Авиакомпании снова летают в ОАЭ: Росавиация сняла ограничения

Российским авиакомпаниям разрешили продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и из них. Об этом сообщили в Росавиации.
Кроме того, отменили ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Соответствующее решение принято с учетом позиции Минтранса и МИД России.
«Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — говорится в сообщении Росавиации.
В ведомстве также отметили, что совместно со специалистами Минтранса продолжается анализ ситуации с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе. Безопасность эксплуатации воздушного транспорта остается приоритетом.
Перелеты приостановили на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Туристов, которые оказались в опасной зоне, вывозили специальными рейсами. На фоне ограничений отели серьезно снизили цены. Как ОАЭ чувствовал себя во время закрытого неба — рассказали в материале.