«Был дважды ранен»: ярославца вернули из украинского плена

Видео с обменянными россиянами выложили в канале Минобороны Источник: Минобороны РФ / MAX

Житель Тутаева Ярославской области оказался в списке обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом стало известно 24 апреля 2026 года.

— Состоялся очередной раунд обмена военнопленными между Россией и Украиной. Россия вернула 193 наших бойцов из украинского плена, взамен переданы 193 военнослужащих Украины. В числе возвратившихся на Родину в результате этого обмена — житель города Тутаева, Александр А., — сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Обмдусмен добавил, что уже сообщил радостную новость отцу тутаевца.

38-летний Александр участвовал в военной спецоперации на Украине с апреля 2024 года по собственному желанию — заключил контракт. Его дважды ранило, в плену он находился с августа 2024 года — то есть больше полутора лет. За помощью в его возвращении домой к уполномоченному обращался отец Александра.

В Минобороны РФ уточнили, что возвращенные по обмену находятся сейчас на территории Республики Беларусь, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.



«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США», — сообщили в ведомстве.