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Страна и мир Деньги за VPN списывать не будут? Операторы добиваются отсрочки — детали

Деньги за VPN списывать не будут? Операторы добиваются отсрочки — детали

В стране пока не готовы к таким изменениям

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Деньги за VPN списывать не будут? Операторы добиваются отсрочки — детали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДеньги за VPN списывать не будут? Операторы добиваются отсрочки — детали | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Операторы сотовой связи просят Минцифы отсрочить введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. Они считают, что перевести требуемые настройки за месяц технически невозможно.

Также операторам пока непонятно, какой трафик нужно определять как международный. В большинстве случаев это вызывает вопросы, потому что некоторые компании в России используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса.

Возникает и другой вопрос, что делать при превышении 15 ГБ этого трафика, если абонент его не оплатит. Эксперты не понимают, как действовать — «резать скорость» до минимума, автоматически списывать средства со счета или отключать интернет.

В настоящее время вопрос об оплате с абонентов за использование сторонних сервисов регулярно обсуждается. По информации генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в первую очередь это потребует внесения изменений в тарифные планы. Технические моменты также действительно требуют прояснения, передают «Ведомости».

Еще в стране обсуждают возможность использования отдельных VPN‑сервисов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он попросил премьер‑министра Михаила Мишустина создать официальный список безопасных VPN‑приложений.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
VPN Оплата Сотовый оператор Сотовая связь Минцифры РФ
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22 апреля, 17:22
Думаю что "российским" следует считать только трафик от/к российским ip-адресам. А после превышения 15 гб и без оплаты - "зарубежный" трафик нужно выключать полностью.
Гость
22 апреля, 10:39
с каждым днем все интереснее, чем же эта эпоха закончится
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Гость
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