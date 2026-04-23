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Страна и мир Судьбу Telegram решат в ближайшие три месяца: с мессенджером идут переговоры

Судьбу Telegram решат в ближайшие три месяца: с мессенджером идут переговоры

Сенатор рассказал, что сейчас происходит

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Несколько причин мешают восстановлению работы Telegram | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНесколько причин мешают восстановлению работы Telegram | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Несколько причин мешают восстановлению работы Telegram

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Судьбу Telegram в России решат в ближайшие три месяца. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Олег Голов.

Он прибыл на 32-е заседание Госсобрания — Курултая Башкирии, где сенатору задал вопрос депутат Тимур Гильмияров. Он поинтересовался, прорабатывался ли вопрос блокировки мессенджера, и подчеркнул, что для многих жителей страны, Telegram остается важным каналом связи и общения. Гильмияров также отметил, что даже депутаты используют его для общения с жителями республики, однако возможностей становится всё меньше, а четкой позиции по блокировке пока нет.

«Вопросы с Telegram больше лежат в плоскости требований локализации и доступа правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Telegram не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Вопрос неоднозначный, я думаю, в ближайшие три месяца он будет решен», — подчеркнул Олег Голов.

Сенатор добавил, что федеральные органы исполнительной власти в качестве тенденции предлагают переходить на альтернативные мессенджеры. По его словам, именно в эту сторону сейчас движется государственная политика.

Проблемы с доступом к Telegram длятся уже несколько месяцев. В Роскомнадзоре заявили Городским медиа, что мессенджер не соблюдает законодательство РФ, поэтому его начали замедлять. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Telegram Блокировка Замедление Олег Голов
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Комментарии
4
Гость
24 апреля, 13:59
телеграмм блокирован, сообщения тогда почему идут, которые невозможно прочесть
Гость
23 апреля, 19:06
Душить запретами всё, что только можно - свое пишите и себе запроещайте. Не лезбьте туда, что не создавали *
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Гость
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