В Госдуме хотят ввести «белый список» для VPN — что это значит

В России могут разрешить пользоваться отдельными VPN‑сервисами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он попросил премьер‑министра Михаила Мишустина создать официальный список безопасных VPN‑приложений.
Сейчас в стране действуют ограничения на использование VPN. По мнению депутата, такие запреты создают неудобства не только для обычных людей, но и для малого и среднего бизнеса, так как компаниям часто нужен стабильный доступ в интернет.
«Отдельным направлением обеспечения устойчивости и безопасной цифровой среды должно стать создание перечня разрешенных к использованию VPN-протоколов (белых VPN)», — сказано в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Белый список» для VPN — не единственное предложение Гусева. Рассказываем про все инициативы депутата.
Снять ограничения на мобильный интернет для проверенных пользователей. Согласно предложению, люди, чьи номера телефонов привязаны к подтвержденному аккаунту на «Госуслугах», смогут пользоваться большим объемом трафика без доплат, то есть автоматически попадут в «белый список».
Составить перечень надежных российских хостингов. Это компании, которые размещают сайты в интернете. В соответствии с инициативной в список войдут только те провайдеры, чьи серверы находятся в России. Так можно будет гарантировать стабильную работу размещенных у них ресурсов.
Дать российским IT‑компаниям доступ к зарубежным инструментам разработки (библиотекам и хранилищам кода). Это поможет быстрее создавать отечественное ПО, считает депутат.
Вместо массовых блокировок использовать «умное» замедление трафика. То есть не перекрывать доступ к сайтам целиком, а лишь замедлять загрузку тех, что содержат опасный или вредный контент. При этом обычные сайты будут работать как прежде.
Ввести временный запрет на запуск новых сервисов, которые сильно зависят от мобильного интернета (например, связанных с удаленной проверкой личности пользователей). Это нужно, чтобы создать полностью независимые российские каналы обработки данных и тем самым лучше защитить личные данные граждан.