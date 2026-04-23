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Страна и мир Массовый сбой произошел на сайте и в приложении РЖД

Массовый сбой произошел на сайте и в приложении РЖД

Купить билеты не получается

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Люди не могут зайти на сайт | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛюди не могут зайти на сайт | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди не могут зайти на сайт

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сайт и мобильное приложение РЖД столкнулись с массовым сбоем. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Источник: DowndetectorИсточник: Downdetector
Источник:

Downdetector

Пользователи не могут зайти в личный кабинет и приобрести билеты. Проблемы наблюдаются в нескольких регионах России, в том числе в Санкт‑Петербурге, Самарской и Рязанской областях, Подмосковье, а также в Республике Адыгея.

Корреспондент «Городских медиа» направил запрос на комментарий в пресс-службу РЖД. Когда ответ поступит, новость будет обновлена.

Пока у людей не получается зайти на сайт РЖД, российские туристы за границей не могут оплатить билеты домой. Некоторые сталкиваются с отказами в работе отечественных сервисов и приложений при подключении к Wi-Fi в отеле. Системы блокируют доступ, считая пользователей VPN-клиентами.

В таких условиях туристам рекомендуют не откладывать важные действия на последний момент, брать с собой наличные в конвертируемой валюте, распечатывать все важные документы на случай сбоев и учитывать, что работа привычных сервисов за рубежом может быть нестабильной.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
10
Гость
23 апреля, 22:53
Куда собрались? Сидеть на месте!
Гость
23 апреля, 15:48
Боня права!
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Гость
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