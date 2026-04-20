Развестись станет сложнее: что хотят поменять. Новости 20 апреля

Расторжение брака занимает годы в других странах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 апреля.

При оформлении микрозаймов клиентам навязывают расклады Таро и гороскопы

Микрофинансовые организации всё чаще продают заемщикам сомнительные дополнительные услуги: расклады Таро, гороскопы, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств. Об этом рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Чаще всего в качестве допуслуг продают страховки, юридические консультации, полисы ДМС и имущественного страхования, а также сервисы вроде «кредитного рейтинга», отметили в Банке России. Иногда предлагают телемедицину, справочники, флешки с «важной» информацией и даже помощь на дорогах, добавила зампред проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Около половины решений финомбудсмена в пользу клиентов в спорах с МФО в 2025 году связаны именно с навязыванием допуслуг. Доля жалоб по этой теме достигла 14,9% от всех обращений по МФО, а их общее число выросло на 20% — до 6 тысяч, пишут «Известия».

Регулятор уже подготовил новую редакцию базового стандарта защиты прав клиентов, где пропишут порядок продажи платных опций. Эксперты отмечают, что на фоне ужесточения законодательства и снижения доходности МФО ищут новые источники прибыли, и сопутствующие услуги становятся одним из них. Основной риск для заемщика — скрытое удорожание займа.

Стоимость ОСАГО и выплаты по полису подорожают

Правительство РФ поддержало законопроект, который повышает максимальную компенсацию по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Принятие документа приведет к удорожанию полисов, поэтому кабмин настаивает на отсрочке — новые нормы могут вступить в силу не раньше 1 марта 2027 года.

По оценке главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, средняя стоимость полиса вырастет на 700–750 рублей в год (около 8%). Однако повышение затронет не всех водителей одинаково, пишет ТАСС.

«В первую очередь это будет повышение для „аварийных“ водителей — тех, кто нарушает правила дорожного движения, плохо ездит. А для добросовестных автовладельцев это будет 2–3%, не больше. Зато при ДТП — в четыре раза будет выплата больше, если человек пострадал», — пояснил Уфимцев.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что нижняя палата сможет принять документ уже в мае 2026 года. Однако правительство одобрило концепцию с условием переноса срока на 1 марта 2027 года — это позволит учесть изменения при планировании бюджетов госорганов и предприятий. В ряде других сфер лимит страховых выплат за вред жизни и здоровью уже составляет 2 миллиона рублей. Только в ОСАГО он был ниже.

Лимит по кредитной карте могут снизить в любой момент

Банк вправе пересмотреть лимит по кредитной карте в меньшую сторону. Решение принимается на основе внутренней скоринговой модели, которая оценивает надежность заемщика, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

При снижении лимита банк учитывает несколько факторов: наличие просрочек по карте, кредитную историю (включая банкротство), текущую долговую нагрузку, уровень доходов и активность использования карты. Ухудшение любого из них может привести к уменьшению лимита.

Даже добросовестным заемщикам с высоким рейтингом могут снизить лимит. Причин здесь несколько: ужесточение требований к достаточности капитала банка, ограничивающее общий объем кредитования, или рост доли проблемных кредитов в портфеле. В таком случае банк пересматривает кредитный портфель, а вместе с ним и лимиты по картам, пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Плановые отключения горячей воды предложили сократить до трех-пяти дней

Длительные отключения горячей воды в период профилактических работ необходимо сократить до трех-пяти дней, а там, где позволяют технологии, — до одного-двух. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в разговоре с ТАСС.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Городскими медиа пояснила, что сегодня в законодательстве вообще отсутствуют нормативные сроки отключения воды. Раньше они были прописаны в санитарных нормах (14 дней), но после обновления правил образовался правовой вакуум.

По ее словам, устанавливать единый короткий срок для всей страны неправильно. Новостройки почти не требуют ремонта, а в старых домах и 14 дней может не хватить. Поэтому депутат предлагает закрепить в законе право регионов самостоятельно устанавливать сроки отключения горячей воды. В Москве, например, уже действует свой — 10 дней.

Авиакомпаниям разрешили продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям продавать билеты на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них. Также ведомство отменило ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Решение приняли с учетом позиции Минтранса и МИД России.

Иранские авиавласти разрешили транзитные рейсы и полеты в аэропорты страны при строгом соблюдении всех их рекомендаций, сообщили в Росавиации. В ведомстве добавили, что совместно со специалистами Минтранса продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы при необходимости скорректировать полеты. Безопасность остается приоритетом.

Долги за коммуналку начнут взыскивать онлайн

Минстрой готовит законопроект, который позволит взыскивать долги за ЖКУ через интернет. Сейчас систему тестируют в 19 регионах.

Сегодня коммунальщикам сложно найти должника, так как данные о собственниках квартир закрыты в Росреестре. Чтобы подать в суд, компаниям приходится отправлять бумажные запросы и ждать неделями. Новая система упростит процедуру: она найдет владельца через базы МВД и Росреестра, пришлет уведомление на «Госуслуги», а при игнорировании сама отправит документы судье.

Общая сумма долгов за ЖКУ достигает 1–1,5 трлн рублей. В Госдуме считают, что одной онлайн-системы мало. Люди часто не понимают, за что им выставляют счета. Депутаты предлагают сначала сделать начисления прозрачнее.

Обновлено 20:35 (мск): В Минстрое пояснили, что сейчас проводится эксперимент, направленный на автоматизацию рабочих процессов. Однако он не предполагает списание задолженностей в электронной форме.

Обезлюживание территорий стало угрозой для России

Россия не должна допустить обезлюживания территорий — это стратегическая угроза для страны с точки зрения безопасности и экономики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

По ее словам, необходимо добиваться равномерного расселения, чтобы люди строили просторные дома и заводили большие семьи по всей стране, а не ютились в квартирах в нескольких крупных городах. Для этого нужно создавать условия: безопасные детские площадки, ухоженные скверы, кружки, детские сады, качественное образование и медицину по месту жительства.

Матвиенко подчеркнула, что улучшение демографической ситуации — важнейшая государственная задача, и призвала муниципальные власти уделять этим вопросам первостепенное значение. Любое благоустройство, по ее мнению, нужно оценивать с точки зрения удобства для семей с детьми.

Сколько будет стоить доллар к лету

К лету курс доллара может опуститься до 80–82 рублей, евро — до 93–95 рублей, юаня — до 12 рублей. Такой прогноз дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, летом зарубежные валюты снова могут пойти в рост, но цены на нефть, вероятно, нормализуются у $80 за баррель Brent или ниже после урегулирования иранского кризиса. Минфин России может с 1 июля вернуться к операциям на валютный рынок. Летом традиционно растет спрос россиян на валюту для поездок за границу, а в третьем квартале может стать активнее импорт. Ключевая ставка, вероятно, опустится ниже 14%, отметил Бахтин в беседе с «Газетой.Ru».

Мошенники рассылают сообщения о штрафах за парковку

Злоумышленники начали рассылать автомобилистам СМС с требованием оплатить штраф за якобы неправильную парковку. Об этом предупредили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

В сообщениях говорится, что машину зафиксировали в зоне временного знака, и требуют перевести 3 тысячи рублей по ссылке, иначе сумму удвоят. Схема особенно актуальна в апреле, так как в этом месяце появляется большое количество новых знаков и камер.

Эксперты советуют проверять штрафы только через «Госуслуги» или сайт ГИБДД. Оплата по ссылкам из СМС — всегда мошенничество. Настоящие штрафы содержат номер постановления и уникальный идентификатор начисления (УИН).

У побережья Японии произошло землетрясение

У северо-восточного побережья Японии зафиксировали мощный подземный толчок магнитудой 7,5. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья региона Тохоку, очаг залегал на глубине около 10 километров, сообщает Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

После землетрясения власти объявили предупреждение о цунами для побережья префектур Иватэ, Аомори и юго-восточной части Хоккайдо. Допускали высоту волн до трех метров.

В Японии сейчас могут находиться до трех тысяч российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Основные туристические маршруты находятся вне зоны риска. Обращений от российских граждан после землетрясения не поступало, ранее заявили в посольстве РФ, пишет ТАСС.

Развод в России хотят усложнить

Процедура расторжения брака в России не должна быть излишне упрощенной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Малая Родина — сила России».

По ее словам, во Франции и Великобритании развод занимает минимум два года, тогда как в России достаточно написать заявление, даже если в семье есть двое или трое детей. При этом Матвиенко подчеркнула, что не призывает к ужесточению законодательства.

Глава Совфеда предложила относиться к бракоразводному процессу так же, как к процедуре прерывания беременности. Она привела в пример «неделю тишины» перед абортом, когда с женщиной работают психологи и врачи.

«Не торопиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети. Как-то надо посмотреть, чтобы эта процедура была более гуманная», — сказала Матвиенко.