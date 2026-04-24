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Страна и мир На Россию обрушатся мощные ливни: где ожидается шторм, а кого погода пощадит. Прогноз

На Россию обрушатся мощные ливни: где ожидается шторм, а кого погода пощадит. Прогноз

Ненастье продлится несколько дней

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Дожди будут почти по всей стране | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДожди будут почти по всей стране | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Дожди будут почти по всей стране

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Сильные ливни накроют Россию от Урала до самого юга страны. В некоторых регионах не обойдется без штормового ветра и снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным ненастным североатлантическим циклоном, в тыл которому через северо-запад и запад будет проникать арктический воздух, переводя осадки в смешанное агрегатное состояние», — рассказал Тишковец.

Самые сильные ливни пройдут на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, на Кубани и на юге Урала. Ожидаются не только дожди. Довольно снежно будет на Кольском полуострове, уточнил синоптик в беседе с РИА Новости. Там температура остается на несколько градусов ниже климатической нормы.

«Днем на Русском Севере 0…+5 градусов, в средней полосе — +4…+9, местами до +12, на юге — +10…+15 градусов», — добавил Тишковец.

Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве и в понедельник. За сутки выпадет до 10–15 миллиметров осадков, может появиться снежный покров. Во вторник порывы ветра будут усиливаться до штормовых 15 метров в секунду.

Ненастье не продлится долго. К майским праздникам погода станет по-настоящему теплой, а снега не будет. Подробнее ознакомиться с прогнозом по городам можно по ссылке




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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
24 апреля, 09:59
Нам интересен только Ярославль Зачем писать про Магадан?
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Гость
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