НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Малыш погиб в ДТП
Здесь был Пушкин
Где собирать грибы
Ребенок врезался в автобус
Смешные картинки про отношения
Как побороть ротавирус
Куда сдать отходы на переработку
Страна и мир Иран отказался от переговоров, несмотря на угрозу уничтожения: главное о войне на Ближнем Востоке

Иран отказался от переговоров, несмотря на угрозу уничтожения: главное о войне на Ближнем Востоке

Ситуация в Персидском заливе: ключевые события за сутки

822
Странам не удается достичь договоренностей | Источник: Stringer / GettyСтранам не удается достичь договоренностей | Источник: Stringer / Getty

Странам не удается достичь договоренностей

Источник:

Stringer / Getty

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США из‑за завышенных требований Вашингтона, а Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в стране. Одна из причин споров — Ормузский пролив. Иран закрыл его и ограничил движение судов, обвинив США в нарушении договоренностей. Пока дипломатам не удается прийти к соглашению.

На этом фоне американские военные обстреляли иранское торговое судно Touska, которое, по словам Трампа, пыталось прорвать морскую блокаду. Собрали самое важное о ситуации в Персидском заливе в одном материале.

Трамп не исключил, что захватит остров Харк

Дональд Трамп допустил возможность захвата иранского острова Харк. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов», — сказал президент.

По информации CNN, Иран начал укреплять оборону острова Харк — в стране готовятся к возможному нападению со стороны США.

Одновременно растет военное присутствие Америки на Ближнем Востоке. По данным The New York Times, численность американских военнослужащих в регионе превысила 50 тысяч человек. Как сообщает NBC News, армия США ускоряет отправку дополнительных войск в регион на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Угрозы в сторону Ирана продолжаются

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить все электростанции и мосты на территории Ирана, если Тегеран не примет предлагаемое Вашингтоном соглашение. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в соцсети X.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что иранцы его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране», — написал Трамп.

Представители США уже направились в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Делегацию возглавит вице‑президент Джей Ди Вэнс.

Иран отказался от переговоров

Несмотря на угрозы, Тегеран не планирует участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По информации агентства, причиной такого решения стали завышенные требования Вашингтона.

Среди ключевых причин отказа агентство также называет:

  • нереалистичные ожидания американской стороны;

  • постоянные смены переговорной позиции со стороны США;

  • противоречия в заявлениях и действиях американской делегации;

  • продолжающуюся морскую блокаду Ирана.

Ормузский пролив — главный козырь

Согласно анализу The New York Times, Иран, несмотря на конфликт с США и Израилем, сохранил значительную часть своего оружия и активно его восстанавливает, превращая контроль над Ормузским проливом в свой ключевой инструмент сдерживания.

После прекращения огня у Ирана оставалось около 40% довоенного запаса дронов и половина ракетных установок. С тех пор, извлекая технику из тайников, Тегеран увеличил запас пусковых установок примерно до 60% от исходного уровня, а по некоторым американским оценкам, может вернуть до 70% довоенного арсенала. Американские официальные лица сходятся во мнении, что текущих и восстанавливаемых военных возможностей Ирану более чем достаточно для того, чтобы в будущем угрожать судоходству и «удерживать суда» в стратегически важном Ормузском проливе.

Политики ищут обходные пути

Турция активно продвигает создание нового сухопутного маршрута из Китая в Европу, известного как «Средний коридор», в качестве безопасной и быстрой альтернативы Ормузскому проливу. Ключевым звеном этого плана является так называемый «Маршрут Трампа» (TRIPP), который должен пройти через Кавказ и соединить Турцию с Азербайджаном.

Для его реализации необходимо открытие границы между Турцией и Арменией, закрытой более 30 лет, и завершение строительства Зангезурского коридора через юг Армении. Маршрут может сократить время доставки грузов до 12-15 дней.

США обстреляли иранское судно

США открыли огонь по иранскому коммерческому судну в районе Оманского залива, передает агентство Mehr News. Трамп в соцсети Truth Social изложил американскую версию событий. По его словам, американский эсминец USS Spruance перехватил иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе.

Судно, длина которого составляет почти 275 метров, пыталось прорвать морскую блокаду. Команде сделали предупреждение остановиться, но иранцы отказались подчиниться — после этого эсминец «остановил их на месте, пробив дыру в машинном отделении». Сейчас Touska находится под контролем морской пехоты США — власти изучают его груз.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Дональд Трамп Корабль Атака
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
20 апреля, 16:36
Электростанции надо им остановить, да мосты порушить. Глядишь, сговорчивее станут.
Гость
20 апреля, 08:17
Иран может себе такое позволить, а мы не можем себе позволить обмануть бизнес-партнеров .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Рекомендуем