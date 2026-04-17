В России могут заблокировать все иностранные мессенджеры: новости 17 апреля

Блокировка мессенджера неизбежна, если он не будет соответствовать законодательству РФ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 апреля.

Судно с россиянами на борту арестовали в Намибии

Рыболовецкое судно VENUS-1 с российскими рыбаками на борту арестовали в Намибии. Информация об этом появилась в Telegram-канале российского посольства в южноафриканской стране.

По информации дипмиссии, причиной ареста стал трудовой спор между экипажем и владельцем корабля — частной намибийской компанией Hodago Fishing, которая обанкротилась. Отмечается, что судно пришвартовалось в порту Уолфиш-Бей, а морякам без документов не дают выйти на берег.

На корабле 13 человек, и покинуть борт они не могут уже полгода. В посольстве добавили, что спор будет решаться в соответствии с намибийским законодательством, дипломаты предпримут все необходимые шаги для защиты прав и интересов россиян.

Новый смертоносный вирус начал распространяться по России

Новый случай оспы обезьян, который недавно выявили в Подмосковье, говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Оспа обезьян (MPOX) — вирусное заболевание, которое передается от животных человеку и между людьми. Первые признаки: слабость и высокая температура, головная боль, боль в спине и мышцах. Главное отличие от ветрянки и кори — увеличение лимфоузлов.

«То, что этот случай уже третий в этом году в России, — это плохо. Это говорит о том, что у нас уже идет местное распространение», — рассказал Онищенко.

13 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Подмосковье у одного человека диагностировали оспу обезьян. Пациента госпитализировали, а управление начало полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Перелеты по России сокращаются

Российские авиакомпании начали перестраивать свою работу, уменьшая объемы внутренних перевозок из-за нехватки самолетов и увеличивая количество более прибыльных международных маршрутов. Об этом говорится в отчете Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

За первые два месяца текущего года международный пассажиропоток вырос на 1,6%, а в дальнее зарубежье — на 8,5%. В то же время внутри страны количество перевезенных пассажиров сократилось на 1,6%. В АЭВТ отмечают, что эти данные подтверждают текущие тенденции.

Авиакомпании предпочитают использовать свои самолеты на международных рейсах, чтобы сохранить финансовую стабильность. Затраты на аренду, лизинг, техническое обслуживание и ремонт авиатехники, а также аэропортовое обслуживание за девять месяцев прошлого года привели к снижению операционной прибыли перевозчиков на 30,4% — до 51,2 миллиарда рублей. При этом расходы увеличились на 8,6% — до 1,525 триллиона рублей, в то время как доходы составили 1,576 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Коммерческая загрузка на внутренних линиях остается высокой — 90,2%. Но существует вероятность, что в будущем количество внутренних рейсов может сократиться, а акцент сместится на международные направления.

Контроль за банковскими переводами усилят

Около 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов на карты. С 2027 года ФНС будет получать данные о людях с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год, не оформляющих статус самозанятого или ИП, а также со смешанными доходами, включая регулярные переводы от разных лиц.

Эксперты прогнозируют на этом фоне рост спроса на наличные и использование «серых» схем. Это может привести к увеличению наличных расчетов и дроблению доходов между родственниками или посредниками.

С этим согласен экономист Андрей Бархота. По его мнению, спрос на наличные может вырасти на 2–3 триллиона рублей в течение года после введения новых мер. Андрей Шубин из «Опоры России» отмечает, что в этой ситуации важно не создавать избыточного давления на бизнес и сохранить стабильность налоговой системы.

В свою очередь, в ФНС отметили, что нововведения не коснутся переводов на личные счета от близких родственников.

«ФНС России опровергла информацию о том, что под налоговый контроль переводов между физлицами попадут 10 млн граждан. Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между ЦБ РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки», — говорится в сообщении.

В ФНС подчеркнули, что речь идет о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения такими физическими лицами доходов от иных физических лиц.

В банкоматы запретят вносить много налички

Минфин утвердил лимиты на внесение наличных через банкоматы. Ограничения введут в рамках обеления экономики. Нововведения заработают уже в сентябре 2026 года.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, новая норма предполагает ограничение в 1 миллион рублей для каждого банка отдельно. На данный момент не удалось разработать единый механизм контроля над всеми банками, поэтому ограничения будут применяться индивидуально.

Замминистра финансов не уточнил, будет ли лимит в 1 миллион рублей распространяться на единовременное внесение средств или на операции за месяц. Однако на этапе обсуждения предполагалось, что это ограничение будет действовать на операции, совершаемые в течение месяца.

Информация о планах ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы для физических лиц появилась в конце января текущего года. Соответствующие поправки были внесены в закон «О банках и банковской деятельности» (№ 17-ФЗ).

Автовладельцам грозит штраф в 250 тысяч

Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины на даче. Как предупредила юрист Ольга Ченцова, грязная вода, которая остается после мойки, попадает в почву. Таким образом нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

«Вода после мойки машины содержит в себе нефтепродукты, моющие средства и другие вредные для экологии вещества. Если эта жидкость попадет в почву, то вы нарушаете СанПиН. Соответственно, ваши действия попадают под две статьи 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды“ и 6.35 КоАП РФ „Несоблюдение эпидтребований при обращении с отходами“», — рассказал юрист Городским медиа.

За нарушение гражданам грозит штраф 2–3 тысячи рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 10–30 тысяч рублей, а юрлиц на 100–250 тысяч рублей или приостановить деятельность до 90 суток.

В регионах могут быть дополнительные запреты на мойку авто, за нарушение которых также предусмотрены штрафы.

За провоз продуктов и напитков в метро можно получить штраф

Жителям некоторых регионов грозит штраф за провоз еды и напитков в метро. Это регулируется правилами конкретного метрополитена и региональным законом, отметил юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Например, в Москве штраф возможен за провоз продуктов, способных испачкать других, вагоны или станцию. На практике рискуют пассажиры с открытым кофе, газировкой, мороженым или едой на весу.

В Санкт-Петербурге запрещено находиться с едой и напитками без упаковки. За нарушение предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Если товары герметично упакованы, ответственность не наступает, передает «Абзац».

Еще один регион ввел выходной на Радоницу

Власти Омской области решили сделать Радоницу выходным днем. В этом году она приходится на 21 апреля, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, по этому поводу поступает много обращений от жителей региона.

«21 апреля будет Радоница. Это тот день, когда многие россияне, православные, многие омичи посещают своих родственников, на кладбище ходят. Мы посоветовались, и считаю, нужно на обращение отреагировать положительно, и такой выходной день на Радоницу установить», — отметил Хоценко в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что это решение поддержала Омская Епархия.

Telegram заработал без ограничений, но не у всех

Telegram вновь функционирует без ограничений, это проверил корреспондент Городских медиа. В данный момент приложение стабильно работает на Android.

На это изменение обратили внимание жители Москвы, Московской и Тульской областей, в то время как пользователи устройств Apple не заметили подобных перемен.

Причины возобновления работы мессенджера в штатном режиме пока остаются неясными. Однако, согласно информации от «Кода Дурова», на последних версиях приложения, включая бета-версию, с позднего вечера 16 апреля все функции, такие как отправка и получение сообщений и загрузка медиа, функционируют корректно без использования сторонних сервисов.

Однако стоит отметить, что Telegram может быть недоступен в определенных ситуациях:

для пользователей без активной подписки Telegram Premium;

при входе с iPhone или ПК;

даже в пределах одного города и у одного оператора мессенджер работает без ограничений только на Android и только для премиум-подписчиков.

Пока неясно, как будет развиваться ситуация с работой мессенджера в дальнейшем.

Все иностранные мессенджеры в стране могут заблокировать

Если иностранный мессенджер не будет соответствовать законодательству РФ, его блокировка неизбежна. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Петр Осетров.

Он отметил, что страна обладает мощными DPI-системами, способными конкурировать с мировыми аналогами и динамично развивающимися. Блокировка зависит от популярности и инфраструктуры сервиса.

«Это наверняка произойдет после того, как очередной мессенджер станет более-менее известным. Технически это вполне возможно — мы знаем это исходя из практики текущих ограничений», — отмечает Осетров.

Технические сложности включают выявление и блокировку множества каналов связи. Сервисы могут сопротивляться ограничениям, что затруднит, но не исключит их полную блокировку.

Эксперт добавил, что большинство иностранных сервисов не готовы к таким мерам, оставляя рынок преимущественно для отечественных мессенджеров.