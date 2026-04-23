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Страна и мир У границ РФ репетируют захват Калининграда. Россия в ответ грозит ядерным оружием

У границ РФ репетируют захват Калининграда. Россия в ответ грозит ядерным оружием

Рассказываем о ситуации

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Активность НАТО рядом с российскими границами вызывает беспокойство у Москвы | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАктивность НАТО рядом с российскими границами вызывает беспокойство у Москвы | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Активность НАТО рядом с российскими границами вызывает беспокойство у Москвы

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Грушко также отметил, что ОЭС стали активнее действовать в важных регионах: на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море. По его мнению, НАТО тем самым усиливает напряженность в Европе. Об этом замглавы МИД сообщил в интервью РИА Новости.

В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что блок разработал план оперативного подавления обороны российских войск в Калининградской области. В рамках этой инициативы страны НАТО намерены усилить наземный военный потенциал и улучшить взаимодействие между военной сферой и оборонно‑промышленным комплексом альянса.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что любые действия, угрожающие безопасности Калининградской области, могут привести к серьезным последствиям.

Президент Владимир Путин заявлял, что попытки блокады региона повлекут за собой эскалацию конфликта. Также он подчеркивал, что все угрозы Калининградской области будут незамедлительно пресечены.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев добавил, что на любое военное нападение Россия ответит максимально жестко. По его словам, страна готова использовать все средства защиты, в том числе те, что предусмотрены в военной доктрине для ядерного сдерживания.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
24
Гость
27 апреля, 12:22
На фото, лазерный гиперболойд инженера Гарина?🤣
Гость
23 апреля, 16:38
Надо на "Новой земле" порепетировать
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Гость
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