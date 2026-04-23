Судьбу Telegram решат в ближайшие три месяца: с мессенджером идут переговоры

Несколько причин мешают восстановлению работы Telegram Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Судьбу Telegram в России решат в ближайшие три месяца. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Олег Голов.

Он прибыл на 32-е заседание Госсобрания — Курултая Башкирии, где сенатору задал вопрос депутат Тимур Гильмияров. Он поинтересовался, прорабатывался ли вопрос блокировки мессенджера, и подчеркнул, что для многих жителей страны, Telegram остается важным каналом связи и общения. Гильмияров также отметил, что даже депутаты используют его для общения с жителями республики, однако возможностей становится всё меньше, а четкой позиции по блокировке пока нет.

«Вопросы с Telegram больше лежат в плоскости требований локализации и доступа правоохранительных органов к определенной информации. Здесь Telegram не идет навстречу, поэтому идут тяжелые переговоры. Вопрос неоднозначный, я думаю, в ближайшие три месяца он будет решен», — подчеркнул Олег Голов.

Сенатор добавил, что федеральные органы исполнительной власти в качестве тенденции предлагают переходить на альтернативные мессенджеры. По его словам, именно в эту сторону сейчас движется государственная политика.