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Страна и мир Авиакомпании снова летают в ОАЭ: Росавиация сняла ограничения

Авиакомпании снова летают в ОАЭ: Росавиация сняла ограничения

В расписание еще могут вносить коррективы

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Открытие продажи билетов одобрили в Минтрансе и МИД РФ | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUОткрытие продажи билетов одобрили в Минтрансе и МИД РФ | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Открытие продажи билетов одобрили в Минтрансе и МИД РФ

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Российским авиакомпаниям разрешили продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них. Об этом сообщили в Росавиации. 

Кроме того, отменили ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Соответствующее решение принято с учетом позиции Минтранса и МИД России.

«Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве также отметили, что совместно со специалистами Минтранса продолжается анализ ситуации с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе. Безопасность эксплуатации воздушного транспорта остается приоритетом.

Перелеты приостановили на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Туристов, которые оказались в опасной зоне, вывозили специальными рейсами. На фоне ограничений отели серьезно снизили цены. Как ОАЭ чувствовал себя во время закрытого неба — рассказали в материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Росавиация Полет ОАЭ Иран
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