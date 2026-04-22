Георгиевские ленточки в этом году будут раздавать более чем в 30 странах мира

Волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

Сегодня в регионах России и за рубежом начали раздавать георгиевские ленточки. Уже ставшая традиционной международная акция пройдет в 89 регионах России и более чем 30 странах мира.

Предусмотрено свыше 8000 площадок выдачи лент. Узнать о месте и времени раздачи можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

В 2026 году акция пройдет в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, в государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а в недружественных странах — на площадках российских посольств и Русских домов.

Акция уже стартовала в Тюменской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской областях, Хабаровском и Приморском краях, Донецкой Народной Республике, Республике Башкортостан, городе Москве и других регионах России. Продлится она вплоть до 9 Мая.