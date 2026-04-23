Массовый сбой произошел на сайте и в приложении РЖД

Люди не могут зайти на сайт Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сайт и мобильное приложение РЖД столкнулись с массовым сбоем. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Источник: Downdetector

Пользователи не могут зайти в личный кабинет и приобрести билеты. Проблемы наблюдаются в нескольких регионах России, в том числе в Санкт‑Петербурге, Самарской и Рязанской областях, Подмосковье, а также в Республике Адыгея.

Корреспондент «Городских медиа» направил запрос на комментарий в пресс-службу РЖД. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.

Пока у людей не получается зайти на сайт РЖД, российские туристы за границей не могут оплатить билеты домой. Некоторые сталкиваются с отказами в работе отечественных сервисов и приложений при подключении к Wi-Fi в отеле. Системы блокируют доступ, считая пользователей VPN-клиентами.