Шарлиз Терон раскрыла жуткую семейную тайну. О чем она молчала 35 лет

Терон вспомнила роковую ночь и призналась, что долгое время скрывала правду о семейной трагедии Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оскароносная актриса Шарлиз Терон впервые подробно рассказала о событиях, которые навсегда изменили ее жизнь. Речь идет о ночи 1991 года в Южной Африке, когда ее мать Герда Терон смертельно ранила собственного мужа Чарльза Терона, защищая себя и дочь от домашнего насилия. Тогда будущей звезде было всего 15 лет.

В беседе с изданием The New York Times актриса призналась: напряжение она почувствовала еще до того, как отец переступил порог дома. По ее словам, мужчина злоупотреблял алкоголем и нередко поднимал руку на близких. В тот вечер он вернулся особенно агрессивным. Терон вспоминает, что еще до начала конфликта «знала, что произойдет что-то страшное».

Поводом для вспышки гнева стала, казалось бы, мелочь. Девочка, возвращаясь домой, не остановилась поприветствовать отца. В семье подобное воспринималось как неуважение к старшим, а он был уже изрядно пьян. Шарлиз объяснила, что просто спешила по своим делам.

Шарлиз, как и ее мать, была жертвой домашнего насилия со стороны отца и стала свидетельницей его убийства Источник: Dailymail.co.uk

— Мне очень хотелось в туалет. Поэтому я побежала в дом, чтобы сходить, а он воспринял это как грубость с моей стороны, потому что я не остановилась, чтобы поздороваться со всеми. В Южной Африке большое значение имеет уважение к старшим. А он был в таком состоянии, что просто разозлился. Он сказал: «Почему ты не остановилась? Кто ты такая?»

Ссора вспыхнула еще днем, а к вечеру обстановка окончательно накалилась. Терон попросила мать не вступать в спор и притвориться, что они спят, чтобы избежать новой стычки. Но спокойной ночи не получилось.

Из окна своей комнаты она видела подъездную дорогу и по тому, как отец вел машину, могла понять его настроение.

— То, как он заезжал во двор той ночью, я не могу вам объяснить. Я просто знала, что произойдет что-то плохое, — поделилась воспоминаниями актриса.

Актриса в интервью неоднократно подчеркивала, что ее мать — невероятно сильная женщина, которая научила ее преодолевать травмы, не становясь их жертвой Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда мужчина попытался ворваться внутрь, ситуация стала критической. По словам актрисы, он начал стрелять через металлическую дверь, пытаясь попасть в дом. Девушка и ее мать прижимали двери собой — замков не было.

— Он прострелил стальную дверь, чтобы войти, давая четко понять, что собирается нас убить. Его брат также был с ним. Мы знали, что ситуация серьезная, и поэтому, когда он прорвался через первую дверь, моя мама побежала к сейфу, чтобы достать свое оружие. Она зашла в мою спальню. Мы вдвоем прижимали двери своими телами, потому что на них не было замка. А он просто отступил и начал стрелять сквозь дверь.

— Вот что самое удивительное: ни одна пуля нас не задела. Если так об этом подумать, это просто безумие. Но угроза была очень четкой: «Сегодня ночью я тебя убью».

Понимая, что на кону их жизни, мать Шарлиз открыла ответный огонь. Первая пуля вошла в руку брату ее мужа.

— Он побежал по коридору, и она выстрелила одну пулю в коридор, которая семь раз рикошетила и попала ему в руку. Это то, чего нельзя объяснить. А потом она пошла за моим отцом, который в то время открывал сейф, чтобы достать еще оружие, и она выстрелила в него, — вспомнила актриса.

Герда переехала в США вслед за дочерью — они живут рядом, Шарлиз называет мать своей «лучшей подругой» и «соучастницей» во всём Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чарльз Терон погиб. Позднее действия Герды Терон признали самообороной.

Сегодня актриса говорит о той ночи открыто. По ее словам, молчание лишь усугубляет проблему, а случаи насилия в семье часто остаются за закрытыми дверями. Терон подчеркивает: женщины, пережившие подобное, нередко оказываются без поддержки и голоса.

Отдельно она подчеркнула: подобные трагедии не случаются за один вечер. Это не вспышка из ниоткуда, а длинная цепочка событий, которая годами тянется к трагическому финалу.

— Потому что люди склонны просто изолировать это и хотят говорить об одном. Но помогает объяснить, что эти вещи накапливаются, накапливаются, и нужны годы, чтобы всё пошло так плохо, как это произошло в моем доме, — заключила Терон.

Суд ЮАР оправдал Герду, установив, что она открыла огонь, защищая себя и 15-летнюю Шарлиз от пьяного отца Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актриса призналась, что долгое время предпочитала транслировать иную версию случившегося. Слишком тяжело было объяснять одноклассникам и знакомым правду.

— Первые несколько лет, сколько могла, я рассказывала историю о том, что он погиб в автокатастрофе. Я не могла рассказать это своим школьным друзьям, но до тех пор, пока я не уехала из Южной Африки, я рассказывала именно эту историю. Потому что я просто не хотела сожалений. Мне было так неудобно, — вспоминает актриса.

Уже в 16 лет Терон покинула свою родину и отправилась в Италию, где начала модельную карьеру. Этот шаг стал для нее не только стартом в профессии, но и возможностью оставить болезненное прошлое позади.

Именно Герда настояла на том, чтобы Шарлиз уехала из ЮАР и строила карьеру Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Информацию о своей личной жизни мать Терон держит в секрете Источник: charlizeafrica / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она не скрывает: решение далось непросто.

— Это было замечательно, потому что это был побег. Единственное, что было трудно для меня, — это оставить маму. Но именно она сказала: «Иди и создай себе жизнь. Сейчас здесь для тебя ничего нет», — вспомнила звезда.