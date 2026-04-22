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Страна и мир Георгиевские ленточки в этом году будут раздавать более чем в 30 странах мира

Георгиевские ленточки в этом году будут раздавать более чем в 30 странах мира

В нескольких регионах России и за рубежом акция уже стартовала

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Волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки | Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»Волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки | Источник: пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

Волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки

Источник:

пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы»

Сегодня в регионах России и за рубежом начали раздавать георгиевские ленточки. Уже ставшая традиционной международная акция пройдет в 89 регионах России и более чем 30 странах мира.

Предусмотрено свыше 8000 площадок выдачи лент. Узнать о месте и времени раздачи можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.

В 2026 году акция пройдет в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, в государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а в недружественных странах — на площадках российских посольств и Русских домов.

Акция уже стартовала в Тюменской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской областях, Хабаровском и Приморском краях, Донецкой Народной Республике, Республике Башкортостан, городе Москве и других регионах России. Продлится она вплоть до 9 Мая.

Вместе с лентой волонтеры вручают листовку с историей символа и рекомендациями по его ношению. В регионах добровольцы развернут гигантские полотна в виде георгиевской ленты, проведут флешмобы, фотовыставки и исторические уроки в школах. Ленты будут переданы в образовательные учреждения, детские сады, водителям совместно с сотрудниками полиции и ГАИ, а также в больницы и госпитали. Волонтеры Победы передадут георгиевские ленты участникам специальной военной операции на передовую вместе с гуманитарной помощью.

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Вера Новосельцева
Георгиевская ленточка Георгиевская лента Волонтеры Победы
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Комментарии
3
JayroslavMudryi

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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23 апреля, 00:09
кому хоть они раздают?
Гость
22 апреля, 17:22
В Уганде и Эритрее очень важно 🤡🤡🤡
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Гость
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