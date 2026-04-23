У границ РФ репетируют захват Калининграда. Россия в ответ грозит ядерным оружием

Активность НАТО рядом с российскими границами вызывает беспокойство у Москвы Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

Грушко также отметил, что ОЭС стали активнее действовать в важных регионах: на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море. По его мнению, НАТО тем самым усиливает напряженность в Европе. Об этом замглавы МИД сообщил в интервью РИА Новости.

В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что блок разработал план оперативного подавления обороны российских войск в Калининградской области. В рамках этой инициативы страны НАТО намерены усилить наземный военный потенциал и улучшить взаимодействие между военной сферой и оборонно‑промышленным комплексом альянса.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что любые действия, угрожающие безопасности Калининградской области, могут привести к серьезным последствиям.

Президент Владимир Путин заявлял, что попытки блокады региона повлекут за собой эскалацию конфликта. Также он подчеркивал, что все угрозы Калининградской области будут незамедлительно пресечены.