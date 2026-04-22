Деньги за VPN списывать не будут? Операторы добиваются отсрочки — детали

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Операторы сотовой связи просят Минцифы отсрочить введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Они считают, что перевести требуемые настройки за месяц технически невозможно.

Также операторам пока непонятно, какой трафик нужно определять как международный. В большинстве случаев это вызывает вопросы, потому что некоторые компании в России используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Возникает и другой вопрос, что делать при превышении 15 ГБ этого трафика, если абонент его не оплатит. Эксперты не понимают, как действовать — «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет.

В настоящее время вопрос об оплате с абонентов за использование сторонних сервисов регулярно обсуждается. По информации генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в первую очередь это потребует внесения изменений в тарифные планы. Технические моменты также действительно требуют прояснения, передают «Ведомости».