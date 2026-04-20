Авиакомпании снова летают в ОАЭ: Росавиация сняла ограничения

Открытие продажи билетов одобрили в Минтрансе и МИД РФ Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Российским авиакомпаниям разрешили продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того, отменили ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Соответствующее решение принято с учетом позиции Минтранса и МИД России.

«Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве также отметили, что совместно со специалистами Минтранса продолжается анализ ситуации с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе. Безопасность эксплуатации воздушного транспорта остается приоритетом.