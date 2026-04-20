Иран отказался от переговоров, несмотря на угрозу уничтожения: главное о войне на Ближнем Востоке

Странам не удается достичь договоренностей Источник: Stringer / Getty

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США из‑за завышенных требований Вашингтона, а Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в стране. Одна из причин споров — Ормузский пролив. Иран закрыл его и ограничил движение судов, обвинив США в нарушении договоренностей. Пока дипломатам не удается прийти к соглашению.

На этом фоне американские военные обстреляли иранское торговое судно Touska, которое, по словам Трампа, пыталось прорвать морскую блокаду. Собрали самое важное о ситуации в Персидском заливе в одном материале.

Трамп не исключил, что захватит остров Харк

Дональд Трамп допустил возможность захвата иранского острова Харк. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов», — сказал президент.

По информации CNN, Иран начал укреплять оборону острова Харк — в стране готовятся к возможному нападению со стороны США.

Одновременно растет военное присутствие Америки на Ближнем Востоке. По данным The New York Times, численность американских военнослужащих в регионе превысила 50 тысяч человек. Как сообщает NBC News, армия США ускоряет отправку дополнительных войск в регион на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Угрозы в сторону Ирана продолжаются

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы уничтожить все электростанции и мосты на территории Ирана, если Тегеран не примет предлагаемое Вашингтоном соглашение. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в соцсети X.

«Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что иранцы его примут, потому что если нет, то США намерены уничтожить каждую электростанцию и каждый мост в Иране», — написал Трамп.

Представители США уже направились в Исламабад для участия в переговорах по Ирану. Делегацию возглавит вице‑президент Джей Ди Вэнс.

Иран отказался от переговоров

Несмотря на угрозы, Тегеран не планирует участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По информации агентства, причиной такого решения стали завышенные требования Вашингтона.

Среди ключевых причин отказа агентство также называет:

нереалистичные ожидания американской стороны;

постоянные смены переговорной позиции со стороны США;

противоречия в заявлениях и действиях американской делегации;

продолжающуюся морскую блокаду Ирана.

Ормузский пролив — главный козырь

Согласно анализу The New York Times, Иран, несмотря на конфликт с США и Израилем, сохранил значительную часть своего оружия и активно его восстанавливает, превращая контроль над Ормузским проливом в свой ключевой инструмент сдерживания.

После прекращения огня у Ирана оставалось около 40% довоенного запаса дронов и половина ракетных установок. С тех пор, извлекая технику из тайников, Тегеран увеличил запас пусковых установок примерно до 60% от исходного уровня, а по некоторым американским оценкам, может вернуть до 70% довоенного арсенала. Американские официальные лица сходятся во мнении, что текущих и восстанавливаемых военных возможностей Ирану более чем достаточно для того, чтобы в будущем угрожать судоходству и «удерживать суда» в стратегически важном Ормузском проливе.

Политики ищут обходные пути

Турция активно продвигает создание нового сухопутного маршрута из Китая в Европу, известного как «Средний коридор», в качестве безопасной и быстрой альтернативы Ормузскому проливу. Ключевым звеном этого плана является так называемый «Маршрут Трампа» (TRIPP), который должен пройти через Кавказ и соединить Турцию с Азербайджаном.

Для его реализации необходимо открытие границы между Турцией и Арменией, закрытой более 30 лет, и завершение строительства Зангезурского коридора через юг Армении. Маршрут может сократить время доставки грузов до 12-15 дней.

США обстреляли иранское судно

США открыли огонь по иранскому коммерческому судну в районе Оманского залива, передает агентство Mehr News. Трамп в соцсети Truth Social изложил американскую версию событий. По его словам, американский эсминец USS Spruance перехватил иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе.