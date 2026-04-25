Конкуренция, культ красоты и инфантильность: рассказ российских студентов, которые полгода учились в Китае

Сравнение двух стран — в одном видео! Источник: NGS55.RU

Об учебе за границей мечтал практически каждый студент. Познакомиться с культурой, ценностями и особенностями других народов всегда увлекательно и любопытно. Корреспонденты NGS55.RU Анна Иванина и Кирилл Башинский встретились с омичами, которые провели семестр в крупном китайском городе.

Александра Воронько и Богдан Покровский учатся в ОмГУ на направлении «лингвистика» по профилю английский и китайский языки. Ребятам нравится изучать азиатскую культуру и погружаться в ее особенности, поэтому они решились подать документы на обучение в Сиань.

Учеба была полностью бесплатной: студентам нужно было оплачивать только страховку, визу, билеты, проживание и учебники.