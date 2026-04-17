Айфон — подделка? ФАС уличила маркетплейсы в фейковых знаках качества

Зеленые галочки с подписью «оригинал» часто размещают, продавая айфоны и другие брендовые товары Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Знаки качества, которые размещаются в карточке на маркетплейсе — вовсе не гарантия подлинности товара. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве сообщили, что подобная услуга предоставляется продавцам платно. В ФАС потребовали от площадок устранить нарушение, которое вводит в заблуждение покупателей.

«Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре», — заявили в ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что такие уловки маркетплейсов приводят к ограничению конкуренции и необоснованным затратам продавцов. С онлайн-площадок потребовали устранить нарушения и внести соответствующие изменения в публичную оферту.

Вместе с тем эксперты предрекли подорожание товаров на маркетплейсах на 30 процентов. Всё из-за того, что таможенные органы начали повышать пошлины.