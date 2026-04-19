«Горящий тур» оставит без денег и отдыха: что нужно знать перед покупкой путевки

Мечта о дешевом отдыхе загоняет людей в ловушку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В преддверии майских праздников появляется масса предложений о дешевых путевках. Однако далеко не всем можно доверять. О новой волне мошенничества рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, в период повышенного спроса на путешествия преступники рассылают предложения о «горящих турах» по якобы уникально низким ценам. Сообщения приходят через мессенджеры, электронную почту и даже СМС, создавая иллюзию срочности.

«При этом мошенники активно используют психологические триггеры: давление временем, обещание значительной скидки и имитацию отзывов „довольных клиентов“», — пояснил Немкин.

Жертве предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату, а часто и полную стоимость. Поддельные сайты визуально копируют известные туристические сервисы. Злоумышленники подменяют номера, применяют социальную инженерию и даже нейросети для генерации правдоподобных текстов и изображений.

Немкин советует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если предложение выглядит заманчивым. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт проверенной компании. Тревожным сигналом также должно стать требование перевести деньги на карту физического лица для оплаты, пишет ТАСС.