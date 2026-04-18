Россияне нашли неожиданную альтернативу отдыху в Турции и Египте — куда планируют отпуска

В прошлом году россияне получили около 570 тысяч шенгенских виз Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С начала 2026 года спрос на шенгенские визы в Грецию по сравнению с прошлым годом резко подскочил. Россияне также проявляют повышенный интерес к бронированию отелей и туров в эту страну.

«Спрос на визы в Грецию за январь — март вырос на 82%, а доля страны в структуре оформляемых документов увеличилась с 2 до 8%. Одновременно фиксируется рост бронирований размещения: этот показатель по Греции увеличился более чем на треть», — об этом пишет «Коммерсант».

По данным сервиса «Островок», в первом квартале 2026 года число бронирований на греческие курорты увеличилось по сравнению с прошлым годом на 37%. «Интурист» фиксирует рост интереса к Греции на 20%.

Эксперты издания объясняют бум несколькими факторами: укрепление рубля сделало Европу доступнее, а новые маршруты с пересадками в Турции, Азербайджане и Армении упростили перелеты.

Отразилась на спросе и визовая политика европейских государств. Многократные визы почти исчезли, и теперь туристам приходится подавать документы на каждую поездку, что и подстегивает статистику.

Где отдохнуть без виз, мы рассказали в этом материале . В числе 15 лучших направлений — Сербия, Армения, Грузия и другие страны.