У границ РФ репетируют захват Калининграда. Россия в ответ грозит ядерным оружием

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), которые возглавляет Великобритания, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Грушко также отметил, что ОЭС стали активнее действовать в важных регионах: на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море. По его мнению, НАТО тем самым усиливает напряженность в Европе. Об этом замглавы МИД сообщил в интервью РИА Новости.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что блок разработал план оперативного подавления обороны российских войск в Калининградской области. В рамках этой инициативы страны НАТО намерены усилить наземный военный потенциал и улучшить взаимодействие между военной сферой и оборонно‑промышленным комплексом альянса.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что любые действия, угрожающие безопасности Калининградской области, могут привести к серьезным последствиям.
Президент Владимир Путин заявлял, что попытки блокады региона повлекут за собой эскалацию конфликта. Также он подчеркивал, что все угрозы Калининградской области будут незамедлительно пресечены.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев добавил, что на любое военное нападение Россия ответит максимально жестко. По его словам, страна готова использовать все средства защиты, в том числе те, что предусмотрены в военной доктрине для ядерного сдерживания.