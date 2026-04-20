Дети ходят в школу по три километра: как живет поселок — остров в поле без своих дорог

В коттеджном поселке «Палитра» уже построено около 30 домов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Коттеджный поселок «Палитра» появился на карте Переваловского муниципального образования Тюменской области около 10 лет назад. Реклама загородной недвижимости выглядела заманчиво. Новоселам обещали сделать даже свою небольшую набережную. Помимо этого, обязательные газ, свет и, конечно, дороги. Яркие баннеры, продающие комфортную жизнь, признаются новоселы, сейчас выглядят как издевка.

Cвет и газ в поселке есть, а вот с дорогами большая проблема Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дети, живущие в КП «Палитра», ходят в школу по три километра пешком, потому что здесь нет дороги, по которой проедет автобус. По этой же причине сами местные жители не могут вызвать скорую, такси, а иногда и просто выбраться на работу.

Казалось бы, с такими проблемами, особенно по весне, сталкиваются жители почти всех новых нарезок для ИЖС, но в случае с «Палитрой» есть одно большое но. В поселке нет ни одного официального заезда. Его называют «островом в поле». Хотя если посмотреть на карту, то сейчас можно увидеть целых три пути. Что с ними не так и почему все они вскоре могут исчезнуть? Наши коллеги из 72.RU съездили к «островитянам», чтобы на месте увидеть их дорожные проблемы.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Дорога № 1

На встречу с жителями КП «Палитра» мы отправились на машине и вскоре сами убедились, что пробраться к новым загородным домам действительно непросто. Навигатор повел нас самой короткой дорогой — через заправку «Газпром», расположенную на Московском тракте. Это временный путь, и проходит он по частной земле. Сервитут наложен лишь на время на строительства коттеджного поселка.

Сервитут — это право ограниченного пользования чужим земельным участком, в том числе для обеспечения прохода и проезда через соседний участок.

Навигатор привел нас из города сюда, но мы не решились ехать на легковушке по такой дороге Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сама дорога, если ее, конечно, можно так назвать, оказалась непроезжей. Хотя снег уже растаял, вода ушла и всё вроде бы успело подсохнуть. Позже местные жители нам расскажут, что пользоваться этим заездом им удается только зимой. Но и в это время на пути нередко бывают препятствия .

— Владельцы заправки говорят водителям фур, что они могут вставать здесь на ночлег. Мы неоднократно приезжали, и просто грузовики эти стоят, и ты бегаешь, ищешь, кого бы попросить отъехать, чтобы мы могли проехать. А вообще здесь можно проезжать только летом, когда нет дождей, и зимой, когда есть накат, — всё. Большую часть времени в году эта грунтовая дорога находится в таком состоянии, что по ней нельзя проехать, — рассказывают жители КП «Палитра».

На заправке много фур даже днем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ирина Егорова жалуется, что из-за плохих дорог она превратилась в пешехода. Ее машина просто не выдержала ежедневных испытаний на прочность. Про работу в городе в итоге пришлось забыть и устраиваться в одну из торговых точек, расположенных у трассы.

Ирина Егорова показывает дороги, которых по факту нет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— К нам даже таксисты не приезжают. Они останавливаются у газпромовской заправки, звонят и говорят: «Приходите сюда или отменяйте заказ. Мы к вам не поедем по такой дороге». А тут идти примерно полтора километра. В итоге с нас просто списывают по 300–400 рублей за вызов, разворачиваются и уезжают. Даже скорая не может к нам проехать. У соседки были ложные схватки, вызывали, и бригада не смогла к нам пробраться, — жалуются местные жители.

Кирилл Шейденков недавно решил рискнуть и проехать по грунтовой дороге, ведущей от коттеджного поселка «Палитра» к заправке. Выбраться на трассу ему не удалось, машина увязла в грязи, и пришлось звать на помощь соседку.

Кирилл Шейденков хотел сократить себе путь, но в итоге опоздал на работу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Несколько дней назад решил поехать на работу через газпромовскую заправку. Думал, что дорога уже подсохла. Хорошо, что соседка в это время была дома, позвонил, она приехала и вытащила меня, — вспоминает Кирилл, показывая свою машину, закиданную грязью.

Местные жители боятся, что их коттеджный поселок вскоре действительно может превратиться в остров Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Нам в администрации сейчас говорят: «Вы когда покупали, куда смотрели?» Лично я смотрела в свои документы. У меня обременений на участке нет, третьими лицами он не ограничен. А на въезде два огромных баннера, которые гласят: «Свет, газ, дороги». Я даже представить тогда не могла, что здесь какие-то проблемы, все дороги временные, а земля, по которой они проходят, находится в частной собственности, — признаётся Ирина Егорова, жительница КП «Палитра».

Дорога № 2

Совсем недавно эту дорогу размывало Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Самая удобная дорога, по которой в итоге удалось проехать и нам, скрывается за неприметным поворотом с улицы Трактовой (подъездной путь к нескольким базам отдыха и СНТ «Москвичка». — Прим. ред.). И это тоже, как выяснилось, временный путь. Он проходит вдоль лесополосы по земле сельхозназначения. Разрешение на проезд по этой территории получил владелец земельных участков в КП «Палитра» Дмитрий Козлов (он же через суд наложил сервитут и на участок земли возле газпромовской заправки. — Прим. ред.).

На этом месте вряд ли когда-то появится полноценная дорога Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Недавно, когда началось активное таяние снега, часть этой дороги просто смыло. Дмитрий пригнал технику и восстановил проезд, но у него здесь просто еще остались непроданные участки, а вообще он сказал, что он здесь до мая, а после ему можно даже не звонить. Дороги внутри коттеджного поселка он уже передал муниципалитету. На самом деле к нему у нас претензий нет. Он нам пока помогает, а как мы будем жить здесь дальше, мы не знаем, — делится своими опасениями Зоя Шевелева.

Зоя Шевелева, многодетная жительница КП «Палитра» Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Нам в администрации прямо говорят, что мы купили остров в поле. Изначально здесь были паи, потом собственник всё узаконил, перевел в ИЖС, размежевал. Тогда в нашем законодательстве не было требования, что должен быть установлен официальный въезд и выезд в коттеджный поселок. На сегодняшний день изменения произошли, и сейчас уже невозможно купить такой участок, а мы, получается, попали в пробел в законе, — рассказывает другая местная жительница, Ирина Егорова.

Дорога № 3

Местные жители постоянно кладут доски и поддоны, чтобы дети хоть как-то могли пробираться к асфальтированной дороге, ведущей к школе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дорога, ведущая в поселок Молодежный, где находится ближайшая к КП «Палитра» школа, прерывается даже по карте. Казалось бы, ее нужно немного дотянуть и проблема решена, но и здесь есть одно большое но, а если быть точнее — четыре участка, которые находятся в частной собственности. Совсем скоро этот перекресток может превратиться в застроенный домами тупик. Школьникам тогда придется обходить заборы чьих-то домов и по-прежнему пешком добираться до школы.

Связаться с владелицей этих участков нам, к сожалению, не удалось Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Твердого покрытия нет, возможности сделать остановочные пункты и разворот для школьного автобуса нет, поэтому нас отправили лесом. Сейчас мы сами, кто может, по очереди подбрасываем детей по утрам, но назад они чаще всего возвращаются самостоятельно. До школы от нас чуть больше трех километров, но, поскольку дорога плохая и периодически приходится пробираться через грязь, этот путь даже у старшеклассников занимает около часа, — рассказывают собственники домов в КП «Палитра».

Выход из КП «Палитра» на дорогу к школе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Получается, что сейчас мы здесь незаконно ходим по чьей-то земле. А вообще эта дорога нам нужна только для доступа к школе. Если ехать из города и возвращаться по ней домой через Молодежный, то у нас выходит лишний крюк в 20 километров. А нашим детям предлагают обходить частные участки, вокруг которых в любой момент могут появиться заборы. Клещи и грязь, которые будут на этом пути, никого не смущают, — возмущается Ирина Егорова.

Недавно на дороге появились столбы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мы пытались связаться с индивидуальным предпринимателем, которая владеет участками, расположенными на пути жителей КП «Палитра» к микрорайону Молодежному (дорога № 3. — Прим. ред.), но дозвониться по известному нам номеру телефону, к сожалению, не удалось.

На месте этого перекрестка вскоре могут появиться заборы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Нам все сейчас говорят: «А вы куда смотрели, когда покупали?» Но застройщики ведь красиво в уши льют. Нам показали план, на нем и детская площадка, и магазин, и даже набережная на въезде, частный детский сад. А в итоге там, где нам обещали набережную и детскую площадку, будет какая-то частная баня. Нам тут с нашим бездорожьем как раз сейчас не хватает еще какой-то базы отдыха, чтобы нам окончательно перегородили единственную возможность связи с миром, — делится своим мнением Зоя Шевелева.

На въезде в коттеджный поселок планировали сделать набережную, но передумали Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что говорит владелец земли в КП «Палитра»?

По словам, Дмитрия Козлова, который до сих пор еще не распродал все свои участки в КП «Палитра», этот поселок появился на карте Тюменского района около 10 лет назад. Именно он через суд наложил сервитут, чтобы появился временный проезд от газпромовской заправки (сервитут действует на время строительства домов в КП «Палитра». — Прим. ред.). Он же сделал и вторую временную дорогу вдоль лесополосы. Право проезжать по ней предприниматель продлевает каждые пять лет, но вскоре перестанет это делать.

Временная дорога вдоль лесополосы отсыпана щебнем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— В администрации знают, что сейчас есть временная дорога вдоль лесополосы, и не шевелятся. Но я тоже не могу содержать ее вечно. Я уже передал дороги в самом поселке муниципалитету. По логике, раз улицы теперь муниципальные, то к ним должен быть и муниципальный подъезд, но власти не хотят решать эту проблему. Нужно договариваться с собственниками и выкупать их участки либо накладывать публичные сервитуты, — поделился своим мнением о дорожных проблемах КП «Палитра» Дмитрий Козлов.

Что говорят в администрации Тюменского округа?

В администрации Тюменского округа редакции 72. RU подтвердили, что земля, по которой осуществляется заезд с федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург в КП «Палитра», проходит по земле, находящейся в частной собственности. В настоящее время доступ к этому участку владельцем не ограничен (дорога № 1. — Прим. ред.). Помимо этого, в администрации уточнили, что сейчас они ищут альтернативные варианты для размещения дорог, которые не будут проходить по земле, находящейся в частной собственности.

Проезд действительно открыт, но эту грунтовку никто не ровняет и проезжать по ней сейчас невозможно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Доступ к данной территории на сегодня осуществляется со стороны микрорайона Молодежного деревни Ушакова (дорога № 3. — Прим. ред.), — написал в своем ответе на официальный запрос 72.RU Станислав Кагарлык, заместитель главы Тюменского муниципального округа.

Какая дорога нужна жителям?

В коттеджном поселке «Палитра» построены уже около 30 домов. В числе новоселов, которые уже обосновались здесь, четыре многодетные семьи.

В поселке много детей, которых каждый день нужно возить в садик и школу, расположенные в микрорайоне Молодежном Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Нам говорят, что по планам у нас тут дороги есть и через поле, и через лес, через болото. Я говорю: «А давайте вы пройдете по этим дорогам вместо наших детей». Где они в натуре? Их же нет. Это не тот лес, по которому можно ходить. Я им прямо говорю: «А вы своего ребенка отправите сюда?» — возмущается Ирина Егорова.

Здесь по плану тоже должна быть дорога, но по факту ее нет — только лес, грязь и болото Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Для самих новоселов самой удобной на сегодняшний является временная дорога, идущая вдоль лесополосы (дорога № 2. — Прим. ред.). Именно ее здесь считают основной, а путь в Молодежный необходим местным жителям для доступа к социальным объектам — садику и школе.

Внутри самого поселка дороги выглядят вполне прилично Источник: Ирина Шарова / 72.RU