«Выбросило из вертолета»: история ярославского летчика, погибшего при ликвидации аварии в Чернобыле

Ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, мир столкнулся с катастрофой, последствия которой ощущаются до сих пор. Ночью на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) во время испытаний произошел резкий скачок мощности — прогремел взрыв. В результате были разрушены реактор и здание, а в атмосферу выбросило гигантское облако радиоактивных веществ.
Невидимая глазу радиация накрыла города и сёла. Катастрофа изменила судьбы миллионов людей и стала крупнейшей техногенной трагедией в истории человечества.
На борьбу с последствиями аварии встали сотни тысяч людей. Только из Ярославской области в ликвидации участвовали более 2200 человек. Многие из них заплатили за это своим здоровьем и жизнью. По данным Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль», две трети из них погибли.
Среди них — 30-летний ярославец, командир экипажа вертолета Ми-8 капитан Владимир Воробьев. В этом материале рассказываем историю его подвига.
«Родился в рубашке»
Владимир Воробьев родился в Ярославле в многодетной семье. У родителей было девять детей. С детства он мечтал о небе, хотя сначала отучился на печатника. Но мечта оказалась сильнее. После обучения в Ярославском авиационном центре ДОСААФ он связал жизнь с авиацией и военной службой.
В 28 лет Воробьев отправился в Афганистан. Участвовал в боевых операциях и эвакуировал раненых. 25 мая 1985 года во время одного из заданий его вертолет сбили в Панджшерском ущелье.
«Двое его боевых товарищей, бортинженер и правый летчик, погибли. Владимира Воробьева во время удара о землю выбросило из вертолета через передний блистер, и он выжил», — рассказали в Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль».
Позже он писал родным из госпиталя, что чудом не погиб. Сослуживцы говорили, что он «родился в рубашке».
Во время боев в Афганистане капитан Владимир Воробьев был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Ликвидация ЧС в Чернобыле
Казалось, самое страшное осталось позади. Однако спустя год судьба вновь привела его в зону смертельного риска. Осенью 1986 года Владимира Воробьева направили в Чернобыль устранять последствия катастрофы.
«Его экипаж Ми-8 и другие вертолеты в раскаленном радиацией воздухе проводили дезактивацию крыши четвертого энергоблока, чтобы как можно скорее возвести саркофаг над разрушенным реактором», — отметили в Ярославской областной общественной организации «Союз Чернобыль».
Саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС построили после аварии в 1986 году, чтобы изолировать разрушенный реактор и предотвратить дальнейшее распространение радиоактивных веществ в окружающую среду. Со временем конструкция начала изнашиваться и перестала быть надежной. В 2019 году построили новый защитный купол поверх существующего.
Это были полеты на пределе человеческих возможностей. В условиях высокой радиации экипажи вертолетов ежедневно поднимались в небо над разрушенным реактором. Они сбрасывали материалы, участвовали в дезактивации и помогали как можно быстрее закрыть разрушенный энергоблок, чтобы остановить распространение радиации.
2 октября 1986 года во время одного из таких вылетов произошла трагедия. Лопасти вертолета задели трос высотного крана. Машина потеряла управление и рухнула рядом с реактором. Все четыре человека экипажа погибли.
Дома Владимира Воробьева ждали жена и двое детей: дочь и сын. Тогда им было 3 и 6 лет.
В 1987 году Владимир Воробьев был посмертно награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в Ярославле на Игнатовском кладбище.
«Стоял горой за свою семью»
Редакция 76.RU поговорила с дочерью Владимира Воробьева — Оксаной. Она признаётся, что почти не помнит отца — слишком мало времени им довелось провести вместе. Когда он погиб, ей было всего шесть с половиной лет. До этого он долгое время находился в командировках, поэтому в ее воспоминаниях сохранились лишь отдельные фрагменты.
«Он был добрым, открытым, веселым, душой компании. Всегда стоял горой за свою семью», — так она описывает отца, опираясь на рассказы родных и редкие детские воспоминания.
По словам Оксаны, в памяти остались лишь обрывки: шумные компании друзей, редкие встречи и ощущение, что рядом всегда был человек, к которому тянулись люди.
О дне гибели отца она тоже помнит немного. В то утро Оксана собиралась в школу, когда в дом пришли военные. Ее быстро увели, а матери сообщили о случившемся.
Жена Владимира Воробьева после гибели мужа больше не вышла замуж и одна воспитывала детей. Она умерла в 2018 году. Сын Владимира Воробьева живет в Санкт-Петербурге, у него трое детей, он работает в финансовой сфере. Сама Оксана также создала семью и воспитывает двоих детей.
Последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции
26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, в различных помещениях и на крыше начался пожар.
В момент ЧП погибли два человека, около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения (28 из них скончались в течение первых месяцев).
Радиоактивное загрязнение распространилось более чем 200 тысяч кв. км территории СССР.
На пострадавших землях проживало около 3 млн человек, из них более 52 тыс. человек переселили.
В результате аварии в окружающую среду выбросило радиоактивные вещества, среди них: изотопы урана, плутония, йода-131 (период полураспада — 8 дней), цезия-134 (период полураспада — 2 года), цезия — 137 (период полураспада — 30 лет), стронция — 90 (период полураспада — 28 лет).
В первые недели главным поражающим фактором стал выброс йода-131, который вызвал облучение щитовидной железы и в течение апреля-мая попадал в пищу через молоко и овощи.