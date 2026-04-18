Россияне нашли неожиданную альтернативу отдыху в Турции и Египте — куда планируют отпуска

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Консульские центры фиксируют ошеломительный спрос

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В прошлом году россияне получили около 570 тысяч шенгенских виз | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ прошлом году россияне получили около 570 тысяч шенгенских виз | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В прошлом году россияне получили около 570 тысяч шенгенских виз

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

С начала 2026 года спрос на шенгенские визы в Грецию по сравнению с прошлым годом резко подскочил. Россияне также проявляют повышенный интерес к бронированию отелей и туров в эту страну.

«Спрос на визы в Грецию за январь — март вырос на 82%, а доля страны в структуре оформляемых документов увеличилась с 2 до 8%. Одновременно фиксируется рост бронирований размещения: этот показатель по Греции увеличился более чем на треть», — об этом пишет «Коммерсант».

По данным сервиса «Островок», в первом квартале 2026 года число бронирований на греческие курорты увеличилось по сравнению с прошлым годом на 37%. «Интурист» фиксирует рост интереса к Греции на 20%.

Эксперты издания объясняют бум несколькими факторами: укрепление рубля сделало Европу доступнее, а новые маршруты с пересадками в Турции, Азербайджане и Армении упростили перелеты.

Отразилась на спросе и визовая политика европейских государств. Многократные визы почти исчезли, и теперь туристам приходится подавать документы на каждую поездку, что и подстегивает статистику.

Где отдохнуть без виз, мы рассказали в этом материале. В числе 15 лучших направлений — Сербия, Армения, Грузия и другие страны.

Кстати, в марте начали действовать новые правила авиаперелетов. Их нужно знать, чтобы сэкономить время и деньги. Почитайте, почему «невероятные скидки на путевки» оставят вас без отдыха и без денег. А еще загляните в наш разбор с экспертом, что ждет российскую авиацию в 2026 году и как это отразится на стоимости билетов.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Турция Египет Шенгенская виза Отпуск Отдых Греция
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Комментарии
1
Гость
18 апреля, 14:00
С отмиранием гражданской авиации, риском, подорожанием перелетов станет больше? Новости с ТВ? Посоветую закусывать.
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Гость
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