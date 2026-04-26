«Выбросило из вертолета»: история ярославского летчика, погибшего при ликвидации аварии в Чернобыле

Житель Ярославля Владимир Воробьев погиб в Чернобыле во время ликвидации последствий взрыва на АЭС Источник: родственники Владимира Воробьева, скриншот из фильма «Чернобыль. Осень 86-го» (16+), создан Западно-Сибирской студией кинохроники, 1987, YouTube

Ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, мир столкнулся с катастрофой, последствия которой ощущаются до сих пор. Ночью на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) во время испытаний произошел резкий скачок мощности — прогремел взрыв. В результате были разрушены реактор и здание, а в атмосферу выбросило гигантское облако радиоактивных веществ.

Невидимая глазу радиация накрыла города и сёла. Катастрофа изменила судьбы миллионов людей и стала крупнейшей техногенной трагедией в истории человечества.

На борьбу с последствиями аварии встали сотни тысяч людей. Только из Ярославской области в ликвидации участвовали более 2200 человек. Многие из них заплатили за это своим здоровьем и жизнью. По данным Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль», две трети из них погибли.

Владимир Воробьев родился и вырос в Ярославле Источник: родственники Владимира Воробьева

Среди них — 30-летний ярославец, командир экипажа вертолета Ми-8 капитан Владимир Воробьев. В этом материале рассказываем историю его подвига.

«Родился в рубашке»

Владимир Воробьев родился в Ярославле в многодетной семье. У родителей было девять детей. С детства он мечтал о небе, хотя сначала отучился на печатника. Но мечта оказалась сильнее. После обучения в Ярославском авиационном центре ДОСААФ он связал жизнь с авиацией и военной службой.

В 28 лет Воробьев отправился в Афганистан. Участвовал в боевых операциях и эвакуировал раненых. 25 мая 1985 года во время одного из заданий его вертолет сбили в Панджшерском ущелье.

На фото — именно тот самый вертолет, на котором разбился Владимир Воробьев со своей командой Источник: скриншот из фильма «Чернобыль. Осень 86-го» (16+), создан Западно-Сибирской студией кинохроники, 1987, YouTube

«Двое его боевых товарищей, бортинженер и правый летчик, погибли. Владимира Воробьева во время удара о землю выбросило из вертолета через передний блистер, и он выжил», — рассказали в Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль».

Позже он писал родным из госпиталя, что чудом не погиб. Сослуживцы говорили, что он «родился в рубашке».

Во время боев в Афганистане капитан Владимир Воробьев был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Ликвидация ЧС в Чернобыле

Казалось, самое страшное осталось позади. Однако спустя год судьба вновь привела его в зону смертельного риска. Осенью 1986 года Владимира Воробьева направили в Чернобыль устранять последствия катастрофы.

«Его экипаж Ми-8 и другие вертолеты в раскаленном радиацией воздухе проводили дезактивацию крыши четвертого энергоблока, чтобы как можно скорее возвести саркофаг над разрушенным реактором», — отметили в Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль».

Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС построили после аварии в 1986 году, чтобы изолировать разрушенный реактор и предотвратить дальнейшее распространение радиоактивных веществ в окружающую среду. Со временем конструкция начала изнашиваться и перестала быть надежной. В 2019 году построили новый защитный купол поверх существующего.

Владимир Воробьев с товарищами. Ярославец находится справа от мужчины в белом Источник: родственники Владимира Воробьева

Это были полеты на пределе человеческих возможностей. В условиях высокой радиации экипажи вертолетов ежедневно поднимались в небо над разрушенным реактором. Они сбрасывали материалы, участвовали в дезактивации и помогали как можно быстрее закрыть разрушенный энергоблок, чтобы остановить распространение радиации.

2 октября 1986 года во время одного из таких вылетов произошла трагедия. Лопасти вертолета задели трос высотного крана. Машина потеряла управление и рухнула рядом с реактором. Все четыре человека экипажа погибли.

Дома Владимира Воробьева ждали жена и двое детей: дочь и сын. Тогда им было 3 и 6 лет.

В 1987 году Владимир Воробьев был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в Ярославле на Игнатовском кладбище.

«Стоял горой за свою семью»

Редакция 76.RU поговорила с дочерью Владимира Воробьева — Оксаной. Она признаётся, что почти не помнит отца — слишком мало времени им довелось провести вместе. Когда он погиб, ей было всего шесть с половиной лет. До этого он долгое время находился в командировках, поэтому в ее воспоминаниях сохранились лишь отдельные фрагменты.

«Он был добрым, открытым, веселым, душой компании. Всегда стоял горой за свою семью», — так она описывает отца, опираясь на рассказы родных и редкие детские воспоминания.

По словам Оксаны, в памяти остались лишь обрывки: шумные компании друзей, редкие встречи и ощущение, что рядом всегда был человек, к которому тянулись люди.

О дне гибели отца она тоже помнит немного. В то утро Оксана собиралась в школу, когда в дом пришли военные. Ее быстро увели, а матери сообщили о случившемся.

Жена Владимира Воробьева после гибели мужа больше не вышла замуж и одна воспитывала детей. Она умерла в 2018 году. Сын Владимира Воробьева живет в Санкт-Петербурге, у него трое детей, он работает в финансовой сфере. Сама Оксана также создала семью и воспитывает двоих детей.