Георгиевские ленточки в этом году будут раздавать более чем в 30 странах мира

Сегодня в регионах России и за рубежом начали раздавать георгиевские ленточки. Уже ставшая традиционной международная акция пройдет в 89 регионах России и более чем 30 странах мира.
Предусмотрено свыше 8000 площадок выдачи лент. Узнать о месте и времени раздачи можно на сайте волонтёрыпобеды.рф.
В 2026 году акция пройдет в Алжире, Уганде, Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, в государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а в недружественных странах — на площадках российских посольств и Русских домов.
Акция уже стартовала в Тюменской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской областях, Хабаровском и Приморском краях, Донецкой Народной Республике, Республике Башкортостан, городе Москве и других регионах России. Продлится она вплоть до 9 Мая.
Вместе с лентой волонтеры вручают листовку с историей символа и рекомендациями по его ношению. В регионах добровольцы развернут гигантские полотна в виде георгиевской ленты, проведут флешмобы, фотовыставки и исторические уроки в школах. Ленты будут переданы в образовательные учреждения, детские сады, водителям совместно с сотрудниками полиции и ГАИ, а также в больницы и госпитали. Волонтеры Победы передадут георгиевские ленты участникам специальной военной операции на передовую вместе с гуманитарной помощью.
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