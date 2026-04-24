Анкара вместо Стамбула и курортов: честный гид по столице Турции с ценами, едой и ночной жизнью

Анкара — это сочетание истории и современности, столичного вайба и турецкой глубинки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Анкара — столица Турции, хотя некоторые ошибочно считают, что это Стамбул, и такая путаница имеет под собой основание. Статус главного города в стране Анкара получила относительно недавно по историческим меркам — в 1923 году, в период войны за независимость и провозглашения Турецкой Республики. И да, одна из целей переноса столицы из Стамбула в глубинку в центре Анатолии была именно стратегической.

Поэтому достопримечательностей здесь не так много, как в Стамбуле, но хватит для того, чтобы нескучно провести почти неделю. Читайте путеводитель от наших коллeг из MSK1.RU.

Аныткабир — мавзолей Ататюрка

Как и в Москве, мавзолей в Анкаре считается местом притяжения туристов — как местных, так и иностранцев. Здесь похоронен лидер турецкой нации и основатель республики — Мустафа Кемаль Ататюрк. По территории Аныткабир способен потягаться с Красной площадью, настолько он огромный.

У мавзолея огромная площадь, и чтобы всё обойти, нужно не меньше двух часов Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Мавзолей достаточно молодой, его закончили строить только в начале 60-х. В центре — захоронение Ататюрка, там всегда стоят венки и дежурит почетный караул. Он меняется каждые 15 минут, и это действительно захватывающее зрелище.

Это не просто мавзолей, а целый музей Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Тело Ататюрка вы здесь не увидите Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

На территории мавзолея — несколько музеев. Здесь можно увидеть вещи, которыми пользовался Ататюрк, его автопарк и огромную библиотеку. Говорят, что он прочитал все из более 3000 книг, которые здесь собраны.

В библиотеке Ататюрка есть книги и на русском Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Молодой Турецкой Республике было чему поучиться у Советского Союза Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

А еще здесь есть кинозал, где крутят документалки на турецком и английском, и зал, посвященный главным сражениям Турецкой Республики.

Один из автомобилей, на котором ездил Ататюрк Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, мавзолей открыт каждый день с 10 до 17 часов, а вход бесплатный, даже для туристов-иностранцев. По территории курсируют электромобили, можно сократить расстояние.

Площадь Кызылай

В этом районе находится сердце современной Анкары, ее главный транспортный узел и эпицентр общественной жизни. Это главный торговый район столицы. Здесь расположены десятки магазинов — от массмаркета до электроники и книжных.

История и современность органично сочетаются на Кызылае Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Главная торговая артерия ведет к проспекту Туналы — по сути, они плавно перетекают друг в друга, образуя единый «шопинг-маршрут» длиной около двух километров.

Большие парки — визитная карточка Анкары Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Проспект Туналы

Это, пожалуй, главное место встреч и притяжения анкаринцев. Проспект Туналы считается сердцем города: здесь сосредоточено множество модных бутиков, уютных кафе и ресторанов, что делает его идеальным местом для шопинга и неспешных прогулок.

Туналы всегда многолюден Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Атмосферу дополняет знаменитая «барная улица», которая отходит от проспекта. Именно там расположены самые популярные пабы и бары Анкары, которые делают ее местом для активной ночной жизни.

Скульптура недалеко от самой известной улицы Анкары Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кугулу парк, где лебедь на пруду

Анкара — очень зеленый, город, и Лебяжий парк — тому подтверждение. Именно так переводится название этого места в центре Анкары. Парк известен благодаря горделивым птицам, которые здесь обитают.

Белые лебеди на пруду Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

С каждым годом лебедей здесь становится больше, поэтому администрация разделила водоем на несколько зон, чтобы птицы не пересекались. Здесь и черные, и белые лебеди неспешно живут свою лучшую жизнь.

Птиц разделили сеткой Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Не только для молодежи: Генчлик парк

Еще одна крупная зеленая зона — парк «Генчлик», или Молодежный парк, если дословно переводить название на русский.

Ранняя весна манит теплом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Его можно назвать одним из старейших в Анкаре, и построен он по проекту немецкого архитектора. Заболоченную территорию превратили в современное и уютное общественное пространство.

Столица Турции с высоты колеса обозрения Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, отсюда можно посмотреть на Анкару с высоты птичьего полета: в теплое время года работает колесо обозрения. Стоимость — 100 лир (около 180 рублей) за два круга.

Аттракцион «Солнце столицы» Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Парк «Дикмен»

Еще один пример того, как можно удачно вписать зеленую зону в городской ландшафт. Долину Дикмен облюбовали местные жители: это прекрасное место для тихих неспешных прогулок на природе, просто настоящий лес в центре мегаполиса.

Почти как в Нью-Йорке Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Исторический район Хамамоню

Сюда точно стоит поехать любителям истории и всем тем, кто хочет посмотреть, как выглядела старая Анкара.

В Турции почитают русскую классику Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Домики с почти вековой историей аккуратно отреставрированы. Работает здесь и исторический хаммам, который дал название району.

Ностальгические скульптуры Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

По сути, здесь уже сформировался туристический кластер — с бутик-отелями, сувенирными магазинчиками с аутентичной продукцией, уютными ресторанами и непередаваемой атмосферой начала ХХ века.

Анкаринский котик — один из символов Турции Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Старая крепость

Она действительно очень старая: история Анкаринской крепости восходит к временам Римской и Византийской империй. В Средние века она перешла под контроль сельджуков, а потом стала частью Османской империи.

В крепости с трудом разъезжаются люди и машины Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Часть крепостных стен сегодня разрушена, а рядом стоят дома, где живут очень небогатые люди. Лишь некоторые из этих построек отреставрированы.

Облик Анкары постоянно меняется Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Но за ошеломляющий вид с крепости можно простить всё: и утомительный подъем в гору (лучше на такси), и убогие постройки, и даже многочисленных зазывал.

Старые улочки внутри крепости Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU И как же без котиков! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, на территории крепости есть и очаг русской культуры — Дом дружбы России и Турции.

У России и Турции крепкая дружба, и это сильно чувствуется в Анкаре Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей Рахми Коча

Честно говоря, я не особый любитель музеев, но этот музей поразил меня в самое сердечко. Он создан под покровительством турецкого миллионера и мецената, чье имя и получил.

Снаружи музей кажется небольшим, но внешний вид обманчив Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Во-первых, он просто огромный, и зависнуть здесь легко можно на полдня, чего точно не ожидаешь от турецких музеев. Во-вторых, экспонаты прекрасно гармонируют с историческим зданием, где он расположен.

Детской коляске более двух веков Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В-третьих, вау-эффект был от самой экспозиции. Например, портрет Ататюрка, который первоначально кажется хаотичным набором предметов, а потом сливается в цельную картину.

Портрет Ататюрка Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU И из чего он состоит Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Или же вещи прошлого — от лакированных ретроавтомобилей начала ХХ века и моделей паровозов до первых цифровых фотоаппаратов и компьютеров.

Ретрокары встречают посетителей музея Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Особо пробивают на ностальгию залы, где собраны игрушки со всего мира. Да, советские здесь тоже есть.

Олды, вспомнили детство? Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей работает с 10:00 до 17:00, закрыт по понедельникам и во время государственных праздников, вход платный — 280 лир (около 500 рублей).

Музей Анатолийских цивилизаций

Он находится рядом с музеем Рахми Коча. Сюда однозначно стоит заглянуть любителям античной истории, ведь на территории современной Турции за долгие столетия сменилось несколько цивилизаций. Зависнуть над каменными табличками с клинописью или любоваться искусством древних ювелиров — это точно сюда.

Этим экспонатам тысячи лет Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей хоть и кажется небольшим, лучше заложить на его посещение не меньше двух часов — уж больно залипательные тут экспонаты, да и сама обстановка располагает неспешному созерцанию.

В музее комфортно передвигаться от витрины к витрине Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей работает ежедневно с 08:30 до 17:00, осмотр заканчивается за 15 минут до этого времени. Стоимость билета — 12 евро (примерно 1110 рублей).

Бонус — музей под открытым небом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вообще, музеев в Анкаре столько и на любой вкус, что ходить по ним можно как минимум неделю. Можно посетить и музей-тюрьму, и музей истории авиации, и даже войны в Корее, где участвовали турецкие солдаты.

Анкара словно музей под открытым небом: самые разные скульптуры можно увидеть во всех уголках города Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Где поесть и остановиться в Анкаре

Анкара приятно удивляет доступностью: стоимость проживания стартует примерно от 2000 лир за ночь (около 3600 рублей), и за эти деньги можно найти вполне комфортные варианты на двоих.

Кафе как произведение искусства Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В гастрономическом плане город тоже радует: цены остаются умеренными, а порции — щедрыми. Особняком стоит сеть ресторанов Aspava. Это гастрономическое приключение: вы заказываете основное блюдо, а вам автоматически приносят целый стол закусок — как угощение. Да, вам наверняка покажется, что бесплатное угощение здесь может заменить полноценный ужин.

Любителям покушать до отвала точно сюда Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Тем, кто хочет почувствовать атмосферу ночной жизни в турецкой столице, стоит отправиться на так называемую «барную улицу». Здесь сосредоточены десятки заведений на любой вкус — от классических пабов до более изысканных мест, где можно найти привычные европейские гастрономические удовольствия.

Не удивляйтесь, если к вам в баре придет усатый-полосатый сосед. Это Турция! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Единственный существенный минус, который чувствуется после Москвы, — это полная недоразвитость общественного транспорта. Ветки метро можно сосчитать по пальцам, а автобусные маршруты просто неудобные. Например, чтобы добраться из центра до Аныткабира, нужно сделать две пересадки и потратить больше часа — или пройти это расстояние пешком за то же время. Впрочем, можно воспользоваться и такси — тут есть привычный «Яндекс».

Движение в центре Анкары менее плотное, чем в Москве Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Как добраться в Анкару

У российской и турецкой столиц налажено прямое авиасообщение. Каждый день из Москвы есть прямые рейсы у Turkish Airlines, их «дочки» Ajet и турецкого аналога «Победы» — лоукостера Pegasus. Стоимость билетов туда-обратно на человека начинается от 252 евро (примерно 23 330 рублей), самый бюджетный вариант предлагает Ajet.

Скорые поезда между Стамбулом и Анкарой курсируют очень часто, но билеты лучше брать заранее Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Если же хочется совместить поездку в Анкару со Стамбулом, то из главного турецкого мегаполиса каждый день летают самолеты с той же частотой, как из Москвы в Питер. Или можно добраться на скором поезде — он идет 4 часа и стоит 930 лир (1670 рублей) в одну сторону.