Опасайтесь трех шестерок: за их публикацию теперь штрафуют. Новости 19 апреля

Проверьте ваши посты, чтобы избежать проблем с законом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 апреля.

В каких вузах больше всего бюджетных мест

Московский государственный университет имени Ломоносова, Уральский федеральный университет и Казанский федеральный университет заняли первые строчки в рейтинге вузов России с наибольшим количеством бюджетных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что в УрФУ насчитывается 30 тысяч бюджетных мест, в МГУ — 23,5 тысячи, в КФУ — 21 тысяча мест, рассказали в министерстве РИА Новости.

В топ учебных заведений с большим числом бюджетных мест также попали МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА.

Мошенники перед майскими праздниками предлагают фальшивые горящие туры

В преддверии майских праздников злоумышленники активизировали схемы с обманом туристов. Депутат Антон Немкин предупредил о новой волне мошенничества: преступники рассылают сообщения о «горящих путевках» по низким ценам через мессенджеры, электронную почту и СМС.

Мошенники используют психологические приемы: давление временем, обещание больших скидок и поддельные отзывы. Жертве предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату (часто и полную стоимость). Поддельные сайты копируют известные туристические сервисы, номера подменяют, а для убедительности применяют нейросети.

Немкин советует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, а самостоятельно заходить на официальные сайты проверенных компаний. Тревожный сигнал — требование перевести деньги на карту физического лица, пишет ТАСС.

Учебный год для школьников предложили продлить до середины июня

Учебный год для школьников предложили продлить как минимум до середины июня. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его задумке, первые две недели или даже весь июнь можно было бы использовать для «пятой четверти» — занятий без оценок (творчество, робототехника, музыка), на которые не хватает времени в течение года. Учителям за такие уроки должны достойно платить.

В Минпросвещения идею не поддержали. Ее назвали нецелесообразной.

В города придет похолодание

На следующей неделе на Русской равнине начнется «битва» весны и зимы с похолоданием и снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, температура опустится на 2–5 градусов ниже нормы для конца апреля. Причина — столкновение скандинавского антициклона и южного циклона над Поволжьем, из-за чего с севера потянет арктическим холодом. На востоке и юго-востоке европейской части России дожди перейдут в снег.

Временный снежный покров восстановится в восточных районах Подмосковья, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской областях, в Марий Эл, Чувашии, Кировской области, Пермском крае и на севере Свердловской области. Подробнее о погоде рассказали в отдельном материале.

Российские туристы за рубежом не могут пользоваться отечественными приложениями

Отечественные сервисы и приложения перестают работать у российских туристов за границей при подключении к гостиничному Wi-Fi. Системы блокируют доступ, принимая пользователей за VPN-клиентов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на жалобы путешественников.

Один из туристов рассказал, что в Турции при попытке зайти в приложение для покупки билетов через Wi‑Fi отеля сервис отказал, посчитав соединение VPN. Аналогично не прошла оплата на сайте авиакомпании. Как только отключились от сети, страница заработала. В АТОР считают, что это связано с новой волной ограничений на средства обхода блокировок.

Пока проблема не носит критический характер: те же сервисы работают через мобильный интернет, а в других странах приложения открывались без проблем. Однако туристам советуют не откладывать важные действия на последний момент, иметь при себе наличные и распечатанные документы, а также быть готовыми к нестабильной работе привычных сервисов за рубежом.

В Пекине стартовал второй полумарафон человекоподобных роботов

В забеге на 21,1 км участвуют более 300 роботов-гуманоидов. Об этом сообщает Reuters. Соревнования объединили свыше 100 команд и проходят в южной части китайской столицы между парками Тунминху и Наньхайцзы.

Власти Пекина заявили, что марафон показал качественный скачок в развитии технологий. Около 38% участников способны самостоятельно планировать маршрут и обходить препятствия без дистанционного управления. Для сравнения: в первом забеге в 2025 году участвовало всего 20 машин.

Рекордсменом прошлого года стал робот «Тяньгун Ultra». Он преодолел полумарафонскую дистанцию за 2 часа 40 минут 42 секунды.

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали на индонезийском острове Суматра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 221 км к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра, где проживают около 100 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 37 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Как мигрантов будут адаптировать к жизни в России

Российское правительство утвердило перечень мероприятий по адаптации мигрантов и их детей. Основной упор в документе сделан на изучении русского языка, усвоении общепринятых норм поведения и приобщении к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Особое внимание власти уделили «правилам общежития» и отправлению религиозных обрядов с учетом специфики регионов. Формировать у приезжих правовую культуру, присущую российскому обществу, предстоит субъектам совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, пишет ТАСС.

Ожидается, что комплексная работа поможет иностранцам успешно интегрироваться в социум. Программа рассчитана на долгосрочную перспективу и должна снизить риски конфликтов на почве межнациональных и религиозных различий.

Дополнительные услуги сантехников и электриков хотят включить в квитанцию

Услуги сотрудников управляющих компаний (сантехников, электриков и других) должны войти в общую платежную квитанцию и оплачиваться онлайн вместе с остальными коммунальными платежами. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По словам парламентария, это обеспечит гарантию выполненных работ и станет дополнительным источником дохода для УК. Сейчас жильцы часто расплачиваются с мастерами напрямую в обход компании, которая потом несет ответственность за некачественный ремонт, пишет ТАСС.

Управляющие компании бесплатно обслуживают только общедомовое имущество. Установка проводки, сантехники или труб внутри квартиры оплачивается жильцами отдельно, и форма оплаты не всегда доступна онлайн. Депутат считает, что нововведение решит эту проблему.

Неандертальская ДНК повышает риск депрессии и зависимостей

Носительство генов неандертальцев может быть причиной повышенной склонности к депрессии и зависимому поведению, однако некоторые варианты способны снижать риск шизофрении. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование на платформе bioRxiv.

Около 40 тысяч лет назад предки Homo sapiens скрещивались с неандертальцами, и сегодня до 2% генома современных людей вне Африки состоит из неандертальской ДНК. Исследователи проанализировали данные нейровизуализации почти 40 тысяч человек и выявили 28 участков генома, связанных с изменениями в строении мозга.

Один из ключевых генов — DAAM1 — оказался связан с особенностями коры головного мозга и может снижать риск шизофрении. Однако вариант гена PRDM5 ведет к истончению областей коры и повышает восприимчивость к депрессии, зависимостям и расстройствам личности. Еще один ген, LC13A3, влияет на структуру белого вещества и повышает риск неврологических нарушений. Авторы подчеркивают, что большинство неандертальских вариантов были неблагоприятными, но часть сохранилась и до сих пор влияет на работу мозга.

За публикацию числа 666 стали штрафовать

Размещение в соцсетях числа 666, перевернутого креста, пентаграммы или изображения Бафомета может быть признано пропагандой экстремистского Международного движения сатанизма (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости, изучив судебные постановления.

Так, жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию символов сатанистов, включая число 666. Аналогичный штраф получил житель Воронежа за три шестерки и пентаграмму. В Томске мужчина получил дополнительные 14 суток ареста за татуировку с числом 666 и нацистскими рунами, замеченную в спецприемнике.

За пропаганду или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций предусмотрен штраф до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

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