Одна хитрость со счетчиком грозит штрафом в 300 тысяч или тюрьмой: подробности

В некоторых случаях возможно отключение воды до устранения нарушений Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

За использование магнитов для искажения показаний счетчиков людям грозит штраф до 300 тысяч рублей, и даже лишение свободы до двух лет. Однако это не все наказания за такое нарушения, предупредил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам». Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции.

Юрист подчеркнул, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если во время проверки на счетчиках найдут что-то подобное, то ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет.

Кроме возмещения ущерба компании ЖКХ и штрафов, возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В этом случае нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.