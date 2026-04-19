НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

сев.

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Афиша на выходные
Госдума — о новой мобилизации
Здесь был Пушкин
Что с бензином
Похоронные нарушения
Арест экс-транспортника
Третий мост
Убил кошку
Страна и мир «Горящий тур» оставит без денег и отдыха: что нужно знать перед покупкой путевки

«Горящий тур» оставит без денег и отдыха: что нужно знать перед покупкой путевки

Рассказываем, как обманывают тех, кто хочет отдохнуть на майские праздники

673
Мечта о дешевом отдыхе загоняет людей в ловушку | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМечта о дешевом отдыхе загоняет людей в ловушку | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мечта о дешевом отдыхе загоняет людей в ловушку

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В преддверии майских праздников появляется масса предложений о дешевых путевках. Однако далеко не всем можно доверять. О новой волне мошенничества рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, в период повышенного спроса на путешествия преступники рассылают предложения о «горящих турах» по якобы уникально низким ценам. Сообщения приходят через мессенджеры, электронную почту и даже СМС, создавая иллюзию срочности.

«При этом мошенники активно используют психологические триггеры: давление временем, обещание значительной скидки и имитацию отзывов „довольных клиентов“», — пояснил Немкин.

Жертве предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, а часто и полную стоимость. Поддельные сайты визуально копируют известные туристические сервисы. Злоумышленники подменяют номера, применяют социальную инженерию и даже нейросети для генерации правдоподобных текстов и изображений.

Немкин советует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если предложение выглядит заманчивым. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт проверенной компании. Тревожным сигналом также должно стать требование перевести деньги на карту физического лица для оплаты, пишет ТАСС.

«Окончательная ответственность за безопасность всегда остается на пользователе, и критическое отношение к „слишком выгодным“ предложениям — один из самых эффективных способов защиты», — заключил депутат.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Горящий тур Майские праздники
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем