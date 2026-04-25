«Мир сходит с ума». Сибирячка проехала «дикарем» 97 стран — оказывается, для этого не нужны миллионы

В планах на этот год у женщины — «закрыть» Европу Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Любовь к приключениям маленькой Ларе привили не мультики или книжки о путешествиях, а ее дед. Заядлый охотник часто уходил в тайгу на несколько дней, а вскоре стал брать внучку с собой — учил ориентироваться, выживать и выслеживать дичь. Именно тогда будущая странница поняла, что азарт в ней вызывают не отели «всё включено», а места, где нужно выходить за границы возможностей.

Лариса Блажко, мама двоих детей и предпринимательница из Кемерова, объехала 97 стран мира — без всяких турагентств. В беседе с NGS42.RU она рассказала, каково это — покорять мир «дикарем».

Заветные желания

Еще в детстве у меня появилась мечта встретить Новый год с северным сиянием и собачьими упряжками. Не знаю, откуда взялись эти мысли, может, вычитала где-то, может, от взрослых услышала. После школы бросила всё и уехала на Крайний Север, так скажем, покорять мир.

Несколько лет работала на вахте, там и исполнилось первое заветное желание. Пришлось придумывать новое, так и появилась идея о «кругосветке». Есть очень хорошее изречение, что достойная цель может поднять мертвого. Поэтому в мои 56 у меня нет времени лениться или что-то откладывать.

Посмотреть мир и увидеть как можно больше — отличная цель Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Как попасть на «край света», если нет денег

Я часто слышу: путешествия — это очень дорого и нужно быть чуть ли не миллиардером, чтобы куда-то попасть. Но это не так.

Однажды, проезжая Алтай, встретила семейную пару из Новосибирска, которые на велосипедах преодолели больше 400 км пути — поехали на том, что смогли себе позволить. Везли палатку, всё для стоянки, десятки килограммов вещей. Сказали, что могли бы и до края света так добраться.

Они были счастливы больше, чем мы, приехавшие на машинах, они не думали об ограничениях, о деньгах, которые якобы не позволяли им путешествовать. Просто крутили педали, знакомились с туристами, смотрели на красоты, которые кто-то даже представить себе не может.

Из той же «оперы» произошла моя поездка в Австралию. Мне пришлось несколько ночей спать в машине. Было немного денег на бензин и яблоки. И всё. Но это и было блаженство, потому что чаще всего не имеет значения, как путешествовать. Кто-то готов спать только в пятизвездочных отелях, другим безразлично, в палатке ночевать, в машине или под звездным небом. Для меня комфорт не так важен, как впечатления.

Спать в машине и питаться яблоками — почему бы и нет Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Самые яркие воспоминания

Из 97 стран, которые удалось посетить, самыми незабываемыми стали Колумбия и Венесуэла. В первую я влюбилась за колорит, традиции и людей, каких больше нигде в мире не встречала. Но предупрежу, что это выбор самых отчаянных туристов. Там много такого, что звучит дико и опасно, то же оружие на улицах. Неудивительно, что криминальная слава места во многом оправдывается.

А Венесуэла запомнилась благодаря моему аресту. Буду честной, мир постепенно сходит с ума. Из-за политики сейчас возникают сложности с перемещениями и нахождением в разных странах. Но я решила, главное — не отчаиваться и бороться до последнего.

Другая история, которая врезалась в память намертво, случилась в Непале. Мы шли к базовому лагерю Эвереста. На высоте 5 км одной из попутчиц резко стало плохо. У девушки не было ни денег, ни знания языка, ни родных рядом. Только стремительно ухудшающееся состояние на фоне «горной болезни».

В таких условиях многие теряются. Но я всегда держу в голове одну простую вещь: дороже человеческой жизни нет ничего. Ты готов потратить всё, отдать силы, лишь бы помочь. Я организовала эвакуацию на вертолете за сотни тысяч рублей, провела с ней несколько дней в больнице, даже не зная ее имени. В пути не угадаешь, что тебя ждет.

Впечатления — то, что действительно стоит копить Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Еще поразили Шантарские острова. Но там всё очень-очень дорого, особенно перелет. Вокруг — непроходимая тайга, страшнейшие условия, пустота на сотни, если не тысячи километров. Медведи и другие дикие звери свободно разгуливают, а красная рыба из воды выпрыгивает прямо в руки — настоящие чудеса природы.

Неизгладимое впечатление оставила Антарктика — край света. Огромные ледники и небо цвета, у которого даже нет названия. А какое там бесконечное море. Мы с группой остановились на станции Беллинсгаузен, тогда подумала, что хотела остаться там работать, но женщин, увы, не берут из-за очень долгой вахты в суровых условиях.

Когда была в Чили, шла на смотровую площадку, напевая песню на русском языке, и меня услышал один из жителей. Он от начала до конца исполнил «Катюшу», потом «Подмосковные вечера». Я стала подпевать и поняла, что слов совершенно не знаю. Мне было так стыдно. Встречаешь человека в каком-то далеком Чили и он тебе на русском языке, пусть и с акцентом, поет песни твоей родины.

Эфиопия — страна таких контрастов, какие нам и не снились Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Куда хотелось бы вернуться

В каждую страну можно возвращаться сотни раз и находить что-то новое, ведь мир всё время меняется. Но на первое место по впечатлениям я поставила бы Эфиопию. Там я наткнулась на то, что с десяток социальных систем должны уживаться на одной территории. Первобытные общины в хижинах без света и воды соседствуют с развивающимися коммунами, а где-то с феодальными укладами. И на фоне этого возвышаются небоскребы столицы, что делают контраст еще безумнее.

Рабовладельческий строй там тоже есть. Но его туристам стараются не показывать. Даже есть места, где за голову белого человека можно стать вождем племени. И тут это не дико, а вполне себе привычно.

Говоря о местных, главное счастье для них — просто жить в гармонии с природой. У них есть школы, но они не учатся, ведь им нужны совершенно другие знания: как охотиться, добывать чистую воду, готовить какой-то отвар. Не нужны им высшая математика, тригонометрия и литература.

Ночевать можно и в палатке. Главное — на новом побережье Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Если смотреть на это глазами современного человека, можно получить страшнейший шок, но когда путешествуешь, нужно не осуждать, а принимать чужие устои и культуру, иначе проблем не избежать.

Наверное, ни на что не похожа поездка в Японию. Это совершенно другой мир, другой менталитет и другая культура. Ужасно не похожая на нашу страна, где я была три раза и, если посчастливится, обязательно поеду еще. Там есть какая-то самобытность, мудрость народа, люди, у которых очень много истинных человеческих качеств, что и притягивает страждущих.

В Голландии была несколько раз. Меня поразило, насколько нация смогла сохранить свои традиции в маленьких городах. Там женщины и бабушки ходят в национальных костюмах каждый день. Всё в цветах, лентах и очень ухоженное: улицы, дома, каналы.

Воспринимать другую культуру нужно без всяких ожиданий Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Я точно знаю, что в каждой стране можно искать свое бесконечно. Поэтому я бы совершала кругосветные путешествия столько раз, сколько смогу. Когда оказываюсь в новом месте, сначала смотрю самые топовые места, а потом прогуливаюсь по 15–20 километров туда, куда ноги ведут. И самое интересное, нахожу классные знакомства.

Про политическую ситуацию

Этот аспект не может не влиять на путешествия. Визы стало намного труднее получить, а что будет завтра — никто сказать не может. Но есть и хорошая новость: всё, что не Европа и не Америка, вполне доступно.

В Африку можно без виз на курорты, в Южную Америку, а это самые густонаселенные страны. Придумать, куда смотаться, можно всегда, было бы желание.

Не одной Европой жив путешественник Источник: Лариса Блажко / Личный архив

Но я всегда возвращаюсь в Кемерово, потому что это дом и родина. У меня давно была идея прочувствовать «на своей шкуре», каково это — жить в Южной Америке, ведь там уклад такой, какой был в 90-е годы в России.

И ведь мы же устроены как? Нам всё, что наше, всегда плохо. А за «бугром» — всегда лучше. Я бесконечно люблю Россию, ведь есть за что. Она очень красивая. Есть на что посмотреть, говорю как человек, который проехал уже половину страны.

Как «правильно» путешествовать

Всё зависит от человека. Я, например, встаю в 5 утра, потому что люблю наблюдать за спящими городами и бродить по окраинам. Только так могу прочувствовать место, увидеть без лишней суеты. Но кому-то важен и нужен пляжный отдых, экстремальный туризм далеко не для всех.

Я бы советовала новичкам ходить в топовые места, театры и музеи. Узнавать, как представлена история в каждом месте, смотреть на дома, на людей, как они одеты, о чём говорят — вот это настоящее путешествие.

Источник: Городские медиа