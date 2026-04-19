Российские туристы за рубежом не могут оплатить билеты домой: с чем связан сбой и при чем тут VPN

Проблемы возникают при включении Wi-Fi в отеле Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Российские туристы за рубежом сталкиваются с отказами в работе отечественных сервисов и приложений при подключении к Wi-Fi в отеле. Системы блокируют доступ, считая пользователей VPN-клиентами. Об этом сообщили в АТОР (Ассоциация туроператоров России) со ссылкой на сообщения путешественников.

Один из подписчиков Telegram-канала АТОР рассказал, что столкнулся с этим в Турции. При подключении к Wi‑Fi в отеле попытка зайти в приложение крупного агрегатора для покупки билетов была распознана как использование VPN, и сервис отказался работать. Аналогичная ситуация произошла с оплатой на сайте авиакомпании: через Wi‑Fi провести платеж не удалось. После отключения от сети страница оплаты открылась мгновенно, что косвенно указывает на схожие причины.

«По всей видимости, это связано с новой волной ограничений на работу средств обхода блокировок», — отмечают в АТОР.

Источник: atorus.ru / Telegram

В ассоциации подчеркивают, что пока проблему нельзя назвать критичной. Те же сервисы работают через мобильный интернет, можно воспользоваться альтернативными вариантами. К тому же сложности носят несистемный характер, в другой стране это же приложение открылось без проблем. Тем не менее такие ситуации возникают, и туристам стоит быть к ним готовыми: предсказать, что и когда перестанет работать, сейчас сложно.

В таких условиях туристам рекомендуют не откладывать важные действия на последний момент, брать с собой наличные в конвертируемой валюте, распечатывать все важные документы на случай сбоев и учитывать, что работа привычных сервисов за рубежом может быть нестабильной.