. Экскурсия была индивидуальная, на русском, длилась около 40 минут. Билеты плюс услуги гида на двоих вышли не больше 1200 рублей. В других городах такие цены уже не будут встречаться. Здесь обязательно стоит задержаться наверху крепости и полюбоваться видом на город.

Величественные ворота бухарской цитадели Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

На «заднем дворе» Арка — развалины цитадели. Большая часть территории не уцелела, во время масштабных археологических раскопок там находили керамику, утварь и элементы бывших строений. Советую прогуляться по руинам хотя бы ради смотровой площадки с видом на минарет Арсланхана, больше известного как минарет Калян.

Многие проходят мимо разрушенной части Арка, а зря Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Минарет Калян. Очень красивое сооружение. Если Бухара — ваше первое знакомство с узбекской архитектурой, то вас оно очень впечатлит. С нами так и вышло. Хотя, проехав по другим городам, мы поняли, что это были еще цветочки.



На территории к вам будут подходить мужчины и предлагать помощь гида и экскурсии. В некоторых местах мы пожалели, что отказались, даже не спросив цену. Если мужчина интеллигентный и действительно похож на знающего человека, можно согласиться на предложение. Но будьте осторожны.

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Рядом с минаретом Калян находятся мечеть и медресе Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Старый город. Дальше вам откроется прекрасный древний город с яркими коврами, расписными тарелками и ручными украшениями. Обратите внимание на многослойные купольные конструкции — это торговые павильоны, какими их задумали древние зодчие Востока. Здесь даже в жару сохраняется прохлада и довольно светло, несмотря на навес. Торговля здесь продолжается и спустя несколько сотен лет.

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU В Старом городе Бухары можно познакомиться с традиционными ремеслами Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Кроме того, в Старом городе много исторических медресе — религиозных учебных заведений. Вход на их территорию платный. От 20 до 40 тысяч сум (100–250 рублей). Вроде немного, но если заходить везде, то за день соберутся приличные траты.

Внутри все медресе красивы, но довольно однотипны. Большой закрытый двор с деревом в центре, по периметру — двери, обрамленные купольными арками. Раньше они вели в комнаты для учебы, сейчас закрыты или заняты сувенирными лавками.

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Туристы в основном разглядывают мозаики на стенах — они, и правда, красивые и везде разные. Советую прежде чем платить за посещение, взглянуть, куда вы вообще заходите. В некоторых местах идет ремонт и реставрация, но вход с кассой при этом никто не закрывает.

Ляби Хауз. Это большая площадь с прудом и вековыми деревьями, окруженная историческими постройками, летними кафе, верандами и лавками. Здесь можно посидеть в ресторане прямо у воды в приятной атмосфере.

Туристы любят Ляби Хауз за уютные рестораны у воды Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

При этом не стесняйтесь заходить в закоулки Ляби Хауз, там можно найти спрятанную милую кофейню. В Бухаре не очень приняты кричащие вывески, найти подходящее заведение можно с помощью онлайн-карт.

В целом, чтобы посмотреть основные достопримечательности Бухары, хватит 1–2 дней. Каких-то привычных городских развлечений мы здесь не заметили, поэтому дольше оставаться не стали.

Но и в закоулках Старого города можно найти заведения с восточным колоритом Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Жилье : чтобы ощутить колорит, можно остановиться в бывшем медресе. Мы так и сделали и выбрали Sahrad Hotel. Это была наша лучшая гостиница за всё путешествие. Ремонт там сделан шикарный, локация удобная, на завтрак — домашняя и очень вкусная еда с большим выбором.



Еда : хозяин отеля посоветовал нам две точки со вкусной и недорогой едой, куда ходят местные. The Plov — вкусный плов за 40 тысяч сум. «Чорухоса» — шикарный мясной ресторан с шашлыками по нормальным ценам. Они чуть отдалены от туристического центра, можно за 10–20 тысяч доехать на такси. Это того точно стоит.



Транспорт : по Бухаре удобно ходить пешком. Мы поселились со стороны Арка и начинали оттуда пеший маршрут через Старый город в Ляби Хауз. Всего он занял около получаса. Если что, работает Яндекс Go, цены — 50–200 рублей по городу.

Симки: мы оформили заранее электронные. Вышло около 200 рублей на неделю по 500 мб в день — этого достаточно, чтобы пользоваться картами и приложением такси. В кафе и отелях есть хороший вайфай. Позже узнали, что довольно выгодно можно было купить узбекскую симку на месте в аэропорту.

Деньги в Узбекистане

В большинстве заведений у нас не соглашались принять оплату в валюте: ни в рублях, ни в долларах. Хотя раньше, как мне рассказывали, иностранные деньги были в ходу. Карты «Мир» в Узбекистане превращаются в тыкву, поэтому мы запаслись наличкой.

В международном аэропорту Бухары официальных пунктов обмена валюты нет! Не теряйте время. Идите сразу в точку с симками, либо в лавки с продуктами и сувенирами. Менялы также караулят рейсы туристов сразу на улице у аэропорта, мы от них отмахнулись, но, возможно, не стоило. В дальнейшем мы спокойно меняли деньги у людей на улице, нас никто не обманывал, и получалось выгоднее, чем в банке. Но это только наш опыт, будьте осторожны!

Конечно, деньги можно поменять в банке. Но, внимание: они не работают по выходным. В целом можно спрашивать про обмен в магазинчиках, салонах связи, отеле. Мы, например, нашли менялу в магазине телефонов на местном рынке. Чтобы вас не обманули, заранее проверьте курс.

Самарканд — город голубых куполов и попрошаек

Дальше наш путь лежал в Самарканд. В XIV–XV веках этот город был столицей обширной империи Амира Темура. Тогда его с размахом и застроили величественными религиозными объектами.

Но и в наши дни отличие от Бухары чувствовалось уже по дороге с вокзала: сверкающие вывески, дорогие машины, обилие лакшери-отелей.

Из Бухары до Самарканда мы добирались на поезде. Здесь между городами ходит что-то вроде «Сапсанов» или «Аврор». Есть вагоны эконом, есть повышенный класс, нам попалось что-то среднее — было комфортно, чисто и современно. Билеты мы покупали онлайн еще в России. Можно взять через агрегатор, можно на сайте узбекистанской железной дороги.

Бонус поездки на поезде по Узбекистану — завораживающие виды из окна Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

В Самарканде найти за небольшие деньги шикарный отель сложнее, поэтому мы и не пытались. Остановились в небольшой чистой гостинице на несколько номеров. В номере за 3,3 тысячи рублей за ночь не оказалось окна, а на второй день на пару часов пропала вода. Завтрак там был скудный. Но больших проблем нам всё это не создало.

Если Бухара — это древний песчаный город из восточных сказок, то Самарканд — исламский центр, город голубых куполов.

В путеводителях по Самарканду бесчисленное количество точек: я очень пожалела, что мы не взяли экскурсию по городу. Гиды проводят вас по главным местам пешком и за 3–4 часа рассказывают самое главное. Стоимость стартует от 30 долларов на человека, но нужно будет платить отдельно за вход в каждую достопримечательность. Учитывая, что каждая экскурсия на входе в мечеть или медресе будет стоит от 80 до 200 тысяч сумов (500–1300 рублей), с гидом на весь день должно получиться выгоднее.

Что посетить в Самарканде

Площадь Регистан — впечатляющий памятник монументальной архитектуры, место с открыток. Атмосфера здесь чем-то напоминает Красную площадь: толпы туристов хаотично перемещаются из стороны в сторону и делают фото. Вход сюда платный — 100 тысяч сум (чуть больше 600 рублей) с человека. Советую заглянуть после заката, когда включат подсветку.

Вечером Регистан выглядит совсем иначе Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Здесь находятся три уже не действующих медресе, на первых этажах которых торгуют сувенирами. Выглядит всё плюс-минус также как в медресе Старого города Бухары, возможно, с гидом нам было бы интереснее. Но посетить это место нужно точно. Хотя бы его размерам вы удивитесь.

Мавзолей Шахи-Зинда. Я впервые услышала про это место уже в ходе путешествия. И увидев его, была удивлена, что оно еще не стало главной фотолокацией интернета.



Приезжают сюда в первую очередь паломники — к мавзолею двоюродного брата пророка Мухаммада. Но, как оказалось, он расположен за решетчатым окном, из-за которого ничего (совсем ничего) не видно.

Лестница, ведущая в мавзолейному комплексу в Самарканде Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Для остальных туристов место интересно архитектурой. На фасадах мавзолеев она почти не сохранилась — все эти невероятной красоты голубые мозаики в большинстве своем новодел. Утверждается, что восстанавливали по старым лекалам. Но кто теперь проверит. В целом место невероятно красиво и сильно отличается от уже немного приевшихся экскурсий по медресе.

По пути к мавзолею Шахи-Зинда и обратно мы проходили мимо мечети Биби-Ханун. Но лазурные купола уже настолько смешались в наших головах, что заходить внутрь без экскурсии уже не захотелось. А билеты на двоих с гидом вышли бы в 300 тысяч сум (1800 рублей).

Сиабский базар. Довольно обычный восточный рынок. Из приятного — можно очень хорошо поторговаться. Я в кураже купила четыре расписных тарелки и две пиалы для чая за 1000 рублей. Из неприятного — по рынку ходят толпы попрошаек (большинство с грудничками), пройти мимо них, выбирая сувениры в узких рядах базара, довольно сложно. От нас они отходили, получив купюру в две тысячи сум (15 рублей).



Вообще, именно в Самарканде мы видели больше всего попрошаек, зазывал и других сомнительных личностей. Они караулят туристов возле каждого религиозного объекта: предлагают обмен валюты, свои туры, фотоуслуги, какие-то товары или просто просят денег. От этого очень сильно устаешь. В такой обстановке одним из приятных мест для посещения оказалось кладбище Шахи-Зинда. На него мы свернули из любопытства, но именно там совсем не было людей, было очень спокойно и открывался прекрасный вид на город. Это современный городской некрополь, расположенный на возвышенности, по пути к мавзолею Шахи-Зинда.

Передохнуть от суеты Самарканда можно на кладбище Шахи-Зинда в центре города Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Куда еще сходить в Самарканде

Заведения: к этому моменту мы уже сильно устали от местного колорита и просто хотели в бар. В Самарканде мы нашли две интересные точки. Бар Blues — здесь всё оформлено в музыкальном стиле, есть классная терраса. Иногда проходят мероприятия с живой музыкой.

Бар SamCraftPub — приятное заведение с (внимание!) узбекским крафтовым пивом. Причем вкус и качество напитка нас сильно удивили. Кухня здесь обычная, но после пешей прогулки под палящим солнцем — пойдет. Атмосфера в баре и музыка классные. Оба заведения посещают в основном туристы, заметили много европейцев.

Транспорт: мест для посещения тут очень много. По городу, как и везде в Узбекистане, очень дешевое такси. Поездка обходится от 15 до 30 тысяч сум — это 100–200 рублей. Причем работает Яндекс, просто нужно переключить приложение на наличный расчет.

Мы долго не могли понять, как выживают таксисты в Узбекистане. Но потом выяснили, что, в отличие от Москвы, у них гораздо больше процент от сервиса: компания забирает всего 20% себе. Плюс оказалось, что для местных здесь многое дешевле. Так, вход в мечети и медресе с паспортом Узбекистана был 10 тысяч сум (65 рублей), а для иностранцев — 80 тысяч сум (500). Недавно, кстати, в Wildberries заявили, что тоже запускают сервис такси в Узбекистане.

Ташкент — современный мегаполис

Дальше также на поезде мы направились в солнечный Ташкент. Лично я об этом городе знала очень мало.

В день нашего приезда главную историческую достопримечательность города — ансамбль Хазрати Имам — закрыли из-за запуска там центра исламской культуры. Вокруг столпились сотни сотрудников полиции и ждали приезда президента. На этом с изучением исламской культуры в Узбекистане мы закончили и отправились осматривать современный город. А там есть на что взглянуть.

Многие поселковые районы (махаля) в Ташкенте расселяют ради новой застройки Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Сам Ташкент очень чистый и развитый. При этом здесь уютные улицы и, надо сказать, все эти новые стеклянные бизнес-центры не раздражают, а даже как-то симпатично сочетаются с советскими панельками. Последние, кстати, здесь тоже необычные — с характерными узбекскими узорами.

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Что мы посмотрели в Ташкенте

«Ташкент-Сити». Изначально совсем туда не собирались: были уверены, что это какое-то подобие квартала «Москва-Сити», который мне лично не интересен ни эстетически, ни содержательно. Но в итоге заехали и не пожалели.

Молодежь и пары с детьми собираются в «Ташкент-Сити» ради шоу фонтанов Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU В торговом центре можно закупиться в ушедших из России магазинах Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

В отличие от московского «Сити», здесь всё же решили сделать не только бизнес-центр, но и место отдыха для горожан. В итоге получился огромный парк с массой зон для спорта и развлечений и центром притяжения в виде искусственного пруда с танцующими фонтанами.

В 100 метрах от этого всего расположился большой ТЦ с популярными магазинами массмаркета. Получилось что-то между «Централ-Парком» в Нью-Йорке и дубайскими моллами.



Многие подростки почему-то любят тусоваться в торговых моллах, и вот такой сквер с активностями на свежем воздухе не помешал бы, например, у Авиапарка в Москве вместо абсолютно «мертвого» в плане городской жизни Ходынского поля.

Гостиница «Узбекистан». Яркий объект советской архитектуры, напоминающий гостиницу «Космос» на ВДНХ. Внутри большая часть отеля уже переделана под современные нужды, но дух (в виде паркета, деревянных перил и ковролинов) остался.

На фасаде гостиницы характерная для востока фигурная решетка — панжара Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Туристы из СНГ здесь обычно не селятся, а вот у иностранцев с Запада отель пользуется ажиотажем Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Мы зашли в лобби и поднялись в ресторан на 16-м этаже на лифте. Оттуда открывается панорамный вид на центр города. Красиво!

Полюбоваться видом из гостиницы «Узбекистан» у нас получилось бесплатно Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Метро. Такси в столице Узбекистана такое же дешевое, как и в других городах, но туристы всегда стараются спуститься здесь в метро.



Ташкентская подземка тоже считается достопримечательностью. Это наследие XX века. Самые первые центральные станции украшены подвесными люстрами, колоннами с росписью. В архитектуре станций мало восточного, заметен единый советский стиль. После Москвы, конечно, «вау-эффекта» нет. Но посмотреть стоит.

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Там же мы обнаружили столичные поезда «Москва-2020» с Мытищинского вагонзавода. Причем по ощущениям новых поездов в процентном соотношении больше, чем в Москве. «Пробки из людей» в ташкентской подземке в любое время дня и суток, поезда ходят раз в 8–10 минут (в часы пик чаще), а на платформах даже днем толпятся пассажиры. В целом жить можно, но сесть в вагоне вряд ли получится.

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Проезд стоит 3000 сум (20 рублей) на человека. Повышенные тарифы для иностранцев сюда пока не добрались. На некоторых станциях есть туалеты, причем нормальные — не био. Вход тоже стоит столько же, сколько один билет.

Базар Чорсу. Он расположен в старой части города. Это ну очень большой рынок — без гида можно заблудиться. Здесь закупаются местные, интересно было посмотреть на «обжорный ряд» с разными видами лепешек, необычными сладостями и выпечкой. Можно поторговаться за орехи, сухофрукты и специи на сувениры. Мы не фанаты рынков, поэтому ограничились кратким осмотром.

На главной площади города Эски-Жува много сотен лет располагался рынок Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Рядом власти пытаются сделать туристические улицы в восточном стиле по типу Старого города Бухары. С одной лишь разницей: в Бухаре постройки многовековые, а здесь дома выкрашивают желтой краской и меняют двери на резные деревянные. При этом во дворах много лет живут семьи: кто-то соглашается съехать и их дома сдают под коммерцию, кто-то открывает на первых этажах гостевые дома или торговые лавки сам.

Magic City. Это ташкентский «закос» под Disney Land. Правда, как оказалось, никаких аттракционов там нет, но есть парк с кафе, кинотеатром и тирами. Но там много чем можно заняться, особенно с детьми.

Тематический парк Magic City открыли в 2021 году Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Мы приехали в узбекский Диснейленд на метро. Вышли возле Национального парка, обошли Аллею узбекских писателей и подошли к Magic City со «спины». Маршрут хороший, получается очень приятная прогулка.

За вход в парк платить не нужно. Мы просто много гуляли и фотографировались. Там построили тематические зоны в стиле столиц мира. Мы сразу узнали лондонский Биг-Бен, парижский бульвар Сен-Жермен, Кремль и внезапно оказались на Никольской.

Парк подходит для туристов и детей Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Оказывается, вот эти висячие фонарики, которые в светлое время суток всё время меня нервировали своей неприглядностью, уже стали визитной карточкой Москвы далеко за ее пределами.

Долго ждали шоу фонтанов, но в итоге чудо не случилось, хотя вроде как каждый день после 18:00 его должны запускать раз в час.

Многие едут смотреть на Ташкентскую телебашню, но к тому моменту у нас уже закончились поменянные деньги и мы решили не подниматься наверх за 100 тысяч с человека (1300 рублей на двоих). Через дорогу есть бесплатный парк с водоемом, там же расположен Музей памяти репрессий. Мы же устали и потратили последние деньги по-рабоче-крестьянски — на еду.

Высота Ташкентской телебашни — 375 метров. Для сравнения: Останкинская — 540 метров. Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Рядом с телебашней находится очень распиаренный среди туристов Центр плова Beshqozan (в переводе с узбекского — «пять казанов»). Цены тут обычные, порции большие, плов вкусный (впрочем, как и везде в Узбекистане). Советую пробовать необычные варианты, нам, например, понравился острый плов.

Если вы не голодны, можно спокойно зайти к ним на кухню и посмотреть, как готовят традиционное узбекское блюдо. Там уже привыкли к зевакам и экскурсионным группам.

Еда: обратите внимание, что в Ташкенте во многих заведениях, особенно колоритных, в чеке будет появляться строчка за сервис +15–20% процентов.

В Узбекистане гордятся не только своим пловом, но и лепешками Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

А вы бывали в Узбекистане? Нет, но теперь точно поеду Да, удивительная страна! Поделюсь в комментариях