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Страна и мир Одна хитрость со счетчиком грозит штрафом в 300 тысяч или тюрьмой: подробности

Одна хитрость со счетчиком грозит штрафом в 300 тысяч или тюрьмой: подробности

Юрист перечислил все наказания за это нарушение

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В некоторых случаях возможно отключение воды до устранения нарушений | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUВ некоторых случаях возможно отключение воды до устранения нарушений | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В некоторых случаях возможно отключение воды до устранения нарушений

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

За использование магнитов для искажения показаний счетчиков людям грозит штраф до 300 тысяч рублей, и даже лишение свободы до двух лет. Однако это не все наказания за такое нарушения, предупредил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам». Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции.

Юрист подчеркнул, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если во время проверки на счетчиках найдут что-то подобное, то ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет.

Кроме возмещения ущерба компании ЖКХ и штрафов, возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В этом случае нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

Если на вашем счетчике найдут нарушения, то его нужно будет обязательно заменить. Делается это за счет виновника. Курбаков подчеркнул, что в некоторых случаях возможно даже отключение воды до устранения нарушений.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ ЖКУ Счетчик Штраф Наказание Уголовная ответственность
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Комментарии
7
Гость
26 апреля, 10:07
Юристы ... Еще одни шавки на службе у чиновников.
Гость
26 апреля, 10:05
Ой да ладно, у вас даже за махинации с бюджетом не сажают.
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Гость
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