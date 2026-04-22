В Госдуме хотят ввести «белый список» для VPN — что это значит

Снять ограничения на мобильный интернет для проверенных пользователей. Согласно предложению, люди, чьи номера телефонов привязаны к подтвержденному аккаунту на «Госуслугах», смогут пользоваться большим объемом трафика без доплат, то есть автоматически попадут в «белый список».

Составить перечень надежных российских хостингов. Это компании, которые размещают сайты в интернете. В соответствии с инициативной в список войдут только те провайдеры, чьи серверы находятся в России. Так можно будет гарантировать стабильную работу размещенных у них ресурсов.

Дать российским IT‑компаниям доступ к зарубежным инструментам разработки (библиотекам и хранилищам кода). Это поможет быстрее создавать отечественное ПО, считает депутат.

Вместо массовых блокировок использовать «умное» замедление трафика. То есть не перекрывать доступ к сайтам целиком, а лишь замедлять загрузку тех, что содержат опасный или вредный контент. При этом обычные сайты будут работать как прежде.