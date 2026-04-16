В Госдуме обсуждают выплату для мужчин за верность женам: если не развёлся, получишь миллион. Новости 16 апреля

Отцу придётся продержаться в семье хотя бы год Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 апреля.

Учебные программы в вузах станут сложнее

После перехода на новую систему высшего образования некоторые направления подготовки в российских университетах усложнятся. Об этом предупредил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

По его словам, часть программ действительно сделают более трудными, а другие лишь немного скорректируют. Сейчас Минобрнауки вместе с вузами, экспертами и представителями бизнеса работает над обновлением содержания обучения.

Замминистра пояснил, что главная цель изменений — сделать выпускников максимально востребованными на рынке труда. Их знания должны соответствовать реальным запросам экономики, поэтому программы пересматривают с учётом практических потребностей работодателей.

Правила оформления больничного изменились

Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок оформления больничных листов. Об этом говорится в официальном документе ведомства. Процедура стала удобнее для нескольких категорий граждан.

Главное нововведение касается родителей в отпуске по уходу за ребенком. Они смогут сохранять право на получение пособия, если устроятся на работу к другому работодателю. Такая мера позволит гражданам совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение, пишет РИА Новости.

Банк может законно не выдать вклад по трем причинам

Банк вправе отказать клиенту в выдаче денег со вклада на законных основаниях. О таких случаях рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По словам эксперта, отказать можно только в трёх ситуациях, прямо прописанных в законе:

арест или взыскание на деньги по исполнительному документу;

невозможность идентифицировать клиента (например, из-за просроченного паспорта);

антиотмывочный контроль при подозрении на легализацию доходов или финансирование терроризма.

«Во всех остальных ситуациях вклад гражданину должен быть выдан по первому требованию», — пояснила Яковлева агентству «Прайм».

Юрист также напомнила о валютных ограничениях до 9 сентября 2026 года. Наличными можно получить до 10 тысяч долларов в каждом банке, остальное выдадут в рублях.

Онколог рассказал о новой вакцине от рака

Индивидуальные мРНК-вакцины, создаваемые на основе молекулярно-генетических особенностей опухоли, способны значительно повысить эффективность лечения онкологических заболеваний. Особенно это касается неоперабельной меланомы, сообщил Городским медиа кандидат медицинских наук Руслан Басанов.

По словам эксперта, такой подход позволяет «обучить» иммунитет распознавать и уничтожать именно раковые клетки, включая микроскопические очаги. Преимущества метода — персонализация, стимуляция иммунного ответа и меньше осложнений по сравнению с химиотерапией.

В России уже стартовали клинические исследования мРНК-вакцин, в том числе «Неоонковак». По мнению Басанова, это поможет снизить смертность, уменьшить зависимость от импортных технологий и предотвратить отток научных кадров.

VPN подорожает и окажется на грани исчезновения

Около 20 операторов связи согласились не расширять зарубежные каналы, по которым передаётся международный трафик. Об этом РБК рассказали несколько источников на рынке. Мера направлена на борьбу с VPN-сервисами.

Трафик VPN для операторов выглядит как зарубежный, и его объёмы растут, а пропускная способность каналов ограничена. Теперь операторы будут либо фильтровать такие сервисы, либо повышать стоимость доступа к зарубежным серверам, то есть введут экономический фильтр, пояснил собеседник издания.

Власти также рассчитывают, что мораторий подтолкнёт зарубежные сервисы к установке собственных серверов в России, утверждает издание. Если этого не произойдёт, скорость загрузки контента для российских пользователей снизится. Срок действия моратория не уточняется.

Хирургическую помощь при ожирении включили в программу ОМС

Россияне с ожирением теперь могут получить хирургическую помощь бесплатно по полису ОМС. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — рассказал министр.

Только за прошлый год объёмы высокотехнологичной медпомощи выросли на 13,2%, сообщал председатель ОМС Илья Баланин. Средняя же длительность госпитализации сократилась до восьми дней.

Когда суд откажет в разводе

Если в семье есть ребёнок младше одного года или жена беременна, суд вправе отказать мужу в расторжении брака, но только при условии, что супруга возражает против развода. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По словам юриста, женщина может подать на развод без ограничений — беременность и наличие малолетнего ребёнка не станут препятствием. Эта норма направлена на защиту интересов матери и ребёнка и действует независимо от того, кто биологический отец, пояснил эксперт.

Среди других причин для отказа в разводе — неоплаченная госпошлина, неподсудность спора данному суду или неправильно составленное исковое заявление, пишет ТАСС. При этом, по словам Машарова, полностью запретить развод практически невозможно: если один из супругов настроен решительно, рано или поздно брак расторгнут.

Выбрасывать кошек и собак на улицу станет в 10 раз дороже

В Госдуму готовят к внесению законопроект, который в 10 раз увеличивает штрафы за выброс домашних животных на улицу. Документ разработал сенатор Айрат Гибатдинов.

Предельный штраф для граждан составит 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч, для юридических — 300 тысяч. Сейчас эти суммы в 10 раз ниже. Автор инициативы пояснил, что действующие требования не останавливают людей от того, чтобы просто выбросить питомцев, а у регионов нет денег на содержание приютов — стоимость одной бездомной собаки может достигать 240 тысяч рублей в год, пишут «Известия».

По словам сенатора, новые штрафы помогут навести порядок с безнадзорными животными, не прибегая к негуманным методам. В ряде регионов из-за дефицита бюджета уже приняли законы об усыплении бездомных кошек и собак, но это не выход, считает Гибатдинов.

Некоторых пассажиров хотят досматривать отдельно в аэропортах и на вокзалах

В аэропортах и на вокзалах могут появиться отдельные линии досмотра и приоритетная посадка для пассажиров с детьми. С такой инициативой выступил Общественный совет при Минтрансе РФ.

Предложение разработать новые меры поддержки озвучила на заседании комиссии Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок. Идею обсудят и проработают совместно с профильными подразделениями Минтранса России.

Председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов отметил, что первым шагом могут стать изменения в регламентах обслуживания пассажиров, пишет РИА Новости. Они не потребуют серьёзных инвестиций и могут быть реализованы в виде рекомендаций.

Разводящихся россиян хотят обязать ходить к психотерапевту

Планирующих развод россиян предложили направлять на обязательный осмотр к лицензированному психотерапевту. Такую инициативу озвучила врач-психотерапевт Татьяна Богданова на круглом столе в Госдуме, посвящённом ответственному отцовству.

По словам Богдановой, даже если пара в итоге разведётся, психотерапевт должен научить их жить дальше. Она также призвала обследовать супругов у специалистов разных профилей, поскольку проблемы со здоровьем могут влиять на решение о разводе. В качестве примера она привела случай, когда женщина, постоянно раздражённая из-за опухоли (пролактиномы), после лечения у эндокринолога передумала разводиться.

Психотерапевт также предлагает пациентам сдавать генетические анализы, чтобы выявить несовместимость по уровню дофамина и работать с этим, передает «Осторожно, Media». Если же семья всё равно распадается, развод должен происходить под контролем психотерапевта, чтобы исход был другим.

Отцам предложили платить миллион рублей за «верность» семье

На круглом столе в Госдуме прозвучала инициатива выплачивать отцам по миллиону рублей, если они не развелись и не ушли к другой женщине в течение года после рождения ребёнка. С таким предложением выступил медиа-менеджер Иван Бакуров.

По его словам, в отличие от материнского капитала, давать деньги просто за факт рождения отцам не стоит. Мужчина должен пройти проверку временем, передаёт «Осторожно, Media». Если брак распался и у бывшего супруга появилась новая семья, выплат не будет. Такой подход он назвал «один отец, одна семья».

Актёр Денис Матросов предложил ввести законодательную ответственность за запрет на общение с ребёнком после развода — презумпцию добросовестности отца. Также он считает, что при выплате алиментов выше определённого порога отец должен иметь право запрашивать отчёт о целевом расходе средств или перечислять часть суммы на личный счёт ребёнка до его совершеннолетия.